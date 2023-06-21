14 историй о смышленых детях, которые порой такое выдают. Не знаешь даже — смеяться или призадуматься
Дети только кажутся ничего не понимающими. На самом деле они внимательно изучают мир вокруг и то, как устроена жизнь. Чтобы потом с детской прямотой и наивностью выдавать такие перлы, что впору в сборники афоризмов записывать. Пользователи сети рассказали о таких случаях, когда малыши насмешили их до колик своей житейской мудростью.
- Сыну 10 лет. Занимается спортом еще с садика, но в 1 классе забросил на время. Сейчас почти не вылезает из спортзала, все время на тренировках, постоянно ездит туда-сюда на соревнования. Как-то утром по дороге в школу болтали о всяком. Сын говорит: «Мам, я только жалею, что бросил спорт в 1 классе, не надо было останавливаться, надо было продолжать тренироваться. Ошибка молодости, мам, ошибка молодости». © Подслушано / VK
- Недавно сын сказал мне: «А ты, папа, с нами не живешь, только спишь у нас». Задумался: может, ну ее, эту вторую работу? И деньги на ремонт дачи? © Подслушано / Ideer
- Дело было жарким летом. Выбираю в супермаркете чай. В тележке сидит моя четырехлетняя дочка, наблюдает за мной. В какой-то момент она нахмурилась, надулась и выдала: «Опять мама чай покупает. Лучше бы квас купила. Лето же». И не поспоришь.
- Я не умею отказывать людям. Мне проще себе создать неудобство, чем сказать кому-то «нет». Привела сына в поликлинику. Выстояли огромную очередь, как вдруг один за другим повалили «просто за справкой». Всех вежливо пропускала. Потом пришла мамочка с крохой, пустила ее вперед. Потом еще женщина попросилась перед нами, опаздывала на работу. Мой 5-летний сын наблюдал. А потом встал, недовольно топнул ногой и громко сказал: «Мы больше никого не пропускаем». И за руку завел в кабинет. Хорошо, что он не в меня характером. © Палата № 6 / VK
- Муж у меня не слишком любит работать руками. Умеет, ибо в университетские годы работал на стройке, но сейчас разленился. Сидит в офисе с утра до вечера, дома никогда не достает инструменты, чтобы что-то починить. А тут у сына сломалась шведская стенка, он подходит к папе и говорит: «Папуля, а сможешь мне починить стенку?» Муж ответил что-то вроде: «Не могу, работаю». На это сын с грустью сказал: «Ладно, попрошу нашего соседа». После этих слов муж тут же пошел за инструментами и сделал всю работу за полчаса. Ревность — его самое слабое место. © Палата № 6 / VK
- Сын сутками сидит за компьютером. Я ему говорю, чтобы вышел во двор, поиграл с друзьями, погода вон какая хорошая! А он ни в какую. Тогда решила: пускай воспитанием сына муж займется, поговорит с ним по-отцовски. Они о чем-то беседовали 20 минут. Потом муж вышел и сказал: «Не трогай его, пускай сидит дальше». Сын наплел ему, что это не просто игрушки, сейчас разработчики игр много зарабатывают. Пообещал разбогатеть и купить отцу яхту для рыбалки. А тот и уши развесил. © Палата № 6 / VK
- Я стоял у забора и наблюдал, как экскаватор сносит старую школу. Мальчик лет 7 подошел ко мне, и мы некоторое время смотрели вместе. Затем он повернулся ко мне и сказал: «Это самый счастливый день в моей жизни». © Intagvalley / Reddit
- Как-то я услышала, что моя младшая дочь рыдает горькими слезами. Спросила, в чем дело, и услышала: «Ты сказала, что папа пошел в магазин за хлебом». Это действительно было так, но я все равно не понимала, что не так, ведь это же не первый раз, когда муж идет в магазин. Тогда к нам подошла моя старшая дочь и сказала, что, когда к ней приходила подруга, то малышка подслушала их разговор и услышала, что та подруга живет лишь с мамой и без отца. После чего младшая присоединилась к разговору и спросила, где папа подруги, на что услышала: «Вышел за хлебом и не пришел обратно». Девочки, наверное, не обратили внимание на сказанное, а 5-летний ребенок, ясное дело, воспринял все всерьез. И вот пока муж не вернулся, до тех пор дочь переживала, а потом бежала его встречать так, будто бы они пару месяцев не виделись, а не 10 минут. © Палата № 6 / VK
- Мой сын любит долго говорить, независимо от того, слушает его кто-нибудь или нет. Мне сказали, что это не редкость для четырехлетнего ребенка. Так что, мы должны были догадаться, что что-то не так, когда ехали домой, а он почти ничего не сказал за 10 минут поездки. Он смотрел в окно, мы с женой разговаривали. И вдруг наш сын, сидящий на заднем сиденье, стал сокрушаться: «Каждый день я живу на Земле. Почему я не могу полететь в космос?!» Мы расхохотались, а он разозлился. © Jeff Huyghebaert / Quora
- Как-то стояла со своим 4-летним сыном в очереди в продуктовом. Подошла женщина и спросила меня, очередь ли это. Я сказала: «Да». Мой сын увидел, что у женщины на руках сидела милая маленькая девочка. Он без промедлений сказал: «Хочешь быть моей девушкой, когда мы вырастем?» Мы с мамой девочки переглянулись и захихикали, а мой сын сказал мне: «Не смейся, мама, я серьезно!» Это было очень забавно. © Dolly Aguilera / Quora
- Я обожаю свою племяшку, такая любознательная и смешная малая. Когда приходит в гости, постоянно дома шороху наводит, а я и рада. Недавно у меня появился попугайчик, на работе подарили. Хорошенький такой. Пригласила сестру и племяшку, чтобы тоже полюбовались. Малышка внимательно обошла клетку, постояла над попугаем и расстроилась, что он неговорящий. Сказала, что зря я его завела, если болтать не умеет. Расстроенная, взяла маму за руку и сказала: «Пойдем домой, нам тут нечего делать». © Подслушано / VK
- У моей знакомой муж имеет свою мастерскую по производству деревянных предметов интерьера. Может и шкаф с кроватью собрать, и декор для дома сотворить. Конечно, бывали трудности с бизнесом: то заказов пруд пруди, а то почти ни одного. И вот однажды из любопытства спросила их 10-летнего сына: «Ну что, будешь с папой работать, когда подрастешь?» А мальчик внимательно посмотрел на меня и на полном серьезе сказал: «Нет, конечно. Это же никакой стабильной зарплаты».
- Мой двоюродный брат, которому в то время было около 3 лет, спросил меня, сколько мне лет. Я сказал, что 22. А он такой: «О, я думал, тебе 50». © Jack1715 / Reddit
- Перед школой я ходила в подготовительную группу. Как-то мою мать вызвала школьный психолог. Выложила карточки: картошка, морковь, свекла и другое. Спросила: «Как вы можете назвать все это одним словом?» Мама ответила: «Ну овощи». Так психолог ей с возмущением: «А ваша дочь заявила, что это борщ!» © Подслушано / Ideer
Не только дети демонстрируют свои смышленость. Какими сообразительными бывают наши питомцы, вообще можно только позавидовать. Так, пытаясь добыть в доме еду, они изощряются на самые хитроумные способы.
AdMe/Семья/14 историй о смышленых детях, которые порой такое выдают. Не знаешь даже — смеяться или призадуматься
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