14 чудных на всю голову родственников, с которыми и врагов не надо
- Про «не было такого» от родителей уже тысячи историй рассказаны, я тоже через это прошла. У моих есть еще одна фраза: вот рассказываю я им что-то, а мне в ответ «не может такого быть». Не может и все тут. Но пару лет назад мне все же удалось выиграть в эту игру. Купила я себе в квартиру лимонное дерево, пару дней спустя мама зашла в гости и сразу: «Ой, как жасмином вкусно пахнет». «Это не жасмин, — показываю я ей на дерево, — это лимон цветет». «Не может этого быть», отвечает она. Ну как так-то? Вот дерево, вон на нем лимоны висят. Неоспоримое доказательство. И надо было видеть смущенное лицо мамы! С тех пор я вспоминаю лимоны, как только слышу «не может этого быть», и меня это больше не бесит. © oktaeder / Pikabu
- Мне пришлось отменить собственную свадьбу, потому что мама попыталась «перехватить управление». Она заявила, что это и ее свадьба тоже, повычеркивала моих гостей из списка и собралась пригласить людей, которых я даже не знаю. В общем, свадьбу в итоге сыграли по-тихому через 2 месяца, у тети на ферме. Все как я хотела — с пиньятой и барбекю. Мама в итоге тоже пришла и уничтожала меня взглядом весь вечер. Но хоть вела себя прилично, и на том спасибо. © Marie Prince / Quora
- Я отец двоих детей и сторонник того, что есть навыки, необходимые и мальчику, и девочке. Поэтому я учу обоих готовить, забивать гвозди, убираться дома и разбираться в устройстве автомобиля. Заметил, что дочке и сыну одинаково интересно проводить время за совместными занятиями. Много раз приглашал жену пойти с нами покататься на роликах или заглянуть в ТЦ, чтобы провести время вместе, но она очень консервативна в плане воспитания детей. Делает замечания сыну, когда он готовит, например: говорит, что мужчина не должен заниматься такими вещами. Дочке тоже достается за «неподобающие занятия». И время она хочет проводить только с дочкой, игнорируя нас с сыном. Я много раз пытался поговорить с ней — нехорошо, когда родители рассказывают детям разные вещи и не прослеживается единой линии. Она соглашается, а потом все опять начинается сначала. Не понимаю, откуда это у нее — мы делим все домашние дела, оба работаем, — и не представляю, как правильно поступить. © Подслушано / Ideer
- У меня есть тетка, сестра матери, про которую можно рассказывать и рассказывать. В целом неплохая женщина, но со странностями. Вот в прошлом году приехала я к родителям в гости. И часа не прошло, как звонит тетка и объявляет, что приготовила пирог к моему приезду, и мне надо срочно ехать к ней есть его. Она же старалась! А ничего, что мы с родителями три года не виделись? Обиделась, что я не метнулась прямо с дороги к ней. © Сандра / ADME
- Сын решил жениться. Мы давно уже знакомы с невесткой, а бабушка еще нет: она живет в деревне, и мы решили все вместе собраться и познакомить их. Но общение у них не заладилось: бабушка через 10 минут нашла всем работу, невестке — грядку полоть. Я заступилась, мол, девушка в красивом платье должна лезть в грязь? Невестка отказалась, а бабушка сказала, что такая бездельница им в семье не нужна. Но больше всего меня расстроил сын. Он у всех на глазах начал ее отчитывать и требовать извиниться. Они поругались, невестка в слезах пошла в сторону автовокзала, я за ней. Пока шли, рассказала ей о том, что бабушка (моя свекровь) — очень властная женщина, отказов не принимает, сама всегда ездила к ней, как на каторгу. В это время мимо ехал сосед, я и попросила довезти невестку до города. Дома поговорила с сыном — он осознал, что вспылил, но невестка не простила, вернула кольцо. Спустя 3 года я встретила их с тем соседом и малышкой в коляске, оба светились от счастья. И я очень счастлива, что так сложилось. Мой сын хороший, но она достойна большего. Жалею, что сама оказалась бесхребетной и не повела себя так же в день знакомства со свекровью. Всю жизнь эти грядки рыла. © Подслушано / Ideer
- Двоюродная тетя мужа всегда была немного со странностями, но чем дальше, тем хуже. Живем мы не рядом, но созваниваемся иногда. Так вот после рождения нашего второго сына она заявила моему мужу: «Твоя мама сказала, что у вас родился еще один ребенок. Поздравляю, конечно, но вам не многовато лет, чтобы рожать?». Мужу, если что, на тот момент было 42 года. © Unknown author / Reddit
- Как-то маме позвонила папина двоюродная сестра и поставила перед фактом, что через пару недель они с мужем и «ребенком» (парню 19 лет) будут в городе и остановятся у нас. Гостиницы, мол, дорогие, мы родня, войдите в положение. Все бы ничего, но родители уже лет 20 в разводе и отношения не поддерживают, а эту сестру мама вообще раза 2 видела. Ну и честно ей сказала, что, во-первых, ей негде поселить троих взрослых людей в однокомнатной квартире, а во-вторых, родня им мой папа, пусть к нему и обращаются. В итоге «родня» возмутилась, мол, у отца квартира в области, а они хотели в центре жить, и вообще мы меркантильные сволочи. © Лика Безумная / ADME
