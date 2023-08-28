12 звезд, которые отважились на позднее материнство, не кривя душой рассказали о своем опыте

«Часики-то тикают» — такую фразу слышат многие женщины, которые не спешат обзаводиться детьми. Ведь считается, что выносить и родить ребенка гораздо проще до 35 лет. Однако с каждым годом появляется все больше мам, которые перешагнули этот возраст. В их числе есть и знаменитости. Вот что такие женщины из мира шоу-бизнеса рассказывают о своем опыте.

Сальма Хайек

PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Американская актриса мексиканского происхождения родила дочь в 41 год. Вот как она это прокомментировала: «Я думаю, у поздней беременности есть плюсы. Например, ты становишься „лучшей версией“ мамы. Но я не буду лгать: это очень утомительно». Также она добавила: «Подобно одному из своих киноперсонажей, я жила с мыслью, что без ребенка жизнь неполноценна. Я мечтала завести много детей, но не смогла... Это чудо, что мое тело вообще смогло однажды зачать».

Хилари Суэнк

HFPA via The Grosby Group / Grosby Group / East News

В 2023 году 48-летняя звезда фильма «Малышка на миллион» родила близнецов. Она объяснила, почему откладывала беременность до такого возраста: «Моя карьера удалась, но с личной жизнью было не очень. Все изменилось 4 года назад. Недостающие детали пазла оказались на месте, и все получилось так, как надо». Но, надо сказать, актриса столкнулась с жесткой критикой со стороны подписчиков в соцсетях. Например, ей писали: «Когда ваши дети отучатся, вам будет за 70. Повезет, если вы застанете их свадьбы». Но Хилари решила ни перед кем не оправдываться. И правильно делает.

Рейчел Макадамс

Актриса родила первого ребенка на пороге 40-летия. По ее словам, она долго не хотела детей, но почувствовала, когда время пришло. Женщина поделилась: «Все говорят, что с появлением ребенка ты перестаешь принадлежать себе. Но мне было 39, и я уже себе надоела. Потому была счастлива посвятить свою жизнь кому-то другому». А 3 года спустя Рейчел родила второго ребенка. Актриса еще кормила грудью, когда ей пришлось приступить к съемкам фильма. «Я чувствовала себя доильным аппаратом», — жаловалась она, комментируя необходимость сцеживать молоко каждую свободную минуту. После рождения детей Макадамс запретила значительно ретушировать свои снимки. «Это мое тело, и я думаю, очень важно показывать его таким, какое оно есть на самом деле», — объяснила она.

Мина Сувари

Звезда фильма «Американский пирог» стала мамой сына в 41 год. Актриса рассказала, что уже отчаялась забеременеть, но произошло чудо. Дело в том, что врачи наперебой твердили Мине, что в ее возрасте она уже не сможет зачать. «Несмотря на все травмы, борьбу, сомнения, наш маленький ангел выбрал нас. У меня никогда не будет достаточно слов, чтобы описать мою любовь к этой прекрасной душе, пришедшей в нашу жизнь», — поделилась Сувари.

Диана Крюгер

Немецкая актриса Диана Крюгер, как и Мина Сувари, тоже в свое время потеряла надежду когда-либо обзавестись ребенком. Однако в 42 она все же стала матерью. Вот как она описывала свой опыт: «Я долгое время даже не помышляла о детях. Мне нравилась моя жизнь. И лишь когда мне исполнилось 30, начала задумываться над этим вопросом. Но на тот момент в моих отношениях не было место материнству, и я даже не надеялась на это. Смирилась». Актриса продолжила: «Дочь стала подарком для меня. Я действительно думала, что уже старовата для зачатия».

Кэмерон Диас

AFP / EAST NEWS

Белокурая красотка стала мамой в 47 лет. Сейчас она яро отстаивает свое право на конфиденциальность, потому никому не рассказывает, родила она сама или прибегла к услугам суррогатной матери. Однако в 41 год Кэмерон говорила: «Мне нравится о ком-то заботиться, но примерять роль матери мне никогда не хотелось». Тем не менее своей подруге Гвинет Пэлтроу Диас объясняла свое нежелание иметь детей так: «Я просто боялась. Думала, что никогда не встречу подходящего мужчину». Сейчас Кэмерон радуется тому, что у нее есть ребенок. Единственная проблема позднего материнства, по ее словам, заключается в том, что надо «постараться прожить лет эдак до 107».

