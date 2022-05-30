12 знаменитостей, которые рассказали о том, что их бесит в материнстве

Часто мы читаем, как известные актрисы, певицы и модели делятся в интервью своим родительским опытом. Как правило, они говорят о том, что материнство помогло им узнать себя, что они многому учатся у своих детей. A Рианна, к примеру, и вовсе заявляла, что дети всегда были главной мечтой ее жизни. И мы не сомневаемся, что все так и есть. Но иногда знаменитости готовы рассказать о материнстве не только с позитивной стороны. Ведь оно нередко включает в себя еще и недосып, проблемы со здоровьем, постоянные сомнения в себе, а иногда и постродовую депрессию.

Мы в ADME выслушали звезд, которые не побоялись рассказать об обратной стороне материнства и развеять образ «чудо-женщин», одинаково успешных во всех сферах жизни.

Эмили Блант

Актриса Эмили Блант, у которой в 2016 году родилась вторая дочь, сравнила момент появления молока с цунами. «После того как мы вернулись из роддома, я не принимала душ неделю. И как-то говорю мужу: „Давай где-нибудь поужинаем“. Мы просто хотели доказать себе, что можем хоть на секунду чувствовать себя нормальными людьми. Я продержалась всего час, потому что потом ощутила, что моя грудь просто готова лопнуть». А когда Эмили Блант рассказывала о грудном вскармливании своей первой дочери, заявила, что, судя по всему, ее тело считало, что у нее не 1 ребенок, а целых 12: «Я могла бы быть кормилицей в Средние века».

Блейк Лайвли

«После рождения ребенка жизнь начинает состоять из неожиданностей, — говорит актриса, у которой 3 дочери. — Я никогда не знаю, когда она решит сделать свои дела, или широко улыбнется, или когда эта улыбка тут же превратится в истерику. Жизнь с младенцем может быть похожа на жизнь с очень нестабильным человеком».

Хилари Дафф

Актриса и мать троих детей призналась, что большая часть ее родительского стресса связана с чувством вины. «Если я на съемках и из-за этого не вижу своих дочерей и сына 2 дня или если я не укладываю их спать сама — чувство вины может терзать меня еще сутки». «Были моменты, когда я забывала молоко для моей 18-месячной дочери. Мы стоим в пробке, ей пора его пить, она в истерике. А я копаюсь в сумке и понимаю, что забыла. Как я могла? А как-то раз я отвозила своего 8-летнего сына в школу и увидела, что все дети в этот день пришли в забавных костюмах. Оказывается, я забыла, что это был день без школьной формы. И это воспринималось мной как полный родительский провал».

Кира Найтли

По мнению Киры Найтли, женщины, становясь матерями, проходят через настоящий физический и эмоциональный марафон. И признание этих трудностей не делает никого плохой матерью. «Это не значит, что я не люблю своего ребенка, просто я признаю, что лишение сна, гормональные изменения, изменения в отношениях с мужем — все это заставляет меня чувствовать, что я полный ноль. Ежедневно, — рассказала актриса. — И я должна напоминать себе, что я не потерпела неудачу, я просто делаю то, что могу. Но это нелегко». В 2019 году у Киры Найтли родилась 2-я дочь. «Моя дочь, которая, как я думала, будет сидеть на месте и за которой будет очень легко ухаживать в течение некоторого времени, в 9 месяцев просто решила встать и начать ходить, — поделилась актриса. — В любой другой момент я бы восхитилась: „Вау, мой ребенок гений!“ Но тогда я просто сказала ей что-то типа: „Сядь, черт побери. Мы к этому пока не готовы“».

Крисси Тайген

Модель и телеведущая призналась, что старается не давать другим мамам советы, потому что иногда даже незначительные слова могут иметь очень большое влияние. «Когда у меня родилась девочка, я переживала, что она как будто не была привязана ко мне. И мне было очень тоскливо из-за этого, ведь я ее мать и мы проводим вместе так много времени! Подружки мне говорили, мол, подожди, пока у тебя родится мальчик. Он будет просто любить тебя. А потом у меня родился мальчик, и он тоже вел себя не так, как предсказывали подруги. Мне было тяжело пройти через это только потому, что ожидания, которые мне навязали, не совпали с реальностью. Меня учили, что этому маленькому мальчику ничего не будет нужно, кроме мамы, но со мной этого не произошло. И тогда я начала понимать, что нет единых правил для детей. Вы просто никогда не знаете, чего ждать».

