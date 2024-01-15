14 доказательств того, что отношения в семье — это безумная круговерть странностей и приколов

Ох уж эта родня... Никогда не знаешь, что им взбредет в голову и в какую сторону их переклинит. У одних родственники каждую копейку подсчитывают, у других родители обижаются в ответ на разумные доводы. Но мы все равно любим своих близких, пусть они порой и с неплохой такой чудинкой.