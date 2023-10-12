10 знаменитых женщин откровенно рассказали, каково это — быть мачехой

Слово «мачеха» у многих ассоциируется с отрицательной героиней из сказки, которая только и норовит, что испортить жизнь падчерице и пасынку. Среди знаменитых женщин есть немало тех, которые опровергают этот стереотип своим примером. Мы решили поделиться рассказами звездных мачех о трудностях и радостях, с которыми им пришлось столкнуться.

Дженнифер Лопес

С тех пор как Дженнифер вышла замуж за Бена Аффлека, она стала мачехой его детей от первого брака — Вайолет, Серафины и Сэмюэля. Все они присутствовали на церемонии бракосочетания. И сейчас актриса живет вместе со своими падчерицами и пасынком в одном доме. Звезда не скрывает, что строить отношения с подростками непросто, и утверждает, что с детьми нужно быть осторожнее. «Пока все идет очень хорошо. Я хочу, чтобы они относились ко мне как к своей союзнице, которая их любит и искренне поддерживает». И судя по всему, Дженнифер отлично справляется со своей ролью заботливой мачехи.



Сальма Хайек

Троих детей мужа от предыдущих отношений Сальма называет своими собственными. Помимо родной дочери Валентины, у актрисы есть пасынок Франсуа и падчерица Матильда. А младший пасынок актрисы Августин всего лишь на год старше ее дочери Валентины. Актриса приняла пасынка, которого ее муж долгое время скрывал от публики, как родного. Его мама — известная модель Линда Евангелиста. При этом у женщин сложились дружеские отношения. Однажды, когда Линда заболела, Сальма тут же села в самолет и прилетела к модели, чтобы помочь ей приготовить ужин к празднику Дня Благодарения. «Сальма провела день на кухне, ей помогли дети. Она устроила настоящий пир», — поделилась Линда. «Я всегда хотела иметь много детей, но не смогла. Это счастье, что у моего мужа есть еще трое. Итак, получается, что у меня их четверо. И они все такие разные», — признавалась Сальма.

Кэтрин Зета-Джонс

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News

В браке с известным актером Майклом Дугласом Кэтрин родила двоих детей. Она также является мачехой Камерона, сына ее супруга от предыдущего брака. Звездный пасынок признавался, что именно Кэтрин стала той, кто сплотила семью. «Когда она вошла в нашу семью, все могло быть по-другому. Ведь есть куча историй о том, как молодая мачеха не хочет знаться с детьми от предыдущего брака. Но с первого дня нашей встречи она сказала: «Я хочу, чтобы мы были друзьями. И я хочу, чтобы ты знал, что ты часть нашей семьи и тебе рады в любое время». По словам молодого человека, Кэтрин сдержала свое слово.

Джада Пинкетт-Смит

Жена известного голливудского актера Уила Смита Джада Пинкетт-Смит признавалась, что ее отношения со старшим сыном супруга от первого брака Треем не всегда можно было назвать отличными. Тем не менее, ей удалось преодолеть трудности. На своей странице в социальной сети звезда пишет, что Трей не только ее «бонусный сын», но и друг. «Я так горжусь тобой. Особенно за твое желание развиваться. В последнее время мы с тобой многое пережили, и это счастье — чувствовать силу твоей любви ко мне и к твоей семье», — поделилась Джада.

Ева Лонгория

Актриса признавалась, что впервые почувствовала материнские инстинкты еще до того, как родила своего единственного сына Сантьяго в 43 года. А все дело в том, что у ее супруга, мексиканского бизнесмена, уже было трое детей от бывшей жены — Наталья, Мариана и Хосе. «Я мачеха троих замечательных детей. Они просто потрясающие», — говорит Ева. По ее словам, роль мачехи помогла ей подготовиться к материнству и побороть волнения по этому поводу.

Жизель Бюндхен

Evan Agostini / Invision / East News

В своих мемуарах Жизель признается, что ей было нелегко в тот момент, когда она узнала, что бывшая подруга ее возлюбленного, футболиста Тома Брэди, беременна. И все же, когда родился ее пасынок Джек, она приняла его с открытым сердцем. «Сейчас я не могу представить свою жизнь без Джека», — признается она и добавляет, что не любит слово «мачеха» и предпочитает, чтобы ее называли «бонусной мамой». Жизель также заявляет: «То, что его родила другая женщина, не значит, что он также не может быть и моим сыном». Она выкладывает на страницу в соцсети совместные фото, а в подписях к ним называет мальчика «лучшим старшим братом» для своих детей.

Кейт Босуорт

Звезда фильмов «У моря» и «Возвращение Супермена» рассказывает, что одна из самых захватывающих ролей для нее — это роль мачехи, которую она исполняла более 11 лет, пока была в отношениях с режиссером Майклом Полишем. «Мы с ее отцом больше не вместе, но я навсегда останусь ее мачехой. Она даже сказала: «У меня две мамы и папа», — признается Кейт. Кстати, актриса согласилась сыграть в роль в фильме «Прогулки вдвоем», именно потому что ее героиня опровергает стереотип о злой мачехе.

Лиэнн Раймс

Evan Agostini / Invision / East News

Популярная певица и исполнительница хита начала 2000-х годов «Can’t Fight the Moonlight» признается, что первое время не знала, как общаться с детьми ее мужа от первого брака. Кроме того, бывшая жена ее супруга, звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл, изначально была против, чтобы дети общались с Лиэнн. Но в конечном итоге певица смогла найти свой подход к детям. «Приятно видеть, как они растут, и принимать в этом участие. Это большая ответственность — помогать воспитывать детей. И я была готова к этому. Они приносят много радости в мою жизнь», — говорит звезда.

Алиша Киз

Jordan Strauss / Invision / East News

Известная певица воспитывает не только двух родных сыновей, но и троих детей ее супруга продюсера Свизза Битса от предыдущего брака. Алиша говорит: «Мы одна большая красивая семья. Мы любим друг друга и проводим вместе праздники». Однако семейная идиллия возникла не сразу. Развод с бывшей женой Свизза был тяжелый, и это повиляло на его сына. Чтобы преодолеть разногласия, по словам певицы, они садились за один стол и высказывались по очереди, не перебивая друг друга.

Гвинет Пэлтроу

Jordan Strauss / Invision / East News

Помимо своих биологических детей — дочери Эпл и сына Мозеса, Гвинет с вторым мужем, продюсером Бэдом Фэлчуком, воспитывают двоих детей от его предыдущего брака — Броди и Изабеллу. Голливудская актриса не скрывает, что первое время ей было непросто выполнять роль мачехи: «Об этом не пишут в книгах. Никто не учит этому. Более того, для большинства мачеха — это олицетворение зла. Это как ходить по краю пропасти. Вы попадаете в чужую семью с состоявшейся динамикой. Детям страшно, и они задаются вопросом: «Какую роль будет играть этот новый человек в нашей жизни?». Однако сегодня Гвинет признается, что любит своих пасынка и падчерицу так же сильно, как и своих детей.