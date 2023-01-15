11 пар знаменитостей доказали, что возраст — это всего лишь цифра, когда дело касается истинной любви

Существует множество теорий на тему того, какими должны быть идеальные отношения, что такое настоящая любовь, какими чертами нужно обладать партнеру, и даже о том, через какие этапы должна пройти каждая пара. Но в большинстве случаев эти теории так и остаются теориями, не имея ничего общего с реальной жизнью. Ведь каждый человек любит по-своему, и нет единого рецепта для всех.

1. Талия и Томми Моттола

Разница в возрасте: 23 года

В браке: с 2000 года

Музыкальный продюсер и певица познакомились в 1998 году во время слепого свидания, устроенного Глорией и Эмилио Эстефан.

А в декабре 2000 года пара сыграла свадьбу. Так что они женаты уже 22 года и имеют двоих детей.

2. Камила Алвес и Мэттью Макконахи

Разница в возрасте: 13 лет

В браке: с 2012 года

Камила и Мэттью познакомились в клубе в 2006 году, после чего актер сказал: «Я сразу почувствовал сильную связь между нами. И я никогда так хорошо не говорил по-испански и по-португальски, как в ту ночь».

Сейчас у пары трое детей и крепкая семья. «Мы абсолютно уверены в наших отношениях», — говорит Макконахи.

3. Jay-Z и Бейонсе

Разница в возрасте: 12 лет

В браке: с 2008 года

Jay-Z и Бейонсе познакомились при необычных обстоятельствах, когда сама жизнь буквально представила их друг другу. Так что их любовь была лишь вопросом времени.

В 2006 году они официально стали парой, а 2 года спустя сыграли свадьбу. Их первая дочь, Блю Айви, родилась в 2012-м, а в 2017-м на свет появились близнецы.

4. Микки Рурк и Анастасия Макаренко

Разница в возрасте: 34 года

В отношениях: с 2009 года

Знаменитый актер познакомился с моделью во время фотосъемок более 12 лет назад, и то, что вначале казалось мимолетным романом, вскоре переросло в серьезные отношения. Рурк встретился с семьей Анастасии, после чего пара стала жить вместе.

Для них большая разница в возрасте не имеет никакого значения. Актер говорит: «Она мой подарок с небес».

5. Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

arp / Depositphotos

Разница в возрасте: 11 лет

В браке: с 2017 года

Талантливые актеры познакомились на кинофестивале, но встречаться начали во время съемок фильма «Свет в океане» в 2016 году.

6. Хилари Бертон и Джеффри Дин Морган

Разница в возрасте: 16 лет

В браке: с 2019 года

Хилари и Джеффри — еще одна пара актеров с большой разницей в возрасте. И их отношения начались в 2009 году.

AMC / Courtesy Everett Collection / East News

И хотя актеры уже давно вместе и имеют двоих детей, они решили пожениться только в 2019 году. Хилари говорит: «С момента нашего знакомства он был моим мужем. Просто вместо того, чтобы давать свадебные клятвы перед алтарем, мы их прожили в реальной жизни. Мы вместе уже более 10 лет и были вместе и в горе, и в радости».

7. Княгиня Шарлен и князь Альбер II

Разница в возрасте: 20 лет

В браке: с 2011 года

Шарлен в прошлом профессиональная пловчиха, которая участвовала в Олимпийских играх. Ее отношения с князем Монако начались в 2005 году. Пара объявила о своей помолвке год спустя, а перед этим Шарлен пришлось познакомиться с некоторыми королевскими традициями.

Jean_Nelson / Depositphotos

Они поженились в июле 2011 года, а в декабре 2014-го на свет появились близнецы Габриэлла и Жак.

8. Хейли Робертс и Дэвид Хассельхофф

Разница в возрасте: 28 лет

В браке: с 2018 года

Хейли и Дэвид познакомились в 2011 году, когда Дэвид выступал судьей на реалити-шоу «Британия ищет таланты» и зашел в магазин, где Хейли работала продавцом. Она подошла к нему и попросила сфотографироваться вместе.

После 7 лет отношений пара поженилась. По словам Дэвида, он очень любит Хейли и они стали по-настоящему близки за эти годы.

9. Патрик Стюарт и Санни Озелл

Разница в возрасте: 38 лет

В браке: с 2013 года

В 2008 году Санни работала официанткой в ресторане Нью-Йорка, а Патрик зашел туда поужинать после своего спектакля «Макбет».

Они объявили о своей помолвке в 2013 году и в том же году поженились. А церемонию на их свадьбе проводил актер Иэн Маккеллен.

10. Мел Гибсон и Розалинд Росс

Разница в возрасте: 34 года

В отношениях: с 2014 года

Знаменитый актер Мел Гибсон вновь открыл свое сердце, когда начал встречаться со сценаристкой Розалинд Росс в 2014 году.

И хотя они не женаты, в 2017 году у них родился сын — Ларс Джерард Гибсон.

11. Ричард Гир и Алехандра Силва

Invision/Invision / East News

Разница в возрасте: 34 года

В отношениях: с 2014 года

Ричард и Алехандра начали встречаться в 2014 году и поженились 4 года спустя. Их первый сын, Александер, родился в 2019 году, а второй — в апреле 2020 года. У Ричарда Гира есть еще сын от бывшей жены актера Кэри Лоуэлл, ему сейчас 22 года.

А у вас были отношения с человеком, который был намного старше или моложе вас? Как вы думаете, пары с большой разницей в возрасте могут быть счастливы?

Внимание: в декабре 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.