10+ звезд, которые оказались многодетными родителями, а мы и не знали
В наших глазах знаменитости предстают вечно занятыми людьми, у которых особо нет времени на личную жизнь. Но у многих звезд получается и работать, и заводить семью, а некоторые даже умудряются воспитывать не одного и не двух детей, и при этом добиваться успеха в своей деятельности.
1. У Кейт Бланшетт и ее мужа Эндрю Аптона 4 ребенка
2. У Гордона Рамзи и его супруги Таны 5 детей
3. У Джеймса Ван Дер Бика и его жены Кимберли 6 детей
4. У Стивена Спилберга 7 детей (биологические и приемные)
5. У Клинта Иствуда 8 биологических детей
6. У Рода Стюарта 8 детей
7. У Мика Джаггера 8 детей
8. У Мела Гибсона 9 детей
9. У Эдди Мерфи 10 детей
10. У Дуэйна Чепмена 12 детей
11. У Мии Фэрроу 14 детей, 4 из которых биологические
Как вы относитесь к большим семьям? Хотели бы вы иметь много детей?
Фото на превью Jordan Strauss / Invision / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News, Jim Smeal / BEImages / EAST NEWS
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