Сьюзен Сарандон

Сьюзен Сарандон критиковали за то, что она родила ребенка в 39 лет. Актриса рассказала, что худший совет, который она когда-либо получала, — это забыть о детях ради карьеры. «Своего первенца я родила в 39 лет, а третий ребенок родился у меня в 45, и каждый раз мне говорили: „Ты с ума сошла? Что ты творишь?“» Сьюзен также посоветовала будущим мамам не пытаться быть идеальными во всем: «Постарайтесь как можно лучше провести время, потому что роды — это довольно сумасшедшее научно-фантастическое приключение. Постарайтесь не думать о том, что вы должны быть совершенными».

Дженнифер Лопез

По словам Джей Ло, никто просто не может себе представить, что значит быть мамой, пока ею не станет. «Раньше я постоянно давала советы своим друзьям, у которых были дети, и они смотрели на меня так, будто у меня было 3 головы. А потом, когда у меня появились мои близнецы, я буквально извинилась перед всеми своими друзьями».

Айшвария Рай

Актриса и победительница конкурса «Мисс мира — 1994» попала в заголовки газет, появившись на красной дорожке спустя полгода после родов. Все обсуждали ее пышную фигуру, подчеркнутую обтягивающим платьем. Позже в интервью Айшвария Рай рассказала, как ее стыдили за набранный вес. Но она старалась не обращать внимания на хейтеров. «Внезапно набрать вес — это нормально. Это нормально, что ваше тело меняется из-за проблем со здоровьем или по другим причинам, и это нормально — одеваться так, как вам хочется», — поделилась звезда. Кстати, позднее, когда у нее самой возникла такая необходимость, ей удалось вернуться к своему обычному весу и заставить замолчать всех сплетников.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус призналась, что не уважает себя из-за того, что поддалась давлению общества после своих первых родов. По ее словам, она почувствовала необходимость выглядеть идеально всего через несколько часов после рождения ребенка и «забыла» позаботиться о себе. «То, как я вышла из роддома в первый раз, и то, как я вышла во второй, были 2 разные женщины. В первый раз я заставляла себя быть супергероиней, говоря себе: „У меня будут естественные роды, а через 12 часов я выйду из больницы на шпильках“. Это не имеет ничего общего с феминизмом. Я не уважала себя, делая это», — добавляет «оскароносная» актриса.

Бейонсе

Бейонсе тоже призналась, что поначалу шла на поводу у стереотипов и после рождения первенца сбросила набранный вес экстремально быстро. «Я поверила тому, что общество говорило о том, как должно выглядеть мое тело. И заставила себя сбросить вес за 3 месяца, запланировав небольшой тур в качестве мотивации. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было безумием. Ведь я все еще кормила грудью, когда выступала на концертах». После рождения близнецов певица написала откровенное эссе, в котором рассказала, как менялось ее тело. «Я весила почти 100 кг, когда родила. Я опухла от токсикоза и больше месяца находилась на постельном режиме. Мое здоровье и здоровье моих детей были в опасности, поэтому мне сделали экстренное кесарево сечение. Мы провели много недель в отделении интенсивной терапии. После кесарева сечения мое тело стало другим, и мне нужно было время, чтобы исцелиться, восстановиться. Во время моего выздоровления я приняла свое тело таким, каким оно было. По сей день мои руки, плечи, грудь и бедра полнее, чем были раньше».

Рэйчел Вайс

«Я думаю, одна из вещей, о которых мамам стыдно говорить, — это те моменты, когда вы рвете на себе волосы, сидя дома с детьми, — рассказала актриса и мать двоих детей. — Те моменты, когда все рушится и хочется кричать». По мнению Рейчел, мамам не хватает возможности собираться в группы, где они могли бы открыто делиться тем, что чувствуют, не боясь осуждения. «Я думаю, что иногда на нас оказывается слишком большое давление, все требуют, чтобы мы были идеальными мамами, оставаясь при этом чуткими и любящими. Но я думаю, что каждой женщине нужна хорошая подруга, чтобы иметь возможность повернуться к ней и сказать: „Я просто не могу сегодня со всем этим справиться“».

Энн Хэтэуэй

Актриса, у которой двое детей, честно призналась, что боролась с бесплодием. «Существует тенденция изображать беременность и рождение детей в одном свете, как будто все это положительно. Но я знаю по своему собственному опыту — все гораздо сложнее». После первых родов Энн Хэтэуэй опубликовала фото своих джинсов и призвала женщин не стыдиться набора веса. Она написала: «Нет ничего постыдного в том, чтобы набрать вес во время беременности (или вообще когда-либо). Нет ничего постыдного, если потеря веса занимает больше времени, чем вы думаете (если вы вообще хотите похудеть). Нет ничего постыдного в том, чтобы наконец сдаться и сделать свои собственные шорты из джинсов, потому что старые экстремально коротки для моих теперешних бедер. Тела меняются. Тела растут. Тела сжимаются», — поделилась Энн Хэтэуэй.