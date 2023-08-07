10 свекровей со звездного олимпа, которые заполучили невесток себе под стать

Как быстро растут чужие дети, особенно дети знаменитостей. Кажись, еще недавно Виктория Бекхэм позировала с малышом Бруклином на руках, а он уже и жениться успел. Да не на ком-нибудь, а на известной красотке. Нам стало любопытно, какие невестки достались нашим любимым звездным дамам. А в конце статьи — бонус о знаменитостях, которые еще не породнились официально, но находятся в шаге от этого.

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

ASSOCIATED PRESS / East News , Invision / Invision / East News

Модная икона и по совместительству бывшая солистка культовой поп-группы Spice Girls обрела невестку себе под стать. Старший сын Виктории Бруклин женился на актрисе Николе Пельтц, стиль которой также приводит публику в восторг.

Никола снялась в таких фильмах, как «Повелитель стихий», «Трансформеры: Эпоха истребления», «Пара на праздники» и многих других. Также имя девушки набрало обороты в мире моды: она участвует в показах именитых дизайнеров и посещает фешен-мероприятия в головокружительных костюмах. Можно сказать, Пельтц вовсю наступает на пятки красотке-свекрови.

Софи Лорен и Саша Александр

Courtesy Everett Collection / East News , imageSPACE / Sipa USA / East News

Режиссер Эдоардо Понти (сын Софи Лорен и продюсера Карло Понти-старшего) связал свою судьбу с американской актрисой сербского происхождения Сашей Александр — она и стала невесткой культовой итальянской кинодивы.

Деятельность Саши также связана с кинематографом. Она снимается в фильмах и сериалах («Всегда говори „Да“», «Обещать — не значит жениться», «Бухта Доусона») и занимается режиссерской деятельностью (сериал «Ты»).

Голди Хоун и Мередит Хагнер

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , ROBYN BECK / AFP / East News

Уайатт Хоун Рассел, сын Голди Хоун и Курта Рассела, женился на американской актрисе Мередит Хагнер, и только ленивый не отметил сходство свекрови и невестки. Популярные интернет-издания трубили: «Сын Голди Хоун женился на копии своей мамы. Аж мурашки от такого сходства».

Мередит видели на экране зрители таких кинолент, как «Девушки в опасности», «Подстава», «Иррациональный человек», а также «Как вращается мир» — за роль в этом сериале Хагнер была номинирована на премию «Эмми» как многообещающая молодая актриса драматического сериала.

Мэгги Смит и Анна-Луиз Плауман

, © Stargate SG-1 / MGM Worldwide Television Productions and co-producers CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Дама Мэгги Смит в далеком 1969 году родила сына, которого мы знаем как актера Тоби Стивенса. Он женился в 2001 году и подарил матери трех внуков. Их родила новозеландская актриса Анна-Луиз Плауман.

Лицо Анны точно покажется знакомым любителям сериалов в жанре фэнтези. Она сыграла Золу в «Ведьмаке», Диану Годдард в «Докторе Кто», Сару Гарднер в «Звездных вратах: ЗВ-1» и ряд других крутых персонажей в не менее крутых проектах.

Ванда Вентем и Софи Хантер

Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News , Kazuko Wakayama / KCS / East News

Ванда Вентем широко известна в Британии, поскольку на протяжении десятилетий снималась в популярнейших тв-сериалах, чем занимается и по сей день. А вот ее сына Бенедикта Камбербетча знает весь мир. Руку и сердце он отдал актрисе и режиссеру Софи Хантер.

Софи занимается театральными и оперными постановками и весьма преуспела в этой деятельности. За свои спектакли она получала престижные премии и срывала овации на международных фестивалях. Также она снимается в кино. Например, она сыграла роль Марии Осборн в «Ярмарке тщеславия» с Риз Уизерспун.

