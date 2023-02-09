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10+ звезд, которые оказались многодетными родителями, а мы и не знали

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В наших глазах знаменитости предстают вечно занятыми людьми, у которых особо нет времени на личную жизнь. Но у многих звезд получается и работать, и заводить семью, а некоторые даже умудряются воспитывать не одного и не двух детей, и при этом добиваться успеха в своей деятельности.

1. У Кейт Бланшетт и ее мужа Эндрю Аптона 4 ребенка

Jordan Strauss / Invision / East News
EAST NEWS

2. У Гордона Рамзи и его супруги Таны 5 детей

DJDM / WENN.com / agefotostock / East News
face to face / Reporter / East News

3. У Джеймса Ван Дер Бика и его жены Кимберли 6 детей

AFP / EAST NEWS

4. У Стивена Спилберга 7 детей (биологические и приемные)

Invision / Invision / East News

5. У Клинта Иствуда 8 биологических детей

AFP / EAST NEWS

6. У Рода Стюарта 8 детей

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

7. У Мика Джаггера 8 детей

Invision / Invision / East News

8. У Мела Гибсона 9 детей

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News

9. У Эдди Мерфи 10 детей

Invision / Invision / East News

10. У Дуэйна Чепмена 12 детей

Jim Smeal / BEImages / EAST NEWS
mpi21 / MediaPunch Inc. / EAST NEWS

11. У Мии Фэрроу 14 детей, 4 из которых биологические

NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Как вы относитесь к большим семьям? Хотели бы вы иметь много детей?

Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Jim Smeal / BEImages / EAST NEWS
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AdMe/Семья/10+ звезд, которые оказались многодетными родителями, а мы и не знали
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