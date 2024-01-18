Почему сериал «Друзья» вряд ли понравится современной молодежи, и за что его так любят поклонники

Как-то сложно поверить, что ситкому про Рейчел, Росса и остальных ребят в этом году исполнится 30 лет. Рейчел в первом сезоне было меньше лет, чем стукнет «Друзьям». Впрочем, это не мешает поклонникам по-прежнему пересматривать любимые сезоны и серии. Но если бы кто-нибудь впервые посмотрел «Друзей» сейчас, с оглядкой на современный мир, у него бы точно возникли вопросы и претензии к сериалу.

Не самые здоровые отношения между героями

Мы уже писали однажды о том, что отношения Росса и Рейчел сложно назвать идеальными. Росс попросту отравляет жизнь девушки: он беспричинно ревнует и контролирует ее, и не воспринимает всерьез попытки Рейчел добиться карьерных успехов. Кроме того, у него серьезные проблемы с гневом — часто вместо того, чтобы решить проблему мирно, он устраивает истерику или машет кулаками. Но и Рейчел тоже хороша. Заметно, что Росс ее раздражает, но она продолжает быть с ним и отказывается ради него от своих мечтаний. В общем, в этой парочке оба друг друг стоят. Он просто манипулятор. Его хотят показать таким милым ботаном, но на самом-то деле он желает все контролировать. А хуже всего момент, когда Рейчел предлагают работу в Париже, и Росс пытается помешать ей улететь, потому что как это — работа важнее, чем он? Причем они уже не были вместе 6 лет. И Рейчел отказывается от работы ради него... Какое разочарование. © brokentao / Reddit

Фэтшейминг

Одна из постоянных тем для шуток в «Друзьях» — это лишний вес Моники. Нам сразу заявляют, что в старшей школе девушка была толстой, и регулярно напоминают об этом, как будто это стыдно. Саму Монику ее ближайшие друзья не перестают стыдить за лишний вес — например, увидев видео из прошлого, Джоуи кричит: «Какая-то девчонка проглотила Монику!». Или Росс рассказывает о детстве: «Я вырос с Моникой. Если ты не ел быстро, ты не ел вообще». Кроме того, сперва мы видим «толстую Монику» счастливой. Мы видим смешливую, уверенную в себе девушку в эпизоде про День благодарения. А потом она влюбляется в Чендлера, который называет ее «толстой сестрой Росса» — и мы впервые замечаем, как ей становится стыдно за себя. История Моники будто говорит: «Полные люди не могут быть любимы, но похудей — и все наладится». Это же снималось в те времена, когда в моде были тощие модели. Настолько, что кости выпирали. Такой образ тогда считался красивым. © LovingWife82 / Reddit

Я сразу вспоминаю Рене Зеллвегер, когда она поправилась до «отвратительных 56 кг» для роли Бриджит Джонс. © southshorerefugee / Reddit

А Кортни Кокс была действительно очень-очень стройной. Рядом с ней любая женщина с намеком на лишний вес смотрелась бы «толстой». © WeelsUpIn30 / Reddit

Сексистские высказывания

В сериале много шуток, посвященных высмеиванию женщин и женственности. Некоторые эпизоды прямо намекают на то, что женщиной быть стыдно — скажем, когда друзья решили, что сумка Джоуи напоминает женскую, или когда Рейчел наняла в качестве няни мужчину, а Росс невероятно возмутился и высмеял работника. Россу также не понравилось, что его сын Бен играл с куклой Барби. В сериале слишком много шуток о том, как мужчины переживают за свою мужественность из-за таких глупостей, как розовая рубашка, например. © army__mali / Reddit

Объективация

Причем как в сторону женщин, так и в сторону мужчин. Вспомните, как Рейчел нанимает красавчика в помощники только из-за того, что он ей понравился и она не прочь начать с ним отношения. А Джоуи вообще коллекционирует женщин, как спортивные трофеи, и оценивает их лишь с точки зрения возможной близости с ними.

