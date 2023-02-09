10+ звезд, которые оказались многодетными родителями, а мы и не знали

В наших глазах знаменитости предстают вечно занятыми людьми, у которых особо нет времени на личную жизнь. Но у многих звезд получается и работать, и заводить семью, а некоторые даже умудряются воспитывать не одного и не двух детей, и при этом добиваться успеха в своей деятельности.