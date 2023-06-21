14 историй о смышленых детях, которые порой такое выдают. Не знаешь даже — смеяться или призадуматься

Дети только кажутся ничего не понимающими. На самом деле они внимательно изучают мир вокруг и то, как устроена жизнь. Чтобы потом с детской прямотой и наивностью выдавать такие перлы, что впору в сборники афоризмов записывать. Пользователи сети рассказали о таких случаях, когда малыши насмешили их до колик своей житейской мудростью.