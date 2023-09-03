14 родителей поделились непопулярными мнениями о воспитании детей, и каждое вызывает бурю противоречий
Уж в вопросах воспитания детей вы не найдете экспертов авторитетнее, чем родители. Те, кто растил ребенка, знают, каково это — быть одновременно няней, врачом, психологом и другом по играм. Пользовательница Твиттера попросила подписчиков поделиться противоречивыми мнениями в вопросе воспитания детей, и вот что они рассказали.
Девушка задала вопрос подписчикам в Твиттере
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Быть родителями однозначно нелегко, но крайне увлекательно. А ценнее всего, наверное, когда выросшие дети потом делятся с вами теплыми воспоминаниями из детства. У нас даже целая статья была о мелочах, которые ребенок будет всю жизнь хранить в сердечке.
AdMe/Семья/14 родителей поделились непопулярными мнениями о воспитании детей, и каждое вызывает бурю противоречий
Поделиться этой статьёй