Джулианна Маргулис

Evan Agostini / Invision / East News

Звезда сериала «Хорошая жена» родила ребенка в 41 год. Она поделилась, что долгое время не хотела ни брака, ни детей. «Мои родители не были примером счастливой семьи. Они развелись, когда мне был год. И я просто не знала, зачем это все нужно», — откровенничала актриса. Маргулис пересмотрела свои взгляды лишь к 40 годам, когда встретила настоящую любовь. Однако она не была уверена, что сможет когда-либо родить. «Моя беременность стала неожиданностью, мы ее не планировали. Счастливый случай», — рассказала Джулианна.

Рэйчел Зоуи

Стилист с мировым именем впервые стала матерью в 39 лет. Она жалеет, что не отважилась на беременность раньше: «Некоторые женщины делают карьеру и не хотят рожать. Это совершенно нормально. Но если вас вдруг начинают посещать мысли о детях, мой вам совет: не медлите! Я упустила возможность стать молодой мамой и очень завидую подругам, которые забеременели в молодом возрасте. Потому что у них было больше времени, чтобы родить еще детей». Видимо, быть матерью Рэйчел понравилось: в 42 года она подарила жизнь еще одному малышу.

Кэтрин Хайгл

Звезда ромкомов уже воспитывала приемных детей на тот момент, когда впервые забеременела. Это случилось, когда актрисе было 38 лет. Она делилась: «Годом ранее мой акушер-гинеколог сказал, что для зачатия я уже старовата, потому новость о пополнении меня приятно шокировала». Однако позднее Кэтрин рассказала подписчикам, что беременность протекала тяжело и ей пришлось изрядно побеспокоиться о благополучии малыша. Роды тоже были не из легких — актрисе делали кесарево сечение.

Хлоя Севиньи

Хлоя Севиньи забеременела в 45 лет, и, по ее словам, это случилось, потому что она пришла к мысли: «Либо сейчас, либо никогда». Звезда хотела обзавестись ребенком естественным способом, потому решила не терять времени. Но также актриса призналась, что испытывает сильное чувство вины перед сыном. Дело в том, что Хлоя не смогла погрузиться в материнство на все сто процентов и продолжает много работать.

Элизабет Беркли

ABACA / EAST NEWS

Элизабет стала мамой в 38 лет. Судя по интервью актрисы, поздняя беременность подарила ей только положительный опыт. Она заявляла: «Я понимаю, почему природа отмерила женщинам такой срок беременности. Не готова рожать? Вот тебе 9 месяцев подготовиться». Также она сравнила материнство с рабочими задачами: «Когда ты на работе, ты просто делаешь то, что должна. Точно так же обстоят дела и с заботой о ребенке». Известно, что все время беременности Беркли активно занималась йогой. По ее словам, физическая активность дарила ей силу и энергию весь период вынашивания ребенка.

Моника Беллуччи

SCAVOLINI / LAPRESSE / SIPA / EAST NEWS , East News

Свою первую дочь Моника родила в 39 лет. По ее словам, к материнству она подошла лишь в этом возрасте, поскольку долгое время зацикливалась лишь на себе и не была готова заботиться о ком-то другом. Но когда родилась Дева, актриса вознамерилась непременно подарить жизнь еще одному человеку. «Когда появился первый ребенок, меня вдруг осенило: время истекает, надо срочно рожать еще одного. Мне посчастливилось еще раз забеременеть в 44 года. Я слишком боялась не успеть», — признавалась Беллуччи.

Кстати, Черная Пантера Наоми Кэмпбелл переплюнула всех сегодняшних героинь: она впервые стала мамой в 51 год. И это при том, что она всю жизнь мечтала о детях. Как получилось, что модель при всем своем желании обзавелась потомством лишь на 6-м десятке, мы писали в этой статье.