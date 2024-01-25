14 секретов, благодаря которым общение в родительском чате наконец-то перестанет раздражать

Пожалуй, мало кому из современных родителей удалось избежать включения в чат класса или группы в детскому саду. И первое, что делают многие из нас — навсегда отключают оповещения в нем. Наш автор — бывший педагог и специалист по этикету — полностью согласна с этим. А еще она подготовила подборку советов, которые помогут наладить диалог между участниками чата и свести на минимум их претензии друг к другу.

Не добавляйте в чат детей

Лучше определиться сразу: чат — это территория для взрослых. Даже при самом корректном общении здесь иногда могут возникать конфликты, во время которых не должны присутствовать дети. А еще попавшее в эту беседу чадо бонусом ко всем сплетням и обсуждениям получит доступ к номерам телефонов родителей всего класса. Вам это надо?

Начните с ников

«Маша-растеряша», «Антон-молодец», «Кира-ноготочки» — бедному преподавателю очень сложно запомнить, кто есть кто, что уж говорить о родителях других одноклассников. Придется оставить заковыристые ники для соцсетей и онлайн-игр и переименовать себя в том мессенджере, который предназначен для школьного чата, прописав имя и фамилию. И детей лучше называть по фамилии и имени, чтобы учителю было легче ориентироваться.

Договоритесь о времени и о формальности общения

Гораздо удобнее раз и навсегда договориться о том, с какого по который час ваш чат считается «рабочим» и туда можно писать. Время, в которое учитель читает и отвечает на сообщения, можно оговорить отдельно. Обратите внимание, что в родительском чате все общаются на «вы». Даже если родители знакомы друг с другом с детского сада и дружат годами, в публичной переписке придется придерживаться формального стиля общения — это позволит всем сохранять дистанцию, а значит, будет меньше вероятность создания конфликтной ситуации.

На родительском собрании выберите одного или нескольких модераторов чата

Не стоит заставлять учителя заниматься еще и модерацией чата — пусть он лучше тратит свое свободное время на отдых, чтобы приходить к вашим детям в хорошем настроении. Модератор может добавлять новых родителей в чат, публиковать важные объявления, удалять ненужные сообщения, предупреждать о нарушениях и даже банить тех, кто не готов выполнять договоренности или провоцирует конфликты.

Настройте уведомления

Сделать так, чтобы сообщения приходили в комфортном режиме, конечно, забота каждого. Но есть люди, которым это действительно сложно и непонятно. Лучше один раз показать на собрании всем, как это делать, чем неожиданно иметь дело с человеком, который вышел из себя из-за того, что он не в состоянии отключить звук в чате.

Обозначьте, что является неуместным в чате

Чтобы не было разногласий, обсудите, что в чате вы говорите лишь о том, что касается учебы, школьных и внеклассных мероприятий для детей из вашего класса. Вы не обсуждаете поведение чужих детей, личности их родителей и поступки учителей.

Договоритесь о том, что вы считаете спамом и непрошеной рекламой

Лучше «на берегу» обсудить, для чего вам нужен родительский чат, чем потом страдать от людей с размытыми представлениями об уместности той или иной информации в общем пространстве. Договоритесь, что для желающих вести беседы вы готовы создать отдельный чат, а в этом посторонние сообщения пусть будут под запретом. Даже разговоры о подарках на Новый год, экскурсиях и походах в театр могут быть спамом. Стоит обсудить, что подобные новости лучше приносить, если вы знаете, как организовать подобный поход (узнали стоимость, готовы сопровождать ребят), а не просто «бросать интересные ссылочки». А подарки обсуждать только до того, как класс определился с покупкой.

Разделите личные и общественные вопросы

Есть такое правило — в общий чат следует сообщать информацию, которая интересна всем участникам. Если учителю удобно узнавать о том, что ребенок опаздывает или приболел и пропустит урок, именно в общем чате, то попросите родителей не вдаваться в этих сообщения в детали. Вряд ли папе Андрея важно знать, что Лиды сегодня не будет потому, что у нее понос и болит живот. Обговорите, что вопросы, которые касаются успеваемости или поведения конкретного ребенка, следует адресовать учителю напрямую, не заставляя всех остальных родителей читать переписку, которая не касается обучения их детей. В конце концов, это нетактично по отношению к детям.

