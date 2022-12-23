Удастся ли вам вспомнить 15 стихов, которые мы в детстве зубрили для Дедушки Мороза

Помните, как в детстве все мы стояли такие красивые в костюмах снежинок и зайчиков и ждали с нетерпением, когда на утреннике дойдет очередь до нас, чтобы с выражением и громко прочитать новогоднее стихотворение? С тех пор прошло много лет, и никто нас больше не просит взбираться на табуретку, чтобы рассказать стишок на радость Дедушке Морозу. Но некоторые строки из произведений Пушкина и Некрасова до сих пор прочно сидят в нашей памяти.