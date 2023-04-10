10+ свадеб, которые обернулись таким эпичным представлением, что стоило заранее продавать на него билеты
Свадьба — особенный день в жизни каждой пары. Жених и невеста прикладывают немало усилий для того, чтобы сделать его идеальным. Однако даже самая тщательная подготовка не может гарантировать отсутствие фееричных и форсмажорных обстоятельств.
- Однажды на свадьбе жених примерно за час до церемонии сказал своей теще, что она ему не нравится. Было большой скандал, но невеста все равно вышла за него замуж. Однако на этом дело не закончилось. После приема он выбросил свое обручальное кольцо, которое нашел на следующий день один из гостей. Каким-то удивительным образом эта парочка все еще вместе. © inurface_spacecoyote / Reddit
- Был на свадьбе в августе. Все проходило в невероятной духоте под тентом без адекватной вентиляции. Все выступления гостей были перед ужином, и одним из них было 45-минутное слайд-шоу подружки невесты из их совместных фотографий. Это была действительно худшая свадьба, на которой я когда-либо был. © larsy87 / Reddit
- Ходил я как-то на свадьбу пару лет назад. Когда пришло время произносить клятвы, жених вытащил лист бумаги и начал с него зачитывать. Несмотря на то что это длилось около 5 минут, это было очень трогательно. Чувствовалось, что он вложил в это все свое сердце. Когда он наконец закончил, невеста просто громко и неловко хихикнула и выпалила: «То же самое!» И все! Это была вся ее свадебная клятва. © FutbolMasta / Reddit
- Сначала жених и невеста опоздали на 45 минут. А потом во время обмена кольцами жених внезапно осознал, что не купил еще одно кольцо. Сестре невесты пришлось снять кольцо и передать его свадебному церемониймейстеру. © jlmccuan / Reddit
- Во время подбрасывания букета один из парней вытолкнул свою девушку перед дамами, которые собирались ловить букет. Он еще и встал рядом, чтобы возлюбленная никуда не сбежала. В итоге букет поймала маленькая девочка. Это бугай вырвал у нее цветы, вручил их своей даме сердца и просто сбежал в закат. Маленькая девочка убежала в слезах. © xjrob85 / Reddit
- Это была свадьба друга. Племянник невесты лет 7 выносил молодоженам кольца на подушечке. Но после выноса колец он не стал тихонечко сидеть, а решил выполнять приемы карате. И так в течение всей церемонии. Да, он есть почти на всех их фотографиях. © rose-bradwardine / Reddit
- На приеме невеста вышла на стоянку и застала там новоиспеченного мужа, целующегося со своей бывшей девушкой. В зале завязалась потасовка. Обе семьи были в бешенстве. Нам даже подарок не пришлось вручать. © onejoke_username / Reddit
- Однажды я работал на свадьбе. В какой-то момент одной из приглашенных показалось отличной идеей сменить подгузник своему маленькому ребенку прямо на столе, за которым ели другие гости. Я предложил даме уединиться в оборудованной уборной или соседнем пустом зале, но она просто всучила мне грязный подгузник и велела разобраться с ним. © Berdahl88 / Reddit
- Во время разрезания торта жениху показалось забавным запустить одним из кусков в лицо невесте. Причем сразу после того, как она сказала ему не делать этого. В итоге невеста красиво вышла из ситуации: она просто ушла и не вернулась. © ststeveg / Reddit
- Невеста станцевала откровенный танец для жениха. Проблема была лишь в том, что она сделала это перед всеми гостями. © Absolutelybannannas / Reddit
- Во время свадьбы отец невесты вышел к алтарю, сказал всем, что его дочь передумала, и настоял на том, чтобы все гости прошли в приемный зал и насладились музыкой и едой. © Unknown author / Reddit
- Шафер начал произносить праздничный тост за жениха и его бывшую жену. Это произошло случайно, конечно. Однако когда он понял, что произошло, то его лицо позеленело. Я думал, он потеряет сознание. © MelancholyDane481 / Reddit
- Я была подружкой невесты на свадьбе под открытым небом, церемония проходила в беседке в саду. Когда мы приехали, оказалось, что рядом с беседкой был улей. Громкая музыка, обилие химических запахов и шума явно не понравились пчелам. Всю вечеринку гости отмахивались и съеживались. Я так и не посмотрела свадебное видео, но уверена, что был полный бардак. © Muppet_Rock / Reddit
- Во время своего выступлению шаферу хватило наглости сделать предложение одной из подружек невесты. Эта парочка украла вечер у главных виновников торжества. Сейчас эти двое в процессе развода. © KeevanGoliath / Reddit
Если градус свадебного безумия показался вам недостаточно высоким, то эти статьи с легкостью его повысят:
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