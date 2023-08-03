14 историй о людях, которые на собственном опыте узнали, каково это — воспитывать чужого ребенка

Когда ребенка оставляют мама или папа, ему бывает трудно раскрыть свою душу новому родителю, хотя при этом отчаянно хочется любви. И хорошо, что есть люди, которые не боятся подарить свое сердце незнакомому ребенку и принять его в свою семью. А о том, с какими трудностями и радостями столкнулись родители, воспитывая чужого ребенка, расскажут герои этой статьи.