10 известных женщин, которые без прикрас показывают, что значит быть мамой

Часто люди ждут от недавно родившей женщины, что она быстро придет в форму и не станет беспокоить окружающих «неприличными» разговорами о сцеживании и растяжках. Но настоящее материнство обычно не похоже на картинку из глянцевого журнала. Именно об этом и говорят звездные мамы, которые обожают своих детей, но при этом честно признаются, что им регулярно приходится сталкиваться с трудностями или навязанным обществом стереотипами.

Шарлотта Райли сцеживалась во время «Оскара»

Dan Steinberg / Invision / AP / East News

Один из журналистов, который делал репортаж с 88-й церемонии вручения престижной кинопремии, обратил внимание на одиноко стоящего в вестибюле Тома Харди. Выяснилось, что он ждал, пока его жена Шарлотта сцедит грудное молоко в специальной комнате. Актер объяснил, что молодой маме приходится делать это каждый час. И неважно, где она в это время находится.

Эшли Грэм приняла изменения в своем теле после беременности и родов

На своей странице в социальной сети модель и мама троих детей не стесняясь показывает растяжки, которые остались на ее теле после беременности. Однажды Эшли опубликовала фотографию своего живота, который после родов не вернулся к прежнему состоянию, и теперь кожу на нем можно собрать руками в складки. Звезда твердо уверена, что важно любить свое тело вне зависимости от его веса и появившихся изменений на коже.

Мара Мартин кормила ребенка грудью прямо на подиуме

Модель вышла на подиум с пятимесячной дочкой Арией и кормила ее грудью во время дефиле. В то время девочка требовала еды каждые несколько часов, и мама решила не отказывать ей. Тем более, что редакторы одобрили этот выход. Единственное, что потребовалось сделать, — это надеть на малышку наушники, чтобы громкая музыка не побеспокоила ее.

Аманда Сейфрид научилась совмещать работу и материнство

Актриса говорит, что ей нравится чувствовать себя работающей мамой. Она часто берет свою старшую дочь Нину на съемки, чтобы девочка понимала, чем занимается Аманда и как важна для нее работа. В то время, пока Сейфрид занята на площадке, за Ниной присматривает ее помощница. Они явно не скучают вместе: однажды девочка нарисовала столько картинок, что завешала ими все стены в маминой гримерке.

Ева Лонгория не стеснялась просить помощи у окружающих

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» не стала брать декретный отпуск после рождения сына. Она приходила на съемочную площадку прямо с крошечным Сантьяго. Вместе с ним Ева сидела на совещаниях и работала с другими членами группы. «Мне повезло, что рядом были люди, которые поддерживали меня», — призналась актриса.

Хилари Дафф перестала кормить грудью через 6 месяцев

Актриса сообщила, что она — работающая мама двоих детей, и ее главная цель состояла в том, чтобы дотянуть с грудным вскармливанием до шести месяцев. После этого она приняла решение перевести дочку на питание из бутылочки. Хилари честно призналась, что не готова пользоваться молокоотсосом на работе. Во-первых, ей пришлось бы терять время на стерилизацию бутылочек и искать место для хранения молока, а во-вторых, актрису просто раздражал сам процесс использования устройства для сцеживания.

Сальма Хайек родила первенца после 40 лет

John Salangsang / Invision / AP / East News

Актриса искренне радуется тому, что стала матерью уже в 41 год. К этому возрасту она уже состоялась как личность и стала успешной голливудской звездой. Она понимала, что рождение малыша не выбьет ее из колеи и не поставит крест на актерской карьере. Правда, после заключения брака Сальме пришлось воспитывать не только дочку Валентину, а еще троих детей своего мужа. Хайек говорит, что всегда мечтала о большой семье, и вместо одного ребенка получила сразу четверых.

Адель пришлось объяснять сыну, что такое развод

AFP/EAST NEWS

Когда певица и ее муж приняли решение расстаться, их сын переживал из-за развода родителей. Поэтому Адель специально написала для него песню о том, что ничего страшного не произошло, а мама и папа по-прежнему любят его. А еще звезда откровенно признается, что ей нравится ее новый статус: она называет себя домохозяйкой и главой своего маленького семейства.

Анджелина Джоли поняла, как важно заботиться о женском здоровье

Marco Provvisionato / IPA/SIPA / East News

Когда актриса рожала свою дочь Шайло, она столкнулась с тазовым предлежанием плода. Ей срочно сделали УЗИ и отправили на кесарево. После этого Джоли решила помогать женщинам, у которых не было средств на проведение подобных процедур. А из-за того, что ее мать ушла из жизни от рака груди и яичников, Анджелина не раз призывала других женщин регулярно проходить обследования и заботиться о себе.

Жизель Бюндхен научилась находить время для себя

Модель воспитывает сына и дочку. Ее страница в соцсети буквально усыпана семейными фотографиями: Жизель занимается с дочкой йогой, наблюдает за закатом с сыном и следит за первыми кулинарными экспериментами детей. Но при этом она знает, что маме необходима минутка, чтобы побыть в тишине и заняться любимым делом. Например, почитать книжку или спокойно выпить чашку чая, который модель обожает и знает толк в его приготовлении.

Современные женщины продолжают разрушать навязанные стереотипы. К примеру, одна из кинозвезд родила после 50 и считает, что общество больше не должно осуждать позднее материнство. Она уже воспитала четверых сыновей, а сейчас вместе с мужем счастливо растит маленькую дочку.

Фото на превью Dan Steinberg / Invision / AP / East News