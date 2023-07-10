10 пар звезд, которые не трубят о своих отношениях на каждом углу, а следуют правилу «счастье любит тишину»

Многие звезды активно делятся подробностями своей личной жизни и воспитания детей. Они постят фотографии и часто дают интервью. Однако существуют и те, кто хранит эти тайны за семью печатями и старается как можно меньше рассказывать о своей семье и отношениях.

Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид

Oleg Nikishin/East News , Evan Agostini/Invision/East News

В сентябре 2022 года впервые появились слухи о возможных отношениях между Лео и Джиджи. Пока что звезды не подтвердили это официально, но папарацци часто фотографируют их вместе. Близкие друзья звезд уверены, что между ними есть «химия». Недавно они вместе провели выходные в Хэмптоне. На наш взгляд, Джиджи и Лео — очень красивая пара.

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

Evan Agostini/Invision/AP/East News

В 2011 году пара втайне поженилась. На тот момент Крейг и Рэйчел встречались полгода. Они редко рассказывают об отношениях. В 2018 году Рейчел подтвердила в интервью, что она счастлива в браке и скоро у них с мужем будет ребенок. На ковровых дорожках парочка появляется нечасто. Также они не ведут социальные сети.

Райан Гослинг и Ева Мендес

Brent Perniac/AdMedia/Sipa USA/East News

Актеры начали встречаться в 2011 году и долгое время хранили отношения в секрете. О своей семье они рассказывают редко. На вопрос о самых важных, на его взгляд, качествах в женщине, Гослинг ответил, что находит их только в жене. У пары двое детей. Мендес заявила, что предпочитает держать личную жизнь в секрете, но упомянула, что Райан — отличный отец. Также актеры редко публикуют в социальных сетях совместные снимки.

Том Акерли и Марго Робби

Jordan Strauss/Invision/East News

Робби и Акерли долгое время были просто соседями по квартире. Но затем между ними пробежала искра, и уже в 2016 году они сыграли тайную свадьбу. На страницах Марго почти нет общих фотографий, они не рассказывают о своей семье, да и на публике муж с женой редко появляются вместе.



Адам Броди и Лейтон Мистер

Charles Sykes/Invision/East News

Актеры начали встречаться в 2013 году, но об их личной жизни известно мало. Даже о том, что у пары родилась дочь, прессе сообщил представитель звезд. Они появляются вместе на красных дорожках, но дали только одно совместное интервью. В 2020 году Адам рассказал, что у них родился мальчик, но других подробностей об их совместной жизни нет.

Томас Садоски и Аманда Сейфрид

Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

На момент знакомства и Томас, и Аманда были в отношениях. Однако уже через несколько месяцев они приняли решение быть вместе, начали встречаться, а затем тайно поженились в 2017 году. Через две недели после бракосочетания у пары родилась первая дочь. Несмотря на то, что Аманда редко, но все же публикует в социальных сетях совместные фото, об их браке известно мало.

Саша Барон Коэн и Айла Фишер

RICK RYCROFT/AFP/East News

Саша и Айла обручились еще в 2004 году, а в 2010 провели тайную церемонию в Париже. К тому моменту у них уже был один ребенок. Вторую беременность звезды держали в тайне, как, собственно, и почти все о своих отношениях. Айла считает, что все самое ценное нужно держать в секрете. Однако это не мешает парочке иногда публиковать в социальных сетях фото друг друга.

Мэтт Деймон и Люсия Барросо

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Мэтт Деймон — звезда первой величины и один из самых востребованных в Голливуде актеров. Несмотря на это, он ведет закрытый образ жизни. У мужчины есть жена и четверо детей, о которых он редко говорит в интервью. Иногда Люсия все же появляется на ковровых дорожках вместе с мужем.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье

AP/Associated Press/East News

Пара познакомилась на съемках фильма «Черный лебедь». Бенжамен — профессиональный танцор. Звезды с самого начала старались не распространятся о своих отношениях и даже сыграли тайную свадьбу. У пары двое детей, но об этом они рассказывают редко.

Дакота Джонсон и Крис Мартин

Дакота Джонсон и Крис Мартин, участник группы Coldplay, вместе уже больше шести лет, но подробностями романа парочка не делится. Сама Дакота подтвердила их отношения только спустя год после их начала. Звезды редко появляются в объективах фотографов вместе, на их страницах в социальных сетях сложно найти совместный снимок.

Вот еще несколько звезд, которые вместе уже целую вечность, а кажется, что буквально год прошел.