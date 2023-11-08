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«Криминальное чтиво» вышло почти 30 лет назад. Посмотрите, как сегодня выглядят актеры фильма

Ностальгия
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Многим наверняка хоть раз в жизни хотелось ненадолго остановить время, однако оно неумолимо бежит вперед. И вот мы и глазом не успели моргнуть, как с момента выхода фильма «Криминально чтиво» прошло почти 30 лет. Конечно, за такой немалый срок изменились все актеры, которые когда-то снялись в этой культовой ленте.

Джон Траволта — Винсент Вега

Ума Турман — Мия Уоллес

Брюс Уиллис — Бутч Куллидж

© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, zz/John Nacion/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Харви Кейтель — Вульф

© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, Jordan Strauss/Invision/East News

Тим Рот — Тыковка

© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, IFC Films / Courtesy Everett Collection / East News

Сэмюэл Л. Джексон — Джулс Уиннфилд

© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Мария де Медейруш — Фабиан

© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, Vianney Le Caer/Invision/East News

Питер Грин — Зед

Розанна Аркетт — Джоди

© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, Richard Shotwell/Invision/East News

Фил Ламарр — Марвин

© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, IFC Films / Courtesy Everett Collection / East News

Фрэнк Уэйли — Бретт

Кристофер Уокен — капитан Кунc

Квентин Тарантино — Джимми

© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News

Эрик Штольц — Лэнс

Аманда Пламмер — Сладкая Зайчишка

© Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, Samuel Goldwyn Films / Courtesy Everett Collection / East News

Иногда так хочется поностальгировать и вновь окунуться во времена давно снятых фильмов. И сделать это можно, просто включив знакомую кинокартину и вспомнив, какими были наши любимые актеры, когда мы их только узнали.

Фото на превью Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, Andy Kropa/Invision/East News, Pulp Fiction / Miramax Films and co-producers, Vianney Le Caer/Invision/East News
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AdMe/Ностальгия/«Криминальное чтиво» вышло почти 30 лет назад. Посмотрите, как сегодня выглядят актеры фильма
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