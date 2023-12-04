14 человек, которые никак не ожидали от супругов таких выкрутасов
Cемейная жизнь — это череда сюрпризов. Казалось бы, столько лет живешь с человеком, и кажется, что он уже не сможет тебя удивить. Но нет, однажды он вдруг возьмет, да и выдаст что-нибудь эдакое. Именно такими абсолютно непредвиденными ситуациями и поделились пользователи сети, а мы сделали из их откровений подборку.
- У знакомой вечно не складывались отношения. Год-три — и расставалась. И вот, встретила она идеального мужика, очень его боялась потерять. Ночь, ему в туалет приспичило. Он тихо перелезает через нее... Она рывком, не открывая глаз, хватает его за руку и спрашивает: «Ты куда? Паспорт оставь!» Достает из тумбочки, дает ей. Она его отпускает, засовывает паспорт под подушку и мирно засыпает. © AbyssRazor / Pikabu
- Как-то муж взял меня с собой на корпоратив в свою компанию. Естественно, я там никого не знала. В какой-то момент к нам подошел мужик и сказал: «Ты, должно быть, его жена?» А я обернулась на мужа и возмущенно воскликнула: «У тебя что, есть жена?!» Надо было видеть лицо этого бедняги. © mimicollision / Twitter
- Всю жизнь смеялся сначала над матерью и сестрой, потом над женой, что они не способны точно определить, сколько начинки в пирог нужно, всегда остается лишняя, и мне есть, чем поживиться, пока выпечка в духовке. Женский глазомер, нерациональное использование продуктов и так далее. Только вчера случайно услышал, как жена дочку учит: «Начинки делай побольше, папа ее любит просто так есть, всегда с ложкой наготове дежурит». © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
- Вчера муж пришел с корпоратива с бабой. Глубокая ночь, я сижу на кухне в темноте. Он тихонечко зашел, сказал ей, чтобы разувалась и не шумела. Сказать, что я офигела — ничего не сказать. Пошли в зал, включили свет, пару минут тишины и слышу, пыхтит от натуги. Тихонечко подхожу к двери, смотрю в проем, а он, шатаясь, поднимает две гири по 24 килограмма. Я смеялась как никогда в жизни. Он поспорил с кадровичкой, что сможет поднять 20 раз, а она не верила, привел домой доказывать. Таким образом он выиграл отпуск на июль. © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
- Моя фамилия — Король. Не так давно у нас с женой родился сын. Долго не могли подобрать имя, в выборе участвовала вся семья и с моей, и с ее стороны. В итоге сошлись на Владиславе. Выдохнул, отправил жену подавать документы на свидетельство о рождении. Приходит довольная, протягивает мне свидетельство, а там в графе «имя» указан Лев. ЛЕВ! Мой сын — Король Лев! Я до последнего не верил, думал, что это прикол какой-то, но нет, она на полном серьезе назвала нашего сына Король Лев. © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
- Анекдот из моей жизни. Работал раньше торговым представителем. Кто знает, тот поймет, с каким чувством голода возвращаешься домой и в каком настроении. Часов 8 вечера, я открываю дверь в квартиру, меня встречает молодая жена, которая, кстати, не работала. Я, в надежде вкусить ужин, слышу: «Чай будешь?» Ну, думаю, хоть чай попью. Она: «Ну мне тоже тогда сделай». Вот с того момента пошел процесс переоценки выбора жены. Итог: свободен! © Подслушано / Ideer
