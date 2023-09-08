11 звездных женщин, которые стали свекровями не менее блистательных невесток

Чужие дети растут невероятно быстро. А дети звезд и подавно. Вроде не так уж и давно папарацци снимали Викторию Бекхэм с маленьким Бруклином на руках, а сейчас он уже семейный мужчина. И его супруга — известная модница. Мы решили выяснить, какие знаменитые дамы успели стать свекровями и какие невестки им достались.

Голди Хоун и Мередит Хагнер

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , ROBYN BECK / AFP / East News

Уайатт Хоун Рассел (сын Голди Хоун и Курта Рассела) связал себя браком с американской актрисой Мередит Хагнер. Мало кто не заметил, что у свекрови и невестки один типаж внешности. Интернет-издания писали: «Сын Голди Хоун женился на копии матери. Аж жутковато от такого сходства».

Хагнер снималась в таких кинолентах, как «Подстава», «Девушки в опасности», «Иррациональный человек», а также «Как вращается мир» — за работу в этом проекте Мередит была номинирована на премию «Эмми» как многообещающая молодая актриса.

Софи Лорен и Саша Александр

Courtesy Everett Collection / East News , imageSPACE / Sipa USA / East News

Сын Софи Лорен и Карло Понти-старшего режиссер Эдоардо Понти взял в жены американскую актрису сербского происхождения Сашу Александр.

Саша играла во многих культовых фильмах и сериалах («Всегда говори „Да“», «Обещать — не значит жениться», «Бухта Доусона»), а также режиссировала некоторые современные кинопроекты, например, сериал «Ты».

Кароль Буке и Шарлотта Казираги

United Artists / Courtesy Everett Collection / East News , Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Сын культовой французской актрисы и продюсера Жан-Пьера Рассама Дмитрий женился на аристократке Шарлотте Казираги. Она является внучкой Грейс Келли.

Казираги вращается в мире моды: она амбассадор Chanel. Помимо этого Шарлотта обожает философию. Девушка изучала эту науку в Сорбонне, а потом открыла клуб «Философские встречи» для обсуждения мировых проблем. Еще она пишет статьи и книги.

Мэгги Смит и Анна-Луиз Плауман

, © Stargate SG-1 / MGM Worldwide Television Productions and co-producers CAP / RFS / Capital Pictures / East News

Дама Мэгги Смит является матерью актера Тоби Стивенса. Он женился на новозеландской актрисе Анне-Луиз Плауман.

Внешность Анны точно покажется знакомой любителям сериалов в жанре фэнтези. Она сыграла Золу в «Ведьмаке», Диану Годдард в «Докторе Кто», Сару Гарднер в «Звездных вратах: SG-1» и ряд других крутых персонажей в не менее крутых проектах.

Ванда Вентем и Софи Хантер

Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News , Kazuko Wakayama / KCS / East News

Ванда Вентем широко известна в Британии, поскольку на протяжении десятилетий снималась в популярнейших тв-сериалах, чем занимается и по сей день. А вот ее сына Бенедикта Камбербетча знает весь мир. Руку и сердце он отдал актрисе и режиссеру Софи Хантер.

Хантер режиссирует театральные и оперные постановки и весьма преуспела в этом. За свои спектакли она получала престижные премии и срывала овации на международных фестивалях. Также она снимается в фильмах. Например, она сыграла Марию Осборн в «Ярмарке тщеславия» с Риз Уизерспун.

Шинейд Кьюсак и Софи Пера

Studiocanal Films Ltd / Mary Evans Picture Library / East News , LAURENT BENHAMOU / SIPA / EAST NEWS

Шинейд Кьюсак является мамой актера Макса Айронса (несложно догадаться по фамилии, кто его отец — конечно же, Джереми Айронс). В 2023 году Макс порадовал родителей внучкой. Родила ее Софи Пера.

История Софи немного напоминает фильм «Дьявол носит Prada». Начинала она свою карьеру в качестве ассистента шеф-редактора журнала Vogue — той самой Анны Винтур, затем стала модным директором журнала Tatler, а также работала внештатным стилистом.

Джейн Фонда и Симон Бент

Chris Pizzello / Invision / East News , AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

В 1973 году американская актриса и активистка Джейн Фонда родила сына, которого мы знаем как актера Троя Гэрити. Сейчас он женат на Симон Бент.

Раньше Симон также была актрисой, но широкой публике ее имя едва ли будет известно, поскольку играла девушка преимущественно в ролях второго плана. Она решила уйти из кино, чтобы посвятить себя семье и общественно полезной деятельности. Сейчас Бент является казначеем благотворительного фонда Troy’s Homies Unidos.

Рита Уилсон и Саманта Брайант

Kristin Callahan / Everett Collection / East News , Sheri Determan / WENN.com / agefotostock / East News

Когда Рита Уилсон вышла замуж за Тома Хэнкса, она стала мачехой его сыну Колину. Сейчас он женат на Саманте Брайант.

Прежде Саманта работала публицисткой и ассистентом продюсера. Она трудилась над сериалами «Затура: Космическое приключение», «Убийство в Хартленде», «Могильные тайны». Сейчас же она поставила карьеру на паузу, чтобы воспитывать детей. В браке с Хэнксом-младшим она родила двух дочерей.

Дайана Росс и Эшли Симпсон

Utrecht Robin / ABACA / Abaca / East News , Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Невесткой легендарной американской певицы Дайаны Росс стала Эшли Симпсон. Девушка вышла замуж за Эвана Росса и родила от него двух малышей.

Как и свекровь, Эшли занимается музыкой. Она выпустила 3 студийных альбома в жанре поп-рок. Также Симпсон играла в бродвейском мюзикле «Чикаго», изображая Рокси Харт. Публика осталась в восторге от ее перформанса.

Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

ASSOCIATED PRESS / East News , Invision / Invision / East News

Модная икона Виктория Бекхэм заполучила невестку под стать себе. Старший сын Виктории Бруклин стал мужем актрисы Николы Пельтц, стиль которой также покорил сердца публики.

Никола играла в фильмах «Трансформеры: Эпоха истребления», «Повелитель стихий», «Пара на праздники» и других. Также имя красавицы широко известно в мире моды: она участвует в показах культовых дизайнеров и посещает фешен-мероприятия. Можно сказать, Пельтц вовсю дышит в спину своей свекрови.

Сузана Виейра и Кетрин Геттен

Единственный сын звезды бразильских сериалов, ди-джей Родригу Отавиу Виейра Кардозо, руку и сердце отдал бизнесвумен Кетрин Геттен.

Кетрин прославилась, когда снялась вместе с Сузаной Виейрой в сериале «Правила игры». В настоящий момент она является менеджером собственного супруга.

Мы надеемся, что звездные свекрови и невестки живут в мире и согласии. Потому что порой люди никак не могут найти общий язык с матерями своих вторых половинок. Вот и пользователи сети поделились историями о свекровях и тещах, которые своими выходками только подтвердили все стереотипы из анекдотов.