А вот за что наше поколение любит «Друзей»: крутой актерский состав

Каст сериала не раз был положительно отмечен критиками: после показа «Друзей» на телевидении в таблоидах писали, что актерский состав выглядит сильным и смешным. Поклонники не отстают: они обожают Росса, Рейчел и остальных в исполнении этих актеров. Химия между актерами невероятная. Каждый из них просто создан для своей роли, и эти персонажи не могли бы быть сыграны никем другим. © likeneonlove / Reddit

Причина, по которой я до сих пор люблю Росса, хоть временами он просто ужасен, заключается в том, что Дэвид Швиммер нереально смешной. © onlyhere4laffs / Reddit

А Лиза Кудроу в роли Фиби? Ее манера речи и язык тела? Она великолепна. © plasmagd / Reddit

Дружба, прошедшая все испытания

Самое главное в сериале — не любовные отношения, не перипетии, а дружба, которая не угасает, несмотря на ссоры и бытовые проблемы. Причем дружба не только между экранными персонажами, но и между актерами — они продолжали общаться, работать вместе и поддерживать друг друга спустя десятилетия после старта шоу. И, конечно же, герои стали друзьями для каждого, кто смотрел сериал. Когда в 2023 году не стало актера Мэттью Перри, подарившего нам Чендлера, к квартире, где снимали «Друзей», стали стекаться фанаты с памятными подарками и открытками, где было написано: «Серия, где все мы потеряли друга». Я начала смотреть «Друзей» в 8 классе. Это было задолго до доступного интернета, смотрели по кабельному. Нас было в компании человек 6-7: половина любит «Друзей», остальные — не очень, а мы так часто обсуждали сериал, что эти остальные бесились. Так что наша компания превратилась в «Друзей» в реальности: каждый раз, когда мы говорили о нашем любимом шоу, они отвечали что-нибудь язвительное. Мы обсуждаем новую серию «Друзей», а они в ответ, чтобы нас побесить: «Божечки, ты видел новую серию „Врагов“?»

Там такие баталии разворачивались! Это нас и объединило, и мы в итоге стали дружны. И да, в конце концов они тоже посмотрели «Друзей». © Priya / Quora

Искрометный юмор

Сложно поспорить с тем, что шутки в сериале действительно смешные. «Друзей» давно растащили на цитаты и мемы, и фирменные фразочки прочно поселились в нашем лексиконе. Вспомните «Джо не делится едой» или «Ты мой лобстер». Кроме того, в первых сезонах герои в основном сидят дома или в кафе и болтают. Не так-то просто снять сцену, где ничего не происходит, так, чтобы она была смешной — но сценаристы «Друзей» поработали на славу. Заметили, какие живые и естественные диалоги у персонажей? Хотя усадить рядышком 6 человек и сделать так, чтобы все их реплики звучали смешно, да еще и соответствовали их характеру — та еще задачка. © Boss452 / Reddit

Огромное влияние на культуру

Вы и без нас все знаете. Чего стоит только прическа «как у Рейчел», за которой после выхода сериала гонялись все девушки. Кортни Кокс даже расстроилась, что прическа Моники не снискала такой же популярности. До сих пор подражают и стилю Рейчел — совсем недавно певица Тейлор Свифт прогулялась по улице, одетая как героиня «Друзей». Но «Друзья» оставили свой след не только в моде. Множество ситкомов, вышедших в нулевые, вдохновились сюжетом, где действие происходит всего в паре основных мест, без динамичных декораций и красивых видов. Например, в «Теории большого взрыва» это в основном квартира Леонарда и Шелдона и магазин комиксов. Создатели сериала, как и в «Друзьях», сделали упор на характеры героев и юмор — и не прогадали.

И, конечно, зашкаливающая уютность этого сериала

Вам знакомо понятие «комфортная еда»? Это простые блюда, которые вызывают в нас теплые чувства, напоминают о детстве или просто приводят нервы в порядок. Как куриный суп, когда болеешь. Так вот «Друзья» — это такая же комфортная еда в мире сериалов, не зря мы так любим их пересматривать. Каждая серия погружает нас в приятную ностальгию, а сто раз уже слышанные шутки все равно вызывают улыбку на лице. За столько лет многое изменилось, и почти каждая серия «Друзей» заставляет меня вспомнить, как быстро летит время. Все, что представлено в шоу, уже устарело. © Conspirologist / Reddit

Я начал смотреть «Друзей», когда мне было 8, мне нравился этот сериал и в подростковом возрасте, и в двадцать с небольшим, а сейчас мне уже тридцать с лишним. Для нас, фанатов, это ностальгия по былым временам, а для тех, кто только начнет его смотреть — возможность узнать, как тогда жилось. © likeneonlove / Reddit