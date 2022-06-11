«Я даже не представляла, что можно не пойти на выпускной». Текст о стереотипах, вынуждающих идти наперекор своим желаниям

Окончание школы — это один из значимых и важных моментов в жизни каждого человека. Но одно дело — присутствовать на официальном последнем звонке, где вручают аттестаты, медали и похвальные грамоты, а другое — пойти на торжественный выпускной вечер. Пожалуй, на него ходили далеко не все вчерашние выпускники, и на то у них могли быть свои причины. Об этом размышляет и одна из авторов канала на платформе «Яндекс.Дзен», окончившая школу 11 лет назад.

У нас в ADME текст под названием «Я даже не представляла, что можно не пойти на выпускной» пробудил незабываемые воспоминания о последних школьных годах.

Как-то так сложилось, что ярых противников выпускных я в свое школьное время не видела. Но зато сейчас народ хлебом не корми — дай поворчать, как это девочкам смеют макияжи праздничные делать и вообще детей по «рЭсторанам» водить: не заработали же и не заслужили. С другой стороны, и денег, конечно, таких не требовалось, как сейчас. Как-то все проще воспринималось. Да, выпускной из 11-го класса действительно бывает только раз в жизни (не то что браки и дети). Да, нужны выпускные альбомы, ленточки, ресторанчик и транспорт, чтобы туда доехать. Пацанам, конечно, проще в плане одежды и прически. Девочки, конечно, «все принцессы». Это раньше так говорили. Сейчас скажут: «Колхоз». Но давайте подождем еще лет 10, и тогда «колхозом» будет современная мода. Я, кстати, считаю абсолютно нормальным желание красиво одеться и прихорошиться на всякие торжественные мероприятия. Да, даже если ты в повседневной жизни не делаешь макияж, а волосы собираешь в хвост или косу.

Но все это было личными желаниями. Кто-то был в платье до пола «со стразами и перьями», кто-то в коротком и попроще. Кому-то прическу делали в салоне, кому-то мама дома кудри крутила. А одна моя одноклассница просто помыла голову, уложила волосы как обычно и скрепила заколкой, потому что ей сделали очень неудачную прическу в салоне, вот она и психанула. Никто никого не высмеивал. Ну так вот, про обязательность выпускного. Может, то было особенностью маленького провинциального городка, где «все друг друга знают», но случаи отказов были единичными. Ну потому что «так положено»: достойно проводить ребенка из школы во взрослую жизнь. А как же коллеги на работе спросят, а родственники, а перед учителями как-то неудобно... Но я и говорю, не стоило это тогда огромных денег. Уж на стуло-место в «рЭсторане» даже не самые богатые спокойно сдавали и на платье покрасивее находили. Ну и всяких там случаев «а я вместо платья на выпускной надела свадебный костюм почившего деда / пижаму» тоже не было, возможно, именно по вышеописанной причине. Хотя, мне кажется, просто никто не додумывался.

Это потом в моей жизни произошли 2 знаковых события: переезд в Подмосковье и появление безлимитного доступного интернета. И вот благодаря этому я узнала, что для многих выпускной — это чуть ли не «фу, гадость». Ситуация, когда дети спокойно говорят «не хочу», а родители спокойно предлагают им вместо выпускного купить что-нибудь (приставку, новый телефон, путевку) вообще не редкость. Это выходит зачастую дешевле, так еще и нервы сберегает, что бесценно. Я сначала удивлялась: ну как же так, это воспоминания, это же один раз в жизни! А потом... Ну, каждому свое. Не все же такие сентиментальные, как я: до сих пор распечатанные фотки в альбоме храню. Променяла бы я свой выпускной на что-то из техники, путевку или типа того? Не знаю. С теми мозгами, наверное, нет.

Бонус: комментарии читателей

Купила платье красивое, бирюзовое. Сделала прическу в парикмахерской. 2 часа, тонна лака, геля, мусса, воска — сестра потом мне голову только с 3-й попытки отмыла, и то не все до конца смылось, еще недели 2 чесала голову и полбашки на расческе оставалось. Купила красивые туфли. Больше их ни разу не надела, к вечеру переобулась в шлепки с цветами под платье. Сейчас я на это не согласилась бы: пустая трата денег и времени. Жалею, что пошла. Кажется, и родители тогда не особо хотели вкладываться в это сомнительное действо: дороговато обошлось, но я настояла. Зачем? Хотела быть частью коллектива, который меня своей частью не признавал. © margaret202090 / Яндекс.Дзен

У меня «это было недавно, это было давно». Аж в 1992 году. Тогда действительно не заморачивались. Выпускной прошел весело и задорно. Но, честно признаться, я спокойно отношусь к выпускным, и тогда так относилась. Не захотела бы — не пошла бы. Дочери сказала то же самое: «Хочешь — иди, не хочешь — не ходи». Она хотела, а потому пошла, и платье покупалось специально, и туфли, и в парикмахерскую, и к визажисту она ходила. © Своя Собственная / Яндекс.Дзен

Я была вот из тех, кому «фу»: не требовались мне ни нарядное платье, ни торжественное прощание со школой. У меня были сложные отношения с одноклассниками, и праздником оказался сам факт, что я их больше не увижу никогда. А вот родителям было нужно, чтобы «все как у людей». Поэтому отдали деньги за кафе и купили платье без учета моего вкуса. Едва ли не насильно притащили в салон, где мне сделали жуткий макияж с какими-то странными фингалами под глазами и прическу противоположную моей просьбе. Потом полночи отмывала волосы от лака и платье ни разу, конечно, больше не надела. У всей истории один плюс: мне купили хорошенькую сумочку, которую я потом носила не один год. © Rina Xmel / Яндекс.Дзен

У меня выпускной этим летом. Иду в костюме, без макияжа и укладки. В моей ситуации это мероприятие, где мы будем просто веселиться и гулять, а со школой, по сути, на последнем звонке попрощались. © Екатерина Каргина / Яндекс.Дзен