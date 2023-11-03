Пользователи сети вспомнили молодость и от души посмеялись над собой

Многие воспоминания о молодости вызывают одновременно улыбку и дикую неловкость. Безбашенные приключения с друзьями, подростковые тараканы в голове, первая любовь — все это даже спустя годы дарит нам ощущение тепла, а порой и смех. Наши герои поделились сокровенными историями своей юности. И у нас начался острый приступ ностальгии.

А в конце — доказательство того, что совершать необдуманные поступки могут даже те, кто, казалось бы, уже должен был остепениться.

У меня на лице много маленьких точечек, которые очень похожи на шрамы. На самом деле это и есть шрамы. Дело в том, что по молодости я обожала неформальную субкультуру, постоянно себе что-то прокалывала, снимала, оно заживало, а я потом снова прокалывала, иногда оно не заживало, но... Я ж панк, мне все равно. Хотя кем я только не была. И вот, сколько лет прошло после того чудного периода моей жизни, я давно уже примерная жена и мама, интересуюсь литературой и живописью, устраиваю званые обеды, ношу изящные платья и делаю элегантные укладки, но каждое утро, умываясь, я смотрю в зеркало и вижу ту, которая не боялась проспать целую ночь в луже. © Палата № 6 / VK

Меня в нежном 18-летнем возрасте отправили в командировку в ОАЭ. Кормили за счет приглашающей стороны, так что питались мы исключительно в приличных ресторанах. И вот сидим в таком заведении, скатерти белизной сияют, официанты — строгие мужчины лет 40. Мне в дамскую комнату потребовалось, а где она находится в этих хоромах — неведомо. Спросить прямо я постеснялась, поэтому робко осведомилась у официанта, где можно руки помыть. Он расцвел, как майская роза, и куда-то ускакал. Думаю, может, за ключом каким-то заветным пошел. Через 5 минут возвращается с лоханью воды, в которой розовые лепестки плавают. И как только увидел мое вытянувшееся лицо, начал тихо хихикать.

В 19 лет получил свой первый двухколесный транспорт и водительские права. Стандартный звуковой сигнал не казался крутым. Поэтому я установил очень громкий звук прямо под сиденьем. После этого отправился в небольшое путешествие и впервые воспользовался своим изобретением. Забыв о нем, подумал, что кто-то сигналит сзади и хочет проехать, и быстро свернул в сторону. Этот случай смешит меня даже сегодня. © Kaizer Billimoria / Quora

/ Quora Мой первый поцелуй должен получить гран-при за неловкость. Мы стояли на аллее возле моего дома. И вдруг он наклонился и поцеловал меня. А я от неожиданности быстро опустила глаза и стала рыться в сумке в поисках ключей. Тут же попрощалась и убежала к подъезду. С этим парнем дальше ничего не сложилось, но до сих пор, когда вспоминаю этот случай, краснею от стыда и умиляюсь одновременно.

Раньше много катался на скейтборде. Был со своей доской не разлей вода, таскал ее везде. Это были прекрасные времена, когда я на территории школы удирал на ней от охранников, которые в ярости преследовали меня и обещали накрутить мне уши. Решил вспомнить молодость и снова достал свой скейт, который изрядно запылился в гараже. Ноги все помнили, я катался по городу, пока не попытался сделать свой первый трюк. Грохнулся с таким звуком, как будто что-то треснуло! Я уже испугался, что сломал свою доску, но нет, это был всего-то треск моей руки... © Палата № 6 / VK

В молодости у меня была подруга, с которой мы проводили каждый день. Были безбашенными девушками, творили разную дичь и свободно жили. Мы могли днями не бывать дома, жить без денег отдельно от родителей или вовсе отправиться в путешествие с грошами в кармане. Шикарные были времена, которые весьма быстро закончились. Со временем пыл угас, мы стали реже видеться, потеряли былую искру, но пообещали, что через 10 лет обязательно встретимся в аэропорту и улетим туда, куда захотим. Знаете, у нас почти это получилось. Месяц назад встретились в аэропорту, при себе было немного денег и по маленькому чемодану. Уже собирались улетать, но там же нас остановили наши мужья, которые одновременно написали слезливые сообщения в духе: «Наташа/Юля, мы не знаем, как подгузник менять детям, не оставляйте нас!» Пришлось отложить ненадолго наши планы, но пообещали, что будем видеться почаще. © Палата № 6 / VK

