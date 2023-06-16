10 привычных вещей, которые, оказывается, можно использовать с гораздо большей пользой

Люди любят давать друг другу советы об использовании всего на свете. Но, как правило, речь идет о каких-то особенных лайфхаках, а вот о совсем простых вещах часто все умалчивают, поскольку считают, что это уже давно известно всем. Но чаще бывает наоборот, и тред о правильном или альтернативном использовании какого-либо простого бытового приспособления или о том, как красиво заправить блузку, становится хитом, так как сотни людей восклицают: «Почему никто не рассказал мне раньше?».

Электронный градусник точнее всего показывает температуру, если мерить ее под языком

Многие по привычке измеряют температуру, поставив электронный градусник под мышку, а потом сетуют, что показания прибора неточны. Но дело в том, что производители советуют мерить температуру под языком, а привычный способ использовать, только если пациент слишком мал или у него болит горло.

В микроволновку не надо ставить квадратные контейнеры, даже если на них есть специальная метка

Емкости квадратной и прямоугольной формы не подходят для использования в микроволновой печи по той причине, что нагрев в углах будет идти интенсивнее, и пища станет сухой или пережаренной. Лучше использовать круглые миски и контейнеры.

Дезодорант лучше наносить с вечера, а не с утра

В миллионах рекламных роликах показывают счастливых и довольных людей, которые наносят дезодоранты и антиперспиранты с утра. А вот эксперты-дерматологи утверждают, что правильно пользоваться ими вечером, так как в это время потовые железы менее активны, поэтому средство будет действовать эффективнее.

Петли на тележке для покупок предназначены для пакетов с предметами, которые следует транспортировать вертикально

Железные петли по бокам или на спинке тележки для покупок нужны не только для красоты конструкции. Если вам нужно разместить хрупкие предметы в вертикальном положении, чтобы они не болтались по дну, положите их в пакет и закрепите его ручки за проушины.

Овощным ножом можно нарезать репчатый лук

Овощной нож можно использовать не только для того, чтобы почистить картошку или морковку, но и для того, чтобы быстро нарезать головку лука тонкими аккуратными ломтиками.

Как правильно отрывать post-it

Если вас раздражает, что липкие стикеры для заметок все время топорщатся снизу, то достаточно научиться отделять их от стопки правильно — не снизу вверх, а зацепить сбоку и потянуть параллельно.

Вертикальное положение терки — не самое удобное

Большинство людей привыкло устанавливать терку вертикально, но, оказывается, это не самый удобный способ использования гаджета. Стоит положить ее на бок, и тереть станет проще и кусочки не будут застревать в зазубринах.

Положение вентилятора зависит от времени суток

Эксперты не советуют размещать вентиляторы в углу или посреди комнаты с закрытыми дверями и окнами — так он будет только гонять теплый воздух и вы не почувствуете никакого облегчения. Лучше всего ставить прибор около открытого окна или двери, чтобы он втягивал прохладу снаружи. Пользователи же говорят, что лучше всего, размещая прибор у окна, ставить его «задом» к комнате днем, чтобы лопасти выгоняли теплый воздух наружу, а вечером — разворачивать «лицом», чтобы навевали ночную прохладу.

Не надо застегивать женские блузки донизу, перед тем как заправить в одежду

Стилисты советуют оставить несколько пуговиц снизу блузки или рубашки незастегнутыми и заправить их перекрестно — так они не будут некрасиво топорщиться у вас на животе.

Подушку для путешествий можно расположить разными способами

Многие жалуются на то, что надувные подушки неудобны. Некоторые считают, что это потому, что большинство неправильно используют их, располагая сзади вокруг шеи, в то время как надо спереди, под подбородком. Но это не единственный вариант. Некоторым будет удобнее, если надеть эту «подкову» на плечо.