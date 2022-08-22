13 снимков, которые доказывают, что отцы становятся первыми кумирами в жизни детей

Отцовство — это круглосуточная работа без перерыва. Между малышом и его папой устанавливается особая прочная связь, которая развивается с годами, а укрепляет ее совместное времяпрепровождение. Этот опыт не только учит премудростям воспитания ребенка, но и дарит много сюрпризов и веселья.

Мы в ADME любим смотреть на то, как по-особенному отцы выражают любовь к своим детям. Многие из них готовы на все ради своих чад, и ниже вы найдете доказательства того, что папы — настоящие супергерои.

1. «Когда я пытаюсь отдернуть руку, она сжимает ее еще сильнее»

2. «Кто чувствует себя так же великолепно благодаря своей дочери?»

3. «Моего 5-летнего сына расстраивало то, что на обертке его любимого йогурта перестали печатать изображения фруктов, но я нашел способ это исправить»

4. «Случайно сделал фото из серии „Следуй за мной“»

5. «Селфи с первой недели отцовства, когда у меня был жуткий недосып. Сейчас она прекрасно спит»

6. На отдыхе отец фотографирует своего сына, подбрасывая его в воздух, а затем добавляет себя в качестве «спасителя» в забавных позах с помощью фотошопа

7. «На День отца мне „набили“ классные тату!»

8. Сын с отцом на одной волне

9. «Горжусь своей малышкой. Она уже уверенно ходила дома и сегодня впервые прошла по улице, держа меня за руку»

10. «Я наконец-то набрался смелости и сделал своей дочери хвостики»

11. «Повел свою дочь на спектакль „Холодное сердце“. Она настояла на том, чтобы мы дождались выхода артистов из здания. На часах 22:20, и мы все еще в ожидании»

12. В обнимку с папой

13. «Мы с сыном на пике эмоций»