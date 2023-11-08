«Криминальное чтиво» вышло почти 30 лет назад. Посмотрите, как сегодня выглядят актеры фильма
Многим наверняка хоть раз в жизни хотелось ненадолго остановить время, однако оно неумолимо бежит вперед. И вот мы и глазом не успели моргнуть, как с момента выхода фильма «Криминально чтиво» прошло почти 30 лет. Конечно, за такой немалый срок изменились все актеры, которые когда-то снялись в этой культовой ленте.
Джон Траволта — Винсент Вега
Ума Турман — Мия Уоллес
Брюс Уиллис — Бутч Куллидж
© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, zz/John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Харви Кейтель — Вульф
Тим Рот — Тыковка
© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, IFC Films / Courtesy Everett Collection / East News
Сэмюэл Л. Джексон — Джулс Уиннфилд
Мария де Медейруш — Фабиан
Питер Грин — Зед
Розанна Аркетт — Джоди
Фил Ламарр — Марвин
© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, IFC Films / Courtesy Everett Collection / East News
Фрэнк Уэйли — Бретт
Кристофер Уокен — капитан Кунc
Квентин Тарантино — Джимми
Эрик Штольц — Лэнс
Аманда Пламмер — Сладкая Зайчишка
© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, Samuel Goldwyn Films / Courtesy Everett Collection / East News
Иногда так хочется поностальгировать и вновь окунуться во времена давно снятых фильмов. И сделать это можно, просто включив знакомую кинокартину и вспомнив, какими были наши любимые актеры, когда мы их только узнали.
Фото на превью Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, Andy Kropa/Invision/East News, Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, Vianney Le Caer/Invision/East News
AdMe/Ностальгия/«Криминальное чтиво» вышло почти 30 лет назад. Посмотрите, как сегодня выглядят актеры фильма
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