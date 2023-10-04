14 историй о детках, которые пару нервных клеток-то точно подпортили

Дети в доме — это то еще веселье, причем в любом возрасте. Малыши не слушаются и шкодят. Подростки закатывают драматичные скандалы. Да и взрослые дети тоже нередко показывают характер. Конечно, они не перестают быть любимыми, но не всегда старшие родственники выдерживают выходки детишек. Ведь они могут ого-го как вывести из себя.