- У меня проблемы со сном. Если вдруг проснусь ночью, могу максимум в туалет сходить и сразу спать, иначе уже не смогу заснуть. Отвлекся на что-то, решил окно приоткрыть — все. Из-за ремонта ко мне временно переехали родители. Они в курсе всего, но сегодня мама просто выбесила. Проснулся в 3 ночи из-за того, что ко мне в комнату ломятся. А дверь закрыта на замок, который можно открыть снаружи чем-нибудь вроде ложки, тронешь — гремит знатно: от этого грохота я и проснулся. Вламывается мама, закрывает окно, которое я открыл (в жару тоже не могу спать), и такая: «Чего не спишь?». Блин, ну взрослый же человек, я объяснил, что есть проблемы со сном, что ко мне входить нельзя, что дверь, блин, не просто так на замок закрыта. И вот я высказал ей все, что я думаю, она мне, конечно же: «А что такого?» и пошла спать. А я лежу и вообще не могу уснуть. Час пролежал с закрытыми глазами — и ничего. Офигенно поспал аж 2 часа. © Unknown author / Pikabu
- Уехали с мужем в отпуск на 2 недели. Возвращаемся домой, а там его мама и 2 сестры. Оказывается, они влезли к нам в квартиру (у них были запасные ключи — мало ли что) и от души порылись в наших вещах. Нашли мой старый мобильник, а там сообщения еще от первого мужа — ничего такого, в основном переговоры о разводе да общение с адвокатом, — и сфоткали всю эту переписку, потому что хотели меня скомпрометировать. © Stacey Baxter / Quora
- Товарищ с женой разводится, так тесть с тещей ему счет выставили за 2 года совместной жизни с их дочуркой. В него включены все затраты, связанные с ним: например, они ему как-то раз мангал подарили — за него, будь добр, четыре тысячи отдай. На работу свой старый чайник отдали? Плати или верни, и все таком духе. Друг в шоке, интересуется, почему это они раньше денег не требовали. А оказалось, что безвозмездно все это было для «родственника», а теперь для них он фиг пойми кто. Поначалу, говорит, печалился из-за развода, но после беседы с «родственничками» даже как-то обрадовался, что так вовремя свинтил. © Unknown author / Pikabu
- Свекровь моя, на тот момент уже бывшая, позвонила мне и наорала, что я, мол, не разрешила детям приехать к ней домой на рождество. Я еле сдержалась, но спокойно сказала ей, что пусть на сына своего так орет, а на не меня (но куда там, он же у нее идеальный). Я, блин, последние несколько недель только и занималась тем, что спрашивала у нее про планы на рождество, а она прождала до утра 24 декабря и заявила обо всем в последний момент. Но к тому времени у нас с детьми, конечно, уже были свои планы на праздник, и менять их в угоду ей мы не собирались. © Tiffany Perez / Quora
- После смерти мужа свекровь отказалась от наследства, чтобы не платить огромные долги. Но стоило мне выплатить все, она потребовала переписать на нее половину квартиры, которая принадлежит мне и детям. Это не единственное наше жилье, но все равно неприятно. © Гуля / ADME
- Пришел в гости Сашка, двоюродный брат — предложение, говорит, девушке сделал. Шумные празднования им вообще не сдались — сходят в ресторан, а потом в путешествие вдвоем рванут. Ну мы одобрили, с женой сами такую свадьбу делали. А вот сестра его невесты ополчилась — мол, не по-людски, и половину родственников подняла: те звонят и мозги конопатят. Невеста переживает — сестра же. А теперь вишенка на торте: эта сестра на собственную свадьбу такие запросы загнула, что родители за голову схватились: не потянут, мол. Взяли кредит — будущему мужу охотно дали, он в крупной фирме работал. Все ушло на крутое платье и дико модного ведущего. Брак продержался где-то год — денег из-за кредита стало меньше, никто из них не хотел терять в уровне жизни. А сейчас она, видите ли, хочет красиво погулять на свадьбе у сестры. © Andruss / Pikabu
- Я приемная дочь. Бабушка по отцу меня недолюбливала и членом семьи не признавала, но ради папы я терпела. Когда мне было лет 17, она пригласила меня в гости и предложила выбрать какую-нибудь вещичку, которую я хотела бы получить «в наследство». А надо сказать, что кроме меня, у нее еще 5 внуков (и все родные). И вот я показываю на какую-нибудь красивую безделушку, а в ответ слышу одно: «Ой, нет, это антиквариат. Такая вещь должна остаться в семье». Обидно было, конечно, но я не показывала. В итоге выбрала старое чучело белки, и, о боже, его она взять разрешила. Дома я все папе рассказала — он, конечно, взбесился, и больше я от бабушки ничего на тему кровного родства не слышала. © Minx McCloud / Quora
Да, родню не выбирают, но если близкие ведут себя так, как у героев этой статьи, можно с чистой совестью ограничить с ними общение. Про злобных родственничков лучше читать только в статьях, а не портить себе нервы в жизни.
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