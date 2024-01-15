14 доказательств того, что отношения в семье — это безумная круговерть странностей и приколов
Ох уж эта родня... Никогда не знаешь, что им взбредет в голову и в какую сторону их переклинит. У одних родственники каждую копейку подсчитывают, у других родители обижаются в ответ на разумные доводы. Но мы все равно любим своих близких, пусть они порой и с неплохой такой чудинкой.
- Сегодня моя маман забыла как называется фильм «Ла-Ла Лэнд» и назвала его «Тра-ля-ля город». © oakens***tt / Twitter
- У мужа работа разъездная, а я сижу дома с ребенком и работаю на удаленке. В очередной раз, как муж отчаливает, мне начинают названивать родственники. Ежедневно. Видимо, боятся, что я заскучаю и загуляю, не знаю. И разговоры, главное, стабильно ни о чем, что бесит. Теперь, как вижу на экране номер родственника, даю отвечать дочке. Готово! Очередная бабушка в плену у болтливой пятилетки, а мама работает, мама великолепна! Звонки потихоньку сходят на нет. Ну куда же вы, мои хорошие? Так много еще не рассказано вам о Леди Баг и иже с ними! © Подслушано / Ideer
- Свекровь постоянно дарит моей жене книги. Все бы ничего, но она может одну и ту же книгу подарить несколько раз. Некоторых книг у жены уже по 5 штук одинаковых. © LearningLifeAsIGo / Reddit
- Мама: Как дела?
Я: Все отлично.
Мама: У тебя всегда все отлично, ты никогда ничего не рассказываешь.
Я: Бизнес в одном месте, ремонт затягивается на неопределенный срок, начал встречаться с девушкой, которая верит в рептилоидов.
Мама: Зачем ты мне это все рассказываешь? Ты хочешь, чтобы у меня был инфаркт? © Jeniay / Pikabu
- На меня обиделась мать, узнав, что мы летим в отпуск с родителями мужа. Она, значит, моим детям попы моет и воспитывать помогает, а мы берем других бабушку и дедушку. Да, летим, чтобы они за нашими детьми смотрели. Летим, потому что это была мечта мужа — вывезти своих родителей на море. Летим с ними, потому что это муж оплачивает своим родителям отпуск. А со мной теперь не разговаривают... © Подслушано / Ideer
- Моя мама: «Опять ты сделала какой-то простой маникюр, хоть бы раз сделала что-то яркое, на что только деньги отдаешь». Тоже моя мама: постоянно идет и делает после меня свой следующий маникюр 1 в 1 как мой. © jemappellelala / Twitter
- Я практически не ем мясо — никаких убеждений на эту тему у меня нет, просто не считаю его особо вкусным. А родители мужа — любители еды типа «мясо с мясом, завернутое в мясо». На семейных праздниках я обычно налегаю в основном на овощную нарезку, потому что даже салаты и пироги у них обычно с мясом. Недавно поняла, что они окончательно приняли все мои привычки, когда на юбилей свекрови специально для меня приготовили огромную миску овощного салата! © Подслушано / Ideer
- Стою в пробке. Слева стоит тачка, и на заднем сиденье паренек лет девяти у опущенного стекла. И такой серьезный сидит, а у меня настроение игривое, солнце светит, музыка играет. Показала ему язык. Мгновение, переднее тонированное стекло опускается, а там за рулем отец, на пассажирском мама, из-за паренька девочка лет пяти выглянула, и вся семья показала мне языки! Настроение до конца дня было отличное. © oseledich / Pikabu
- Если моя родня берет нам что-то в магазине, мы должны вернуть им ровно столько, сколько это стоит. Ну то есть если, например, что-то стоит $12,81, а мы им дадим 13, они вернут нам 19 центов. Если мы что-нибудь им покупаем, они сразу же возвращают точную сумму наличными. Да, даже на рождество. Если мы приглашаем их на ужин и, например, заказываем пиццу, они подсчитывают, сколько стоят их кусочки. Типа, если целая пицца стоила $12,50, в ней 8 ломтиков, они съели 4... Да, они нам отдадут $6,24. Им плевать, что мы все время отказываемся брать деньги. Это все смешно, конечно, но очень уж странно. © JV316 / Reddit
- Собрался на работу, выбежал из квартиры, понял, что забыл взять телефон. Поднимаюсь обратно на 4 этаж, открываю дверь... Стоит моя девушка с моим телефоном в руках и своим телефоном возле уха: «Быстро ты вспомнил про телефон, а то я вот уже тебе звонить начала». © balnnspb / Pikabu
- Познакомился как-то с девушкой на вечеринке, проснулись вместе. Она утром убежала вприпрыжку, куда-то опаздывая, а я неспешно позавтракал и принял ванну. Смотрю — на столике ее серьги. Старинные, тяжелые. Прабабкины еще, она говорила. Сунул в карман и поехал возвращать. Дверь открыла симпатичная дама в халате, по лицу — мама, я протянул ей серьги и сказал: «Передайте, пожалуйста, Юле». Она вздрогнула, неуверенно взяла в руки серьги, вопросительно посмотрела.
— Она у меня вчера забыла случайно.
— Вчера?
— Ну да.
Пауза.
— Молодой человек! Но Юли не стало шесть лет назад!
Я застыл столбом, мучительно соображая, но в этот момент откуда-то выбежала Юля, возмущенно заорав: «Мама! Ну хватит уже так прикалываться!». Мама прыснула и пригласила пить кофе. Так я познакомился с тещей. © Serdobol / Pikabu
- Муж сводной сестры ушел от нее к моей сотруднице. Сестра потребовала от меня уволить ее, а лучше — обвинить ее в чем-то и подставить. То есть я должна нарушить ТК и лишить себя высококвалифицированного специалиста только потому, что мужчина выбрал ее и добровольно ушел к ней? Сестра и мама обвинили меня в предательстве и сказали, что моей ноги не будет в их доме. При чем тут я? Единственный, кто поддержал меня, это отчим. © Подслушано / Ideer
- А в родительском доме вся еда конкретно чья-то. Типа, «- Можно мне чипсов? — Нет, чипсы папины»; «- А стаканчик апельсинового сока? — Нет, это мамин сок». Для них это нормально, но мне кажется эгоистичным и глупым. © Unknown author / Reddit
- Чувствую себя дураком. Всю жизнь смеялся сначала над матерью и сестрой, потом над женой, что они не способны точно определить, сколько начинки в пирог нужно. Всегда остается лишняя, и мне есть чем поживиться, пока выпечка в духовке. Женский глазомер, нерациональное использование продуктов, и все такое. Да вот только вчера случайно услышал, как жена дочку учит: «Начинки делай побольше, папа ее любит просто так кушать, всегда с ложкой наготове дежурит». © adedas / Pikabu
Родных мы любим просто так, ни за что, потому что они родные — кажется, что иначе и нельзя. А у некоторых людей сердце настолько доброе, что они способны даже неродного ребенка полюбить как своего.
AdMe/Семья/14 доказательств того, что отношения в семье — это безумная круговерть странностей и приколов
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