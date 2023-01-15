11 пар знаменитостей доказали, что возраст — это всего лишь цифра, когда дело касается истинной любви
Существует множество теорий на тему того, какими должны быть идеальные отношения, что такое настоящая любовь, какими чертами нужно обладать партнеру, и даже о том, через какие этапы должна пройти каждая пара. Но в большинстве случаев эти теории так и остаются теориями, не имея ничего общего с реальной жизнью. Ведь каждый человек любит по-своему, и нет единого рецепта для всех.
1. Талия и Томми Моттола
Разница в возрасте: 23 года
В браке: с 2000 года
Музыкальный продюсер и певица познакомились в 1998 году во время слепого свидания, устроенного Глорией и Эмилио Эстефан.
А в декабре 2000 года пара сыграла свадьбу. Так что они женаты уже 22 года и имеют двоих детей.
2. Камила Алвес и Мэттью Макконахи
Разница в возрасте: 13 лет
В браке: с 2012 года
Камила и Мэттью познакомились в клубе в 2006 году, после чего актер сказал: «Я сразу почувствовал сильную связь между нами. И я никогда так хорошо не говорил по-испански и по-португальски, как в ту ночь».
Сейчас у пары трое детей и крепкая семья. «Мы абсолютно уверены в наших отношениях», — говорит Макконахи.
3. Jay-Z и Бейонсе
Разница в возрасте: 12 лет
В браке: с 2008 года
Jay-Z и Бейонсе познакомились при необычных обстоятельствах, когда сама жизнь буквально представила их друг другу. Так что их любовь была лишь вопросом времени.
В 2006 году они официально стали парой, а 2 года спустя сыграли свадьбу. Их первая дочь, Блю Айви, родилась в 2012-м, а в 2017-м на свет появились близнецы.
4. Микки Рурк и Анастасия Макаренко
Разница в возрасте: 34 года
В отношениях: с 2009 года
Знаменитый актер познакомился с моделью во время фотосъемок более 12 лет назад, и то, что вначале казалось мимолетным романом, вскоре переросло в серьезные отношения. Рурк встретился с семьей Анастасии, после чего пара стала жить вместе.
Для них большая разница в возрасте не имеет никакого значения. Актер говорит: «Она мой подарок с небес».
5. Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
Разница в возрасте: 11 лет
В браке: с 2017 года
Талантливые актеры познакомились на кинофестивале, но встречаться начали во время съемок фильма «Свет в океане» в 2016 году.
6. Хилари Бертон и Джеффри Дин Морган
Разница в возрасте: 16 лет
В браке: с 2019 года
Хилари и Джеффри — еще одна пара актеров с большой разницей в возрасте. И их отношения начались в 2009 году.
И хотя актеры уже давно вместе и имеют двоих детей, они решили пожениться только в 2019 году. Хилари говорит: «С момента нашего знакомства он был моим мужем. Просто вместо того, чтобы давать свадебные клятвы перед алтарем, мы их прожили в реальной жизни. Мы вместе уже более 10 лет и были вместе и в горе, и в радости».
7. Княгиня Шарлен и князь Альбер II
Разница в возрасте: 20 лет
В браке: с 2011 года
Шарлен в прошлом профессиональная пловчиха, которая участвовала в Олимпийских играх. Ее отношения с князем Монако начались в 2005 году. Пара объявила о своей помолвке год спустя, а перед этим Шарлен пришлось познакомиться с некоторыми королевскими традициями.
Они поженились в июле 2011 года, а в декабре 2014-го на свет появились близнецы Габриэлла и Жак.
8. Хейли Робертс и Дэвид Хассельхофф
Разница в возрасте: 28 лет
В браке: с 2018 года
Хейли и Дэвид познакомились в 2011 году, когда Дэвид выступал судьей на реалити-шоу «Британия ищет таланты» и зашел в магазин, где Хейли работала продавцом. Она подошла к нему и попросила сфотографироваться вместе.
После 7 лет отношений пара поженилась. По словам Дэвида, он очень любит Хейли и они стали по-настоящему близки за эти годы.
9. Патрик Стюарт и Санни Озелл
Разница в возрасте: 38 лет
В браке: с 2013 года
В 2008 году Санни работала официанткой в ресторане Нью-Йорка, а Патрик зашел туда поужинать после своего спектакля «Макбет».
Они объявили о своей помолвке в 2013 году и в том же году поженились. А церемонию на их свадьбе проводил актер Иэн Маккеллен.
10. Мел Гибсон и Розалинд Росс
Разница в возрасте: 34 года
В отношениях: с 2014 года
Знаменитый актер Мел Гибсон вновь открыл свое сердце, когда начал встречаться со сценаристкой Розалинд Росс в 2014 году.
И хотя они не женаты, в 2017 году у них родился сын — Ларс Джерард Гибсон.
11. Ричард Гир и Алехандра Силва
Разница в возрасте: 34 года
В отношениях: с 2014 года
Ричард и Алехандра начали встречаться в 2014 году и поженились 4 года спустя. Их первый сын, Александер, родился в 2019 году, а второй — в апреле 2020 года. У Ричарда Гира есть еще сын от бывшей жены актера Кэри Лоуэлл, ему сейчас 22 года.
А у вас были отношения с человеком, который был намного старше или моложе вас? Как вы думаете, пары с большой разницей в возрасте могут быть счастливы?