10+ звезд с большим сердцем, которые стали приемными родителями и ни на секунду об этом не пожалели

Завести детей получается не у всех, и некоторые люди решают стать приемными родителями. В том числе знаменитости. Будучи в браке или живя в одиночестве, многие селебрити усыновляют детей.

Мы в ADME узнали, кто из звезд решился на усыновление или удочерение и как их жизнь изменилась после этого.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Хью и Деборра решились на усыновление после неудачных попыток ЭКО. Актер вспоминает, как сказал жене: «Мы всегда собирались сделать это, так давай просто сделаем это сейчас». У пары двое приемных детей — девочка и мальчик. Хью с удовольствием рассказывает об отцовстве. Однажды его приемный сын Оскар познакомился на пляже с девушкой. Когда парочка двинулась в сторону Хью, Оскар вырвался вперед и попросил отца подтвердить, что тот действительно сыграл Росомаху. Джекман не растерялся и поддержал сына.

Дайан Китон

Дайан Китон удочерила девочку в 1996 году. Актрисе было тогда 50 лет. Спустя 5 лет она усыновила второго ребенка. В интервью Дайан призналась, что материнство оказало на нее положительное влияние. Она рассказала, что дети познакомили ее с легкой атлетикой, да и в целом открыли для нее новую вселенную: «Меняется каждый аспект вашей жизни. Это так здорово, вы становитесь гораздо более социальным человеком. Встречаете людей, которых никогда не встретили бы, сложись обстоятельства по-другому».

Сиа

Joe Sutter, PacificCoastNews / East News

Большую часть своей карьеры певица скрывала от прессы и поклонников как свое лицо, так и обстоятельства личной жизни. Но в мае 2020 года Сиа внезапно рассказала журналистам, что усыновила двух 18-летних парней, которые вот-вот должны были выйти из под опеки государства. Чуть позже артистка призналась, что уже стала бабушкой. Также Сиа упомянула, что до конца жизни не планирует вступать в отношения.

Виола Дэвис и Джулиус Теннон

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

В 2011 году пара удочерила маленькую девочку по имени Дженесис. В одном из интервью актриса призналась, что всегда говорила дочери, что та появилась у нее не из живота, а из сердца. Также Виола стала мачехой двум детям мужа от предыдущего брака.

Эмма Томпсон и Грег Уайз

Genin Nicolas / ABACA / East News

В 1999 году, в возрасте почти 40 лет, Эмма родила ребенка с помощью ЭКО. В 2003 году актриса и ее второй муж стали опекунами сироты из Руанды: они познакомились с мальчиком Тинди на мероприятии, когда ему было уже 16 лет. Парень плохо поговорил по-английски, но сумел тронуть актрису рассказом о своей тяжелой судьбе. Эмма пригласила его провести Рождество с ее семьей. Постепенно Тинди стал паре как родной.

Кэтрин Хайгл и Джош Келли

У актрисы и ее мужа-музыканта трое детей. Их старшая девочка, Нали, родилась в Южной Корее: пара удочерила ее в 2009 году, когда малышке было всего 9 месяцев. В 2012 году звезды взяли в семью еще одну девочку, а в 2017-м Кэтрин родила мальчика. Хайгл рассказала, что старшие дети часто спрашивали ее о своих биологических родителях. Они с мужем ответили, что готовы предоставить всю информацию, которая у них есть. Также Кэтрин призналась, что всегда хотела стать приемной матерью. Сестра актрисы Мэг — тоже приемный ребенок. «Я хотела, чтобы моя собственная семья была похожа на семью, в которой я выросла. Мы решили сначала усыновить детей, а уже потом завести своих», — сказала Хайгл.

Шерил Кроу

Певица называет двух своих приемных детей лучшими учителями в мире. Знаменитость решилась стать приемной матерью, когда у нее диагностировали тяжелое заболевание. «Я считаю, что дети выбирают нас и путь, которым к нам приходят», — заявила Шерил.

Харрисон Форд и Калиста Флокхарт

Columbia Pictures / Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Калиста Флокхарт усыновила мальчика в 2001 году, незадолго до встречи со своим нынешним мужем Харрисоном Фордом. Хотя у Форда четверо взрослых детей, он официально усыновил приемного сына жены Лиама. Когда журналисты спросили Форда, рад ли он неожиданному появлению сына, тот ответил утвердительно.

310pix.com / East News

Джейми Ли Кертис и Кристофер Гест

VALERIE MACON / AFP / East News

Брак Джейми Ли Кертис и Кристофера Геста — один из самых долгих в Голливуде. Артисты вместе уже 38 лет. Родных детей у них нет, зато есть 2 приемные дочери. После удочерения первой девочки Джейми призналась, что это было самое важное событие в ее жизни. В какой-то момент актриса даже бросила карьеру ради воспитания детей.

PMC / Sipa USA / East News

Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Звезда замужем за драматургом и сценаристом Эндрю Аптоном. Кейт Бланшетт шокировала всех, когда в 2015 году удочерила девочку. У актрисы трое родных сыновей, но она хотела еще одного ребенка, потому что, по ее словам, чувствовала, что в их с мужем сердцах есть место для еще одного малыша. «У нас есть возможность прокормить еще одно дитя, так что дело не в том, что я хотела именно девочку. Пол ребенка для меня вообще никогда не был важен», — сказала Кейт в интервью.

PRI / The Grosby Group / East News

Мег Райан

Felipe Ramales, PacificCoastNews / East News

В 1992 году у Мег и ее теперь уже бывшего мужа родился сын, который, к слову, как и мать, выбрал актерскую стезю. А спустя 14 лет звезда удочерила 14-месячную девочку из Китая. «Я убеждена, что в этой встрече не было ничего случайного. Она именно та дочь, которую я должна была иметь. Я никогда не думала, что спасаю ее или что-то в этом роде. Я просто очень хотела ребенка», — рассказала актриса в интервью.

Как думаете, вы смогли бы стать приемными родителями?