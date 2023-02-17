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Мы попросили нейросеть заглянуть в будущее, чтобы узнать, как через 30 лет будут выглядеть наши любимые звезды

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Кажется, что некоторые знаменитости вообще не стареют. Например, Киану Ривз или Кэмерон Диас. Мы следим на ними на протяжении десятилетий, и они лишь хорошеют с годами. Нам стало очень интересно, поэтому мы решили заглянуть в будущее и посмотреть, как наши любимые звезды могут выглядеть через 3 десятилетия.

Эмма Уотсон

Evan Agostini / Invision / East News

Тимоти Шаламе

Scott Garfitt / Invision / East News

Энн Хэтэуэй

Charles Sykes / Invision / East News

Селена Гомес

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Кэмерон Диас

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Кейт Миддлтон

GEORGE ROGERS / SIPA / SIPA / East News

Роберт Паттинсон

Invision / Invision / East News

Пэрис Хилтон

Invision / Invision / East News

Леди Гага

Invision / Invision / East News

Джейсон Момоа

Invision / Invision / East News

Генри Кавилл

ANGELA WEISS / AFP / East News

Киану Ривз

Schneider-Press / Matthias / SIPA / East News
Фото на превью Charles Sykes / Invision / AP / East News
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AdMe/Ностальгия/Мы попросили нейросеть заглянуть в будущее, чтобы узнать, как через 30 лет будут выглядеть наши любимые звезды
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