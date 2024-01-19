11 звездных дам, которые стали мамами после 40 и ничуть не пожалели об этом

Наталья Бочкарева родила третьего ребенка в 42 года, а супруга Дмитрия Маликова Елена и вовсе стала второй раз мамой в 55 лет. Эти и другие звезды показывают, что испытать радость родительства никогда не поздно. Ну а в конце статьи вас ждет бонус, в котором главная героиня решилась на усыновление 2 детей в возрасте 49 лет.

Ольга Орлова

У певицы двое детей. Сына Артема Орлова родила от бизнесмена Александра Карманова в 2001 году. А дочь Анна появилась на свет от второго супруга Валерия Маслова в 2023 году, когда Ольге было 45. За дочерью помогает присматривать няня, но многое артистка делает сама, так как не хочет, чтобы в будущем Аня считала чужого человека ближе матери.

Юлия Ковальчук

Певица замужем за Алексеем Чумаковым с 2013 года и еще 5 лет встречалась с ним до свадьбы. В 2017 году у пары появилась дочь Амелия, этот ребенок стал первым как для Юлии, так и для Алексея. А в 2023 году 40-летняя артистка родила дочь Алисию. Этим радостным событием она поделилась со своими подписчиками, выложив в соцсети кадр из родильной палаты.

Наталья Бочкарева

Актриса трижды мама. В 2007 году от первого супруга Николая Борисова она родила сына Ивана, а в 2008 — дочь Марию. Позднее Наталья вышла замуж за Романа — своего помощника по актерской студии. В апреле 2023-го 42-летняя Бочкарева сообщила, что родила третьего ребенка. Родители назвали сына Александром.

Александра Ребенок

В 2015 году стало известно о том, что артистка состоит в отношениях с актером Алексеем Вертковым. В июле 2017 году у пары родился сын Иван, а спустя 3 года — дочь Вера. Ее актриса родила в 40 лет. Совсем недавно Александра признавалась, что, к сожалению, из-за плотного графика проводит с детьми не так много времени.

Елена Захарова

Своего возлюбленного Сергея Мамонтова Елена Захарова повстречала на фестивале «Кинотавр». В феврале 2011 года у пары родилась дочь Анна-Мария, однако вскоре малышки не стало. Позднее Елена и Сергей расстались. В 2017 году 42-летняя Захарова родила дочь, имя которой предпочла не разглашать, как и личность ее отца.

Анна Банщикова

С 2007 года актриса находится в счастливом браке с адвокатом Всеволодом Шахановым. В том же году у них появился на свет сын Михаил, а спустя 2 года — сын Александр. В 2017 году, когда Анне было 42 года, у пары родилась дочь Мария. В одном из интервью артистка признавалась, что предпочитает не баловать детей, поэтому они редко просят что-либо у мамы.

Натали

Избранником певицы стал Александр Рудин, с которым она познакомилась еще школьницей и вышла за него замуж в 17 лет. Долгое время супруги пытались завести детей, и в 2001 году у них родился долгожданный сын Арсений. Спустя 9 лет у Натали и Александра на свет появился сын Анатолий. Ну а в 2017 году 42-летняя певица родила сына Евгения.

Елена Маликова

До того как познакомиться с Дмитрием Маликовым, Елена была замужем за бизнесменом, от которого родила дочь Ольгу. Позднее девушка встретила Маликова, с котором начала совместную жизнь в 1992 году. Спустя 8 лет они заключили брак, тогда же у молодых родилась дочь Стефания. Ну а в январе 2018 года семейство пополнилось сыном Марком. Маме на тот момент было 55 лет.

Надежда Ангарская

Участница Comedy Woman была замужем дважды. В первом браке от иорданца Раеда Бани у нее родился сын Давид (2015). В феврале 2023-го Надежда вышла замуж за футбольного тренера Николая Федчука. В том же году у Ангарской появился на свет сын Даниил. Артистка признавалась, что эта беременность была довольно неожиданной, ведь она даже не представляла себе, что станет мамой в 40 лет.

Равшана Куркова

Своего первенца Гаспара Равшана Куркова родила в 40 лет, причем держала это в секрете целый год. Отцом малыша стал бизнесмен Сергей Амарян. В марте 2023 года 42-летняя Равшана родила дочь Самиру, об этом событии она рассказала на своей странице в соцсети: «Сегодня последний день очень важной для меня весны, и хочу, наконец, поделиться своей большой радостью — в марте я родила сыну Гаспару сестренку. Пусть любви в этом мире будет больше».

Алена Свиридова

Lomohov Anatoly / East News

Всего у певицы двое сыновей. Ее первенец Василий родился в браке с Сергеем Свиридовым. С 2003 по 2007 годы она сожительствовала с Дмитрием Мирошниченко. От этого союза у нее появился на свет сын Григорий (2004). На момент его рождения Свиридовой было 41 год.

Бонус: Маргарита Суханкина

В 2013 году бывшая участница музыкальной группы «Мираж» решила взять двоих детей из детского дома. На тот момент ей было 49 лет. В одном из интервью артистка признавалась: «Я к своим детям отношусь, как будто сама их родила и они мои — единокровные, единородные. Дети, которых я никак не разделяю, не отделяю. Это мои руки, мои ноги. Без них невозможно».