В 17 лет влюбилась в одноклассника. Я стеснялась сказать ему об этом. Скрывала изо всех сил. Но обратить его внимание на себя тоже хотелось. Поэтому я не придумала ничего лучше, кроме как делать вид, что мне нравится абсолютно все то же самое, что и ему. Физика? Обожаю (ненавидела и получала за нее одни тройки). Программирование? Только о нем и думаю (вообще ничего на понимала в этом). Тяжелый рок? Слушаю каждый день с утра до вечера (фанатела от One Direction, все мои соцсети были завалены их песнями, и только ленивый не видел это). И я реально думала, что не палюсь.

Однажды мне взбрело в голову сбрить брови и нарисовать их подводкой. Да, это была плохая затея, но мне, на тот момент подростку, просто необходимо было творить больше странных вещей. Только вот сделать брови одинаковыми никак не получалось. Я так расстроилась, что послала все к черту. Но не могла же я смириться с тем, что облажалась. Поэтому на следующий день пошла в школу с кучкой голубых блесток, смутно напоминающей форму бровей. © char_zombie / Reddit

Я нашла лист бумаги, на котором в старших классах написала: «Люблю гулять под дождем, чтобы никто не увидел, что я плачу». Фейспалм от себя в школьном возрасте. © kallookallae / Reddit

В выпускном альбоме указала Джонни Деппа своей ролевой моделью. Все остальные написали про родителей, сестер, братьев, кто-то — про мать Терезу... Я не стала актрисой или кем-то в этом роде. Просто тогда пыталась казаться крутой. © m4m4juju95 / Reddit

В 20 лет я была на первом свидании с тогда будущим мужем. Мы пошли ужинать в ресторан, и я заказала стейк лосося. О том, что он бывает с костями, я узнала, только когда отправила в рот первый кусочек. В 20 лет, на свидании, да еще и в ресторации мысль о том, что я сейчас начну вытаскивать изо рта рыбные кости, привела меня в ужас. Поэтому весь ужин я стоически жевала эти злополучные косточки, пока они не превращались в нечто проглатываемое. Не забывая при этом вовремя улыбаться и кивать собеседнику.

Однажды, когда была подростком, я сбежала из дома через окно и помчалась в конец квартала, где меня ждал мой парень. Мы прошли с ним 16 километров до магазина. А было 2 часа ночи. Мы спустили деньги на мягкие игрушки (которых назвали так, словно они были детьми) и пачку конфет (которые разделили на обратном пути в автобусе). Мы много смеялись, непонятно почему. Мы просто отлично провели время. © Ivy Kynkade / Quora

На 3 курсе универа меня угораздило влюбиться в преподавателя, который был старше лет на 25. На его лекции бегала в любом состоянии. А позже даже пыталась добиться того, чтобы писать под его руководством дипломную работу. Хорошо, что он в тот год отказался брать дипломников.

Бонус: ошибаются не только в 16

Подруги рассказывали, как мужья их предавали. И я по молодости бдила до маразма. Следила, нюхала одежду, искала волосы, записки. Платила охране с работы мужа, чтобы те давали записи с камер. Да что там говорить — нанимала частного сыщика. Я была уверена, что все мужики изменяют. Была помешана на поиске любовницы, которую в итоге за 10 лет так и не смогла найти. И вот однажды муж сказал, что едет на рыбалку с друзьями. Я выследила его. Я в шоке: оказалось, что он был на рыбалке! Сейчас мне очень жаль тех выкинутых денег на слежку. И я знаю, что есть мужчины, которых устраивает только одна женщина и которые не пускают слюни на других. © Подслушано / Ideer