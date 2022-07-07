11 звездных мачо, которые долгое время искали «ту самую» и поздно остепенились

Некоторые знаменитости довольно свободолюбивы и не спешат связывать себя узами брака. Мало кто знает, что Хью Грант впервые женился, когда ему было около 60 лет, а Хавьер Бардем произнес клятву верности Пенелопе Крус, когда ему перевалило за 40. И таких примеров множество. А в конце статьи вас ждет бонус: мы покажем 41-летнего актера, который еще не заключил брак, но уже близок к этому.

Мы в ADME были впечатлены тем, что многие актеры готовы годами ждать свою судьбу, а найдя ее, тут же ведут к алтарю.

1. Хью Грант

AXELLE WOUSSEN / Bauer Griffin / East News

Впервые Хью Грант женился в 57 лет. Его избранницей стала шведская телепродюсер Анна Эберштайн. Доподлинно неизвестно, когда начали развиваться их отношения, однако в 2012 году Анна родила от Хью сына Джона. На некоторое время пара рассталась, но потом воссоединилась вновь. В 2018 году Грант и Эберштайн поженились. На сегодняшний момент у них трое совместных детей. Сам актер признавался, что в молодости решил отложить женитьбу и отцовство «на слишком много десятилетий вперед», а его тогдашние убеждения, касающиеся этих тем, были «просто неправильными».

2. Квентин Тарантино

До своего первого брака режиссер признавался, что в его планы не входит женитьба, так как он весьма предан своей работе. Тарантино говорил: «У меня нет жены. Нет ребенка. Никто не мешает мне делать кино». В 2009 году режиссер познакомился с певицей Даниэлой Пик, они начали встречаться, но спустя какое-то время расстались. В 2016-м воссоединились, а в 2018 году официально оформили отношения. Тарантино было на тот момент 55 лет. Выступая на одной конференции, он сказал: «Я недавно женился. Я никогда раньше этого не делал и теперь знаю почему. Просто искал идеальную девушку».

3. Хавьер Бардем

GUILLAUME COLLET / SIPA / East News

Хавьер Бардем и Пенелопа Крус познакомились в 1992 году на съемочной площадке фильма «Ветчина, ветчина». Поначалу их связывала лишь дружба. Романтические отношения завязались в 2008 году во время съемок «Вики Кристины Барселоны». Актер женился в 41 год — свадьба состоялась в присутствии самых близких родственников и друзей. Сегодня пара воспитывает сына и дочь. Бардем говорил: «Пенелопу можно назвать „любящей кровью“. То есть у нее есть страсть ко всему тому, что она делает. Это я нахожу привлекательным. А еще она красивая и безумно притягательная». В одном из интервью Пенелопа призналась, что они вместе с мужем условились не выносить на публику свои отношения.

4. Бенедикт Камбербэтч

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Впервые Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер встретились на съемочной площадке фильма «Бурлеск сказки». Но романтические отношения завязались гораздо позже. Впервые они сфотографировались вместе для официального мероприятия в 2014 году и спустя несколько месяцев объявили о помолвке. Актер женился в 38 лет. На церемонии присутствовало 40 гостей. В 2015 году у пары родился первенец. Как-то у Бенедикта спросили о его идеале женщины. Он упомянул о чувстве юмора, интеллекте и способности быть командным игроком. Скорее всего, все это он и нашел в своей супруге.

5. Уоррен Битти

AP / East News

Союз Уоррена Битти и Аннетт Бенинг считается одним из самых прочных в Голливуде. Актеры познакомились в 1991 году во время съемок фильма «Багси». Аннетт признавалась, что будущий супруг очаровал ее своим умом. А Уоррен сразу же влюбился в нее так, что после первого совместного обеда заявил своему директору: «Я женюсь на ней». Ну а пригласив Аннетт к себе на ужин, он спросил у нее, не хочет ли она завести общего ребенка. В 1992 году актеры связали себя узами брака. Ему исполнилось 55, ей — 33. Поклонники Битти были изумлены тем, что их кумир наконец-то остепенился, так как за ним закрепилась репутация ловеласа. На это Уоррен ответил: «Я никогда не пытался избежать брака — я пытался избежать развода. А когда встретил Аннетт, понял, что пришло время жениться». У пары четверо детей, а секрет их крепкой семьи — в уважении друг к другу.