Шинейд Кьюсак и Софи Пера

Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News , LAURENT BENHAMOU / SIPA / EAST NEWS

Легендарная актриса Шинейд Кьюсак является мамой актера Макса Айронса (по фамилии несложно догадаться, кто является его отцом — конечно же, Джереми Айронс). В 2023 году Макс порадовал родителей внучкой. Родила ее Софи Пера.

История Софи немного напоминает фильм «Дьявол носит Prada». Начинала она свою карьеру в качестве ассистента шеф-редактора журнала Vogue — той самой Анны Винтур, затем стала модным директором журнала Tatler, а также работала внештатным стилистом.

Кароль Буке и Шарлотта Казираги

United Artists / Courtesy Everett Collection / East News , Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Сын легендарной французской актрисы Кароль Буке и продюсера Жан-Пьера Рассама Дмитрий женат на монакской аристократке Шарлотте Казираги. Буке отхватила себе в невестки внучку самой Грейс Келли.

Шарлотта широко известна в мире моды (ранее она была амбассадором бренда Gucci, а сейчас сотрудничает с фирмой Chanel). Помимо этого девушка одержима философией. Она изучала эту науку в Сорбонне, а потом основала клуб «Философские встречи» для обсуждения современных проблем. Также она пишет статьи и книги.

Джейн Фонда и Симон Бент

Chris Pizzello / Invision / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

В 1973 году американская актриса и активистка Джейн Фонда родила сына, которого мы знаем как актера Троя Гэрити. Сейчас он женат на Симон Бент.

Раньше Симон также была актрисой, но широкой публике ее имя едва ли будет известно, поскольку играла девушка преимущественно в ролях второго плана. Она решила уйти из кино, чтобы посвятить себя семье и общественно полезной деятельности. Сейчас Бент является казначеем благотворительного фонда Troy’s Homies Unidos.

Дайана Росс и Эшли Симпсон

Utrecht Robin / ABACA / Abaca / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Невесткой легендарной американской певицы Дайаны Росс стала Эшли Симпсон. Девушка вышла замуж за Эвана Росса и родила от него двух малышей.

Как и свекровь, Эшли занимается музыкой. Она выпустила 3 студийных альбома в жанре поп-рок. Также Симпсон играла в бродвейском мюзикле «Чикаго», изображая Рокси Харт. Публика осталась в восторге от ее перформанса.

Рита Уилсон и Саманта Брайант

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Sheri Determan / WENN.com / agefotostock / East News

Когда Рита Уилсон вышла замуж за Тома Хэнкса, она стала мачехой его сыну Колину. В настоящее время Колин женат на Саманте Брайант.

Прежде Саманта работала публицисткой и ассистентом продюсера. Она трудилась над такими сериалами, как «Убийство в Хартленде», «Затура: Космическое приключение», «Могильные тайны». Сейчас же она поставила карьеру на паузу, чтобы воспитывать детей. В браке с Хэнксом-младшим она родила двух дочерей.

Бонус: а вот 2 пары потенциальных свекровей и их невесток

Invision / Invision / East News , MPP / SIPA / SIPA / East News

У Мег Райан есть все шансы породниться со звездой сериала «Пацаны». Известно, что сын Райан актер Джек Куэйд встречается с Клаудией Думит.

Недавно знакомые пары сообщили прессе, что отношения Джека и Клаудии крепнут день ото дня. Уж не за горами ли свадьба?

Courtesy Everett Collection / East News , Rich Fury / Invision / AP / East News

Шон Леннон, сын Йоко Оно и Джона Леннона, уже более 10 лет состоит в отношениях с певицей и моделью Шарлоттой Кемп Мюль.

Пара даже создала музыкальную группу The Ghost of a Saber Tooth Tiger, чтобы больше времени проводить вместе. Мы думаем, что Йоко Оно уже можно называть свекровью Шарлотты.

Про противостояния свекровей и невесток ходит немало анекдотов. В них матери мужей всегда представлены вредными и коварными особами. Мы считаем, что это несправедливо. Потому отыскали истории пользователей сети, которым достались настолько золотые свекрови и тещи, что они просто не могли ими не похвастаться.