- Ходили с мужем в поход по Шотландии. Все было прекрасно, кроме мошкары, которая периодически доводила меня до психоза. По вечерам я взяла за правило писать в семейный чат (родственники все англоговорящие) краткий отчет за день. Мошкам я отводила отдельную главу в своих повествованиях. Муж все говорил, мол, «миджис» задолбали. Ну, а я до этого слышала только одно похожее слово — «миджетс». Тогда я не знала, что «midges» — это мошки, а вот «midgets» — это карлики. И каждый вечер я в подробностях рассказывала в семейной группе о том, как меня задолбали карлики! Муж спокойно читал мои сообщения, улыбался и убирал телефон. Свекор со свекровью так же спокойно все читали и мне сочувствовали. Уже потом выяснилось, что они каждый вечер в голос ржали над моими сообщениями о назойливых карликах. © BotyaB / Pikabu
- Свекровь отдает ненужную замороженную курицу семье сына. Невестка вкусно готовит эту курицу, к ней вкуснейший гарнир, салат, красиво сервирует. Сын свекрови: «Какую же вкусную курицу мама нам отдала!» © ZaBortomZhizni / Pikabu
- Я кадровик, и есть у нас одна постоянно открытая вакансия. А все потому, что на ней за 2 года в декрет уже 5 девочек ушли. Наконец начальник распорядился взять мужчину, устроился 3 месяца назад. Сегодня он пришел восторженный и сказал, что жена беременна, а в декрет пойдет он, потому что у нее зарплата в 4 раза выше. © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
- Когда сыну исполнилось 5, я пошла работать. Как-то раз летом решила не вести ребенка в садик и оставить дома с отцом, пока у него отпуск. Утром встала пораньше, еду наготовила. Мужу все подробно объяснила, чем кормить, как одеть, и ушла на работу. Звонит мне ребенок в час дня. Рыдает и говорит, что папа все съел и спит уже 3 часа, а ему очень голодно. Я в ауте! Прошу его дать трубку отцу, а тот недовольный, что царя разбудили. Говорю ему, чтобы встал и ребенка накормил, так он в ответ стал возмущаться, а потом выдал: «Слышь, сколько с ним церемониться, до пенсии? Он уже взрослый, пусть пойдет бутерброд сделает! Все, я спать!» — и положил трубку. Родственники до сих пор не понимают, почему я ушла от такого хорошего мужа и идеального отца. © Рабочие истории / VK
- Иногда супруг засыпает раньше меня. Соответственно, в комнату, где он спит, дверь закрыта, чтобы не разбудить. А теперь представьте ситуацию. Я, закончив все свои дела, направляюсь в нашу комнату. Открываю дверь, захожу на цыпочках, и в этот момент мой муж подрывается с кровати и начинает дико орать: «Кто здесь?!» Прошло уже 18 лет совместной жизни, а я до сих пор не могу привыкнуть к этой особенности, пугаюсь и просто ору в ответ: «Да это я, я!» После этого он вырубается, а на утро ничего не помнит. © haccaido / Pikabu
- Считаю, главное в семейной жизни — поддерживать друг друга. Жена говорит: «Мы не можем уехать на праздники и оставить дома такой беспорядок». А я обнимаю ее и говорю: «Мы можем все!». © Polimerich / Pikabu
- Моя жена никогда не умела готовить. А я это обожаю, многому научился от бабушки и мамы. Как-то раз приготовил на ужин кролика в сметане. Жена тоже пришла пробовать. Смотрю, придирчиво перебирает кусочки. Спрашиваю у нее: «Зай, что ты там ищешь?» А она выдает: «Хочу крылышко найти...» Может, это и к лучшему, что она не готовит. © Палата № 6 / VK
- Мой муж довольно заботливый человек. Помню, когда была беременна, проснулась ночью, так как очень захотелось в туалет. Попыталась выползти из-под руки мужа, но он глаза открыл и такой:
— Ты куда?
— В туалет.
— Лежи, я сам схожу.
И действительно. Встал, ушел в сортир, вернулся, чмокнул и засопел. Я так в легком шоке и пролежала, даже перехотелось. © КТО ЗДЕСЬ? / Telegram
Большая часть перечисленных историй была посвящена всяким милым заскокам вторых половинок. Однако не всегда отношения в семье бывают такими легкими радужными. Например, камнем преткновения в близких отношениях нередко становятся деньги. И, к сожалению, они зачастую раскрывают человека с неприглядной стороны.
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