Мы посмотрели, как выглядели в своих последних ролях 13 актеров и актрис из наших любимых фильмов

Несмотря на отсутствие компьютерной графики и экшна, старые фильмы до сих пор увлекают нас своей особой атмосферой. В этом, безусловно, большая заслуга прекрасных актеров и актрис, благодаря таланту которых зритель искренне поверил в реальность увиденного. Мы покопались в фильмографии любимых артистов и узнали об их последних киноработах.



Людмила Иванова

В фильмографии Людмилы Ивановой было более полусотни ролей. Среди них несравненная бухгалтер Шурочка из «Служебного романа» и проницательная Клавдия Матвеевна из романтической комедии «Самая обаятельная и привлекательная». С конца 80-х годов в карьере актрисы преобладали роли бабушек и тетушек. Часто ее героини походили на персонажей прославивших Иванову кинолент, а некоторые даже носили те же имена. Яркий пример — общественница Шура из мюзикла «Первый дом» 2007 года. Послужной список артистки завершает драма 2011 года под названием «Хранимые судьбой», повествующая о о пожилых актерах.

Юрий Белов

Обаятельный актер стал всенародным любимцем благодаря фильмам «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Королева Бензоколонки» и многим другим известным лентам. Но с середины 1960-х он стал меньше сниматься. В то время состояние здоровья Юрия Белова ухудшилось, ему предлагали лишь эпизодические роли. И все же даже в этих малопопулярных фильмах он играл добряков. К примеру, в картине «Стоянка поезда — две минуты» мужчина исполнил роль волшебника, который помогает главным героям. А самой последней работой актера стала роль члена комиссии в музыкальной комедии «Вот такие чудеса» о создании народного ансамбля.

Фрунзик Мкртчян

Фрунзик обрел всенародную любовь благодаря ролям в таких комедиях, как «Мимино» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Фразами его героев, которые зачастую актер придумывал прямо на съемочной площадке, говорит не одно поколение зрителей. Конец карьеры Мкртчяна пришелся на 80-е годы. Ярким пятном в его фильмографии стала мелодрама «Танго нашего детства», в которой Фрунзик сыграл отца, который оставляет семью и детей и уходит к женщине, спасшей ему жизнь. В основу картины легли детские воспоминания его брата Альберта Мкртчяна.

Светлана Аманова

Одна из самых ярких ролей Светланы Амановой — победительница лотереи Таня в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Потом были эпизодические роли в картинах «Зимний вечер в Гаграх», «Барышня-крестьянка», «Бедная Настя». С начала 2000-х годов актриса все реже появляется на экране, отдавая предпочтение театру. Последней на данный момент ее работой в кино стала роль графини Лидии Ивановны в драме «Анна Каренина. История Вронского» 2017 года.

Алексей Кожевников

Хотя Кожевников не обрел широкую популярность, скромные и тихие персонажи в его исполнении из комедий «Королева бензоколонки» и «Неподдающиеся» запомнились многим зрителям. Одними из последних работ актера стали комедия «Я — вожатый», где Алексей появился в роли отца Коли Гудкова, и вышедший на экраны в 2000 году сериал «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» — в нем актер сыграл мистера Меррея.

Нина Иванова

Роль учительницы Татьяны Сергеевны в мелодраме «Весна на Заречной улице» принесла 22-летней актрисе большую славу. В комедии «Легкая жизнь» 1964 года она вернулась к своей знаковой роли в небольшом эпизоде. В последний раз на киноэкране Татьяна появилась в драме «Еще можно успеть», сыграв наладчицу, но ее имя даже не было указано в титрах. Поскольку девушка не имела актерского образования, роли ей давались с трудом. В итоге Татьяна отказалась продолжать кинокарьеру.

Татьяна Аксюта

Аксюта проснулась знаменитой после премьеры драмы «Вам и не снилось...», молодой актрисе пророчили успешную карьеру. Но в какой-то момент она практически исчезла с экранов, посвятив себя театру. Последний раз Татьяна появилась на экране в 1997 году, в эпизодической роли булочницы в киноленте «Маленькая принцесса».

Наталья Тенякова

Когда в 1984 году Наталья Тенякова сыграла бабу Шуру в комедии «Любовь и голуби», ей было всего 40 лет. Актриса согласилась на роль, когда узнала, что ей наложат старушечий грим и нужно будет полностью перевоплотиться. И зрителям она запомнилась именно в этом образе, ведь потом в кино женщина снималась редко. Зато стала одной из ведущих актрис в Театре имени Моссовета. Одна из ее последний киноработ — роль Арины Власьевны, матери Базарова в фильме «Отцы и дети», поставленном по роману Ивана Тургенева.

Люсьена Овчинникова

Улыбчивой звезде «Девчат» часто доставались второстепенные роли. Были в ее карьере и главные роли, однако эти фильмы, к сожалению, не снискали большого успеха. Последние годы жизни актриса посвятила театру, но периодически появлялась в кино в небольших ролях. А в комедии «Альфонс» Овчинникова предстала в образе импозантной продавщицы гастронома. Узнать о судьбах других актеров «Девчат» можно в этой статье.

Леонид Харитонов

В 1950-х годах Леонид Владимирович был одним из самых популярных актеров. Фильмы с его участием — например, «Солдат Иван Бровкин» и «Улица полна неожиданностей» — имели огромный успех. Но со временем Харитонову перестали предлагать главные роли, и он соглашался на второстепенные. Но зато в фильмах, ставших классикой. Например, режиссер Владимир Меньшов пригласил его сыграть самого себя в эпизоде культовой картины «Москва слезам не верит». А одной из последних ролей актера стал царь в доброй сказке «Там, на неведомых дорожках...».

Елена Валюшкина

Казалось бы, после успеха мюзикла «Формула любви» перед Еленой должны были открыться все двери. Но долгое время она редко появлялась на большом экране. Зато с начала 00-х актриса с завидной регулярностью снимается в кино и ТВ. Зрителям особенно полюбилась следователь Светлана Карташева в исполнении Валюшкиной из детективного сериала «Загадка».

Эва Шикульска

Международная слава пришла к Эве после выхода исторической драмы «Звезда пленительного счастья». Актриса сыграла жену декабриста, составив компанию таким мастодонтам кино как Алексей Баталов и Иннокентий Смоктуновский. В 2023 году артистка отметила 74-летие, но до сих пор предана профессии и с завидной регулярностью появляется в кино и телесериалах. В 2023 году состоялась премьера фильма «Знахарь», а также параллельно с участием актрисы на экраны выходят несколько сериалов, среди них «Сексифакция» и «Лесная сторожка».

Ольга Машная

Фильмография Ольги насчитывает почти 70 работ, но наиболее всего зрителям полюбилась роль Машной в саге «Гардемарины, вперед!». Актриса воплотила на экране очаровательную возлюбленную Алешки Корсака Софью.



Машная по сей день радует поклонников новыми проектами. Одной из последних работ актрисы стала роль в сериале «Детектив на миллион-4». А в 2023 году ожидаются сразу две премьеры с ее участием: на экраны выйдут новые части «Гардемаринов».

Татьяна Друбич

Прекрасная Татьяна Друбич снискала любовь зрителей благодаря ролям в фильмах «Асса» и «Десять негритят». Но на счету актрисы почти три десятка ролей. В 2021 году зрители имели возможность насладиться игрой актрисы в драме «Рядом». А за два года до этого Друбич приняла участие в короткометражном фильме «Переаттестация», где сыграла бабушку семейства.