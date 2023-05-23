12 вещей, на которые стоит один раз раскошелиться, чтобы потом радоваться и ни о чем не жалеть

Приобретая товары, мы часто стремимся к наиболее выгодной покупке, пытаясь найти самую низкую цену и на этом сэкономить. Это понятно и естественно, однако есть определенные категории товаров, которые стоят своих денег, даже если они кажутся дорогими. В таких случаях важно избавиться от сомнений, чтобы не пришлось впоследствии жертвовать комфортом ради небольшой экономии.

Робот-пылесос

Время — деньги, как следует из известной присказки. И в современном мире эта поговорка актуальна как никогда. Полы загрязняются так же быстро, как и всегда, а вот времени на уборку как будто становится все меньше, ведь столько всего нужно успеть. Даже если вы фрилансер, работающий из дома, без детей и животных. Если вы из тех, кто скорее потратит время на работу или учебу, чем на уборку, то этот девайс точно для вас. А ведь экономия даже часа-двух в неделю приведет к тому, что робот-пылесос окупится уже через пару-тройку месяцев, а за год так вообще многократно. Разумеется, лучше покупать надежную модель с хорошими отзывами, чтобы не тратиться на ремонт или ненароком не купить то, что не подходит.

Длинные провода для зарядки

Они стоят дороже обычных, и частенько мы смотрим на них в магазинах электроники и думаем: «Дома есть зарядка, зачем еще одна? Вот испортится, куплю длинную». И продолжаем испытывать все те же неудобства: например, с кровати тянемся к телефону, который лежит возле розетки, переступаем натянувшийся над полом провод, хотя могли бы обеспечить себе комфорт одной покупкой. Если вы человек техники и не мыслите дня без соцсетей, чатов и чтения с телефона, то экстрадлинный провод для зарядки будет отличным решением многих проблем.

Автоматический лоток

Кошачий лоток — головная боль многих котовладельцев. Купить, менять, выгребать, мыть, сушить, чистить... И это занятие нужно повторять каждые несколько дней. К счастью, не так давно на рынке появилось настоящее спасение — автоматический лоток. Он устроен таким образом, что поворачивается внутри сам и отходы попадают в специальное отделение, которое обычно закрыто. В таких лотках установлен датчик движения, а наполнитель сам высыпается на дно в специальный мешок, и все, что требуется, — выкинуть мешок и насыпать новый. Это ли не верх удобства?

Обувь для занятий спортом

Если вы активно занимаетесь спортом (например, ходите в зал или бегаете по утрам), вам необходима специальная обувь. Это позволит предотвратить возможные травмы, которые несложно получить во время занятий, а также позитивно повлияет на здоровье в долгосрочной перспективе. Например, кроссовки, созданные для бегунов, поглощают часть ударной нагрузки, за счет чего снимается дополнительная нагрузка на суставы. Такая обувь не обязательно будет стоить целое состояние. Можно отыскать в магазинах брендовые коллекции прошлых лет — так вы получите отличные кроссовки по вполне приемлемой цене.

Видеорегистратор

Видеорегистратор — не обязательный в машине элемент, но от этого не менее важный. Единожды потратившись на этот прибор, вы сможете (надеемся, что таких ситуаций не случится) при необходимости доказать вашу правоту или оказаться полезным другим водителям.

Фильтр для воды

Употребление нефильтрованной воды из-под крана может поставить под угрозу ваше здоровье. Разумеется, можно покупать питьевую воду в супермаркете, однако в итоге это влетит в копеечку. К тому же мало приятного в мысли, что вы вносите немалый вклад в загрязнение планеты, каждый раз приобретая пластиковые бутылки. Лучший выход из ситуации — покупка питьевого фильтра. При этом брать модель наугад, разумеется, не стоит — необходимо досконально разобраться в том, какие системы фильтрации есть и в каких нуждаетесь именно вы. Также нужно быть готовым к тому, что хорошее устройство будет стоит немалых денег.

Биде

Еще один аксессуар, который напрямую касается здоровья и качества жизни. Качественное биде или специальное сиденье для унитаза подогревает воду до нужной температуры, делает сиденье теплым, фильтрует воздух и может даже высушить кожу так, что не придется пользоваться полотенцем.

Корм для животных

Большинство людей покупает корм для собак или кошек в супермаркете и обычно по довольно низкой цене. К сожалению, в такой пище нет витаминов и минералов, которые необходимы питомцу. Животное, которое в течение длительного времени питается дешевым кормом, скорее всего, заболеет и раньше уйдет из жизни. Просто представьте, что вы годами едите лапшу быстрого приготовления или самые дешевые сосиски: что стало бы с вашим организмом?

Светонепроницаемые шторы для спальни

Шторы, не пропускающие свет, — на первый взгляд не самая нужная в доме вещь. На самом же деле это не так. Полезный для организма гормон мелатонин может вырабатываться только в условиях полной темноты, даже небольшое количество света снижает его уровень в несколько раз. Можно использовать маску для сна (что очень неудобно, т. к. она постоянно соскальзывает), а можно купить специальные шторы и раз и навсегда забыть об этой проблеме.

Многоразовые менструальные продукты

Прокладки стоят недешево. Тампоны — тоже. Качественная менструальная чаша, разумеется, стоит еще дороже. Но на то она и многоразовая, чтобы окупить свою стоимость уже за первые пару-тройку месяцев использования. Она не может внезапно закончиться в самое неподходящее время, как, например, пачка прокладок; с ней можно плавать; при правильном использовании она практически неощутима и уж куда более экологична, чем покрытые пластиком одноразовые продукты в пластиковых же упаковках. Сплошные плюсы.

Рюкзак

Из школьного или походного атрибута рюкзак давно превратился в повседневный предмет. Рюкзаки выпускают многочисленные модные бренды, и у каждого дома найдется хотя бы один рюкзак, в котором удобно носить что угодно — от продуктов до фотоаппарата. Как правило, качественные рюкзаки стоят недешево. Зато за эту цену вы получаете комфорт и качество.

Туалетная бумага

Люди, которые особо заботятся о гигиене и комфорте, отдают предпочтение влажной туалетной бумаге. Помимо того, что такие салфетки позволяют удалить намного больше загрязнений, чем бумага, они еще и дезинфицируют кожу. В конечном счете вы чувствуете себя чистым и свежим.