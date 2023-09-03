14 родителей поделились непопулярными мнениями о воспитании детей, и каждое вызывает бурю противоречий

Уж в вопросах воспитания детей вы не найдете экспертов авторитетнее, чем родители. Те, кто растил ребенка, знают, каково это — быть одновременно няней, врачом, психологом и другом по играм. Пользовательница Твиттера попросила подписчиков поделиться противоречивыми мнениями в вопросе воспитания детей, и вот что они рассказали.

Девушка задала вопрос подписчикам в Твиттере

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Быть родителями однозначно нелегко, но крайне увлекательно. А ценнее всего, наверное, когда выросшие дети потом делятся с вами теплыми воспоминаниями из детства. У нас даже целая статья была о мелочах, которые ребенок будет всю жизнь хранить в сердечке.