6. Эдвард Нортон

JOSH EDELSON / AFP / East News

Обстоятельства знакомства Эдварда Нортона и Шоны Робертсон — тайна. Известно только то, что, прежде чем обручиться, они встречались в течение 6 лет. Помолвка же состоялась в конце 2011 года. Узнав об этом, бывшая возлюбленная Нортона Кортни Лав, с которой он также был когда-то помолвлен, но до свадьбы дело не дошло, сказала: «Ну наконец-то! Ему 41 год, они вместе 6 лет. Ему нужны дети. Интересно, какое кольцо он ей подарил? Мне, например, с рубином». Актер женился в 43 года, а его избраннице на тот момент было 38. В 2013 году на свет появился их сын Атлас. Сегодня супруги предпочитают держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.

7. Уиллем Дефо

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

Уиллем Дефо познакомился со своей будущей супругой Джадой Колагранде в 2004 году на премьере ее фильма, в котором она выступила в качестве режиссера. Спустя год актер на совместном обеде спросил избранницу: «Не хочешь ли ты завтра выйти за меня замуж?» Девушка ответила согласием. На следующее утро 49-летний актер и 29-летняя режиссер связали себя узами брака. На церемонии присутствовали лишь двое их лучших друзей, которые стали свидетелями. Сегодня пара живет между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Римом, общих детей у них нет. Уиллем утверждает, что они неразлучны. По словам Джады, ее муж не ведет себя как звезда, а их общая страсть к кино является залогом успешного брака. «Наше сотрудничество с Уиллемом идеально», — говорит счастливая супруга.

8. Махершала Али

До того как заключить брак, Махершала Али и Аматус Сами-Карим были знакомы 17 лет — со времени их студенчества в Нью-Йоркском университете. Ну а брак они заключили в 2013 году. Спустя 4 года у актеров родилась дочь. Али говорит, что жена частенько «заземляет» его, если он вдруг начинает чувствовать себя значимым и неповторимым. Следит Аматус и за стилем Али. Так, она постоянно подталкивает мужа к модным экспериментам. Актер признается, что в выборе одежды он гораздо более консервативен, чем супруга, но все же следует ее ценным советам.

9. Оскар Айзек

ROBYN BECK / AFP / East News

Знакомство актера Оскара Айзека и режиссера документальных фильмов Эльвиры Линд состоялось в 2012 году на вечеринке. Айзек вспоминает: «Я просто ел и был единственным человеком, который трапезничал на этом торжестве. Эльвира заметила меня, такого чудака, и решила подойти ко мне. Мы долго сидели и разговаривали». В 2017 году они поженились. На свадебной церемонии присутствовали 5 человек. На тот момент актеру было 38 лет. В том же году у пары родился сын, а спустя 2,5 года на свет появился еще один наследник.

10. Адам Сэндлер

AFP / East News

Адам Сэндлер познакомился с Джеки Титоун в далеком 1999 году на съемочной площадке фильма «Большой папа». Несмотря на то что ее роль была эпизодической, Адам смог рассмотреть в ней потенциальную супругу. Сэндлер вступил в брак в 36 лет. Свадьба проходила в присутствии 400 гостей. Была на торжестве и собака актера Фрикаделька, облаченная в черный смокинг. Спустя 3 года у пары родилась дочь Сэди, а в 2008-м — вторая наследница, Санни. Адам признавался, что секрет их счастливого брака очень прост: «Мы всегда проводим время вместе».

11. Иэн Сомерхолдер

JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP / East News

До того, как у звезды «Дневников вампира» Иэна Сомерхолдера и актрисы Никки Рид завязались романтические отношения, они несколько лет были друзьями. Парочка начала встречаться в 2014 году, а спустя несколько недель после первого свидания съехалась. Поженились они в 2015-м, когда актеру было 36 лет, а спустя 2 года у них родилась дочь. Интересно то, что у Иэна и Никки есть общая привязанность к приключениям и путешествиям. Ведь даже познакомились они не на ужине при свечах, а у костра. Иэн уверен: если кто и смог бы прожить, лишь выращивая урожай, так это его жена. «Я никогда не встречал более находчивого человека. Мне кажется, что с нашими навыками мы бы могли прожить на острове и были бы в порядке», — говорит актер.

Бонус: Том Хиддлстон

Invision / Invision / East News

Том Хиддлстон и Заве Эштон познакомились в 2019 году, однако, когда у них завязались романтические отношения — неизвестно. В марте 2022 года 41-летний актер и 37-летняя актриса объявили о том, что помолвлены, но до свадьбы дело пока не дошло.

Сколько раз вы выходили замуж? Или уже много лет живете с единственным избранником?