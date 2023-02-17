Мы попросили нейросеть заглянуть в будущее, чтобы узнать, как через 30 лет будут выглядеть наши любимые звезды

Кажется, что некоторые знаменитости вообще не стареют. Например, Киану Ривз или Кэмерон Диас. Мы следим на ними на протяжении десятилетий, и они лишь хорошеют с годами. Нам стало очень интересно, поэтому мы решили заглянуть в будущее и посмотреть, как наши любимые звезды могут выглядеть через 3 десятилетия.