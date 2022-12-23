Удастся ли вам вспомнить 15 стихов, которые мы в детстве зубрили для Дедушки Мороза
Помните, как в детстве все мы стояли такие красивые в костюмах снежинок и зайчиков и ждали с нетерпением, когда на утреннике дойдет очередь до нас, чтобы с выражением и громко прочитать новогоднее стихотворение? С тех пор прошло много лет, и никто нас больше не просит взбираться на табуретку, чтобы рассказать стишок на радость Дедушке Морозу. Но некоторые строки из произведений Пушкина и Некрасова до сих пор прочно сидят в нашей памяти.
1. «Здравствуй, в белом сарафане», Вяземский
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2. «Снежок», Некрасов
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3. Отрывок из романа «Евгений Онегин», Пушкин
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4. «Чародейкою Зимою...», Тютчев
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5. «Возле елки», Вышеславцева
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6. «Утро», Твардовский
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7. «Мастерица Зима», Высотская
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8. «Какого цвета Новый год?», Яковлев
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9. «Зима!.. Крестьянин, торжествуя...», Пушкин
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10. «Мне жалко, что теперь зима», Мандельштам
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11. «Скрип шагов вдоль улиц белых», Фет
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12. «Я по первому снегу бреду», Есенин
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13. «Метель», Бунин
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14. «Зима», Цветаева
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15. «На двойном стекле узоры», Фет
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А какие новогодние стихи из тех, что родители заставляли вас зубрить в детстве, помните вы?
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