Никаких голосовых сообщений

Если в рабочем чате еще допускаются голосовые сообщения, то в школьном их даже учитель себе не может позволить. Информация должна быть доступна в печатном виде. Если по каким-то причинам вам нужно приложить документ, аудио- или видеофайл — уведомляйте о его содержании.

Скажите «нет» вопросам о домашнем задании

Попросить помощи и подсказки у других родителей, если ребенок не справляется с домашним заданием и вы сами забуксовали, — нормально, но ничто так не утомляет, как постоянные вопросы о том, что задано. Сейчас уже все школы перешли на электронные журналы, и родитель может потратить свое, а не чужое время, на то, чтобы зайти в электронный дневник и ознакомиться с домашним заданием.

Не забивайте чат лишним ответами

Обсудите, что, если учитель спрашивает, кто из детей еще не придет завтра в школу, не надо писать «Ваня будет». Преподавателю проще пересчитать, не задумываясь, тех, кто отметился, чем рассортировывать информацию.

Не пишите «ступеньками»

Некоторые привыкли писать так, будто телефон выдают им на пять секунд в минуту. Попросите родителей не дробить одно сообщение на несколько. Многих нервирует постоянное треньканье гаджета, да и понять законченную и сформулированную мысль легче.

Создайте опрос, чтобы не запутаться в куче сообщений

Как же удобно, когда все мнения собраны в одном месте, а не размазаны по чату. С помощью опроса можно легко определиться с решением многих проблем — от выбора цвета штор в классе до выяснения, кто и сколько готов сдавать на выпускной. В опросе сразу видна статистика, так что его организаторы смогут опираться на мнение большинства. Да и сами родители видят, кто «за», а кто «против».

Если критикуете, предлагайте решения

Быть председателем родительского комитета или просто активным родителем — нелегкая задача. На каждое предложение, как правило, найдется вагон возражений со стороны недовольных. Решением может стать четкая установка: если собеседникам что-то не нравится, важно не просто высказать свое «фу», а выступить с альтернативным предложением. Вполне возможно, оно окажется лучше.

Бонус: у наших читателей тоже накипело

У нас учительница в чат пишет домашнее задание. Но некоторые всегда переспрашивают, вместо того, чтоб пролистать назад и перечитать. А еще в родительском чате в порядке вещей написать сообщение в час ночи. Бесит. © Анна Денисенко / ADME

В родительском чате обсуждали, как поздравить воспитателей. Одна женщина очень активно принимала участие в беседе. Позже оказалось, что ее ребенок уже давно в другом садике. © L / ADME

Первый же родительский чат, в который мы вступили в яслях у дочки, был жестью. Ругань началась и тянулась несколько недель из-за мелкой вкусняшки, которую хотели добавить в новогодний подарок. Шуму, нервов и энергии батарей телефонов было потрачено порядочно. Удивило меня и то, что одним из основных спорщиков и зачинщиков был один из пап. © Марыя Мурашова / ADME

Я бы к перечисленным ужасам родительского чата добавила «ответы лишь бы ответить». Например, классный руководитель пишет: «Родители, напишите, чьи дети поедут на экскурсию». 5 минут тишины, а потом начинается: «Иванов Иван не едет», «Петр Петров не едет». Хотя вопрос изначально был о том, кто поедет. © Bisquit / ADME

Одного папу добавила по номеру телефона, который он дал. А он взял и подарил этот телефон вместе с симкой своему сыну, и тот полгода читал наш чат. Было незаметно, потому что ничего не писал. Спалился недавно случайно. Ничего этакого мы там не писали, но сам факт тайного чтения и то, что у ребенка с серьезными проблемами в поведении имелся доступ к нашим номерам иначе как феерическим раздолбайством со стороны его папы назвать не могу. © Melissa / ADME