«Криминальное чтиво» вышло почти 30 лет назад. Посмотрите, как сегодня выглядят актеры фильма

Многим наверняка хоть раз в жизни хотелось ненадолго остановить время, однако оно неумолимо бежит вперед. И вот мы и глазом не успели моргнуть, как с момента выхода фильма «Криминально чтиво» прошло почти 30 лет. Конечно, за такой немалый срок изменились все актеры, которые когда-то снялись в этой культовой ленте.