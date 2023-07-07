14 родителей рассказали, о каких ошибках в воспитании детей жалеют по сей день
Часто ошибки в воспитании детей становятся очевидны взрослым лишь по прошествии времени. Опытные родители поделились мыслями о том, что они хотели бы изменить, будь у них возможность вернуться в прошлое.
- В детстве младший часто болел. Это изрядно потрепало нашу психику. Никогда не забуду, как старший сын в свои 5 заявил мне, что я слишком грубо менял подгузник его брату. Да, он был прав: я крепко сжимал малыша и даже прикрикнул на него. Мне до сих пор стыдно, потому что именно из-за меня младший сын стал очень импульсивным ребенком. © mike_the_seventh / Reddit
- В воспитании дочки моя жена нарубила дров. Когда малышка впервые столкнулась с трудностями в школе, супруга перевела ее в другую — дорогую частную. Дочь внезапно стала учиться на одни пятерки. А вот дальше начались проблемы: старшую школу дочь не смогла окончить, а сейчас она работает на трех работах. Лучше дать ребенку провалиться в чем-то в детстве, чем потом, во взрослой жизни. © HandySolarGuy / Reddit
- Мы с сыном говорили обо всем на свете. О финансах, взрослении, свиданиях, общении и вреде дурных привычек. Мы посмотрели кучу документалок. А в 18 он начал делать буквально все, что ему советовали не делать. Последние несколько лет были очень тяжелыми. Но мы поддерживаем его. Делаем все возможное. Не знаю, что мы сделали не так. © YamahaRyoko / Reddit
- Сыну 12. Он не умеет вести себя в обществе. Он игнорирует все, что ему говорят, и вообще ведет себя эгоистично. Вчера за ужином он потребовал воды, закатив истерику, и, когда его дядя принес ему стакан, он просто схватил его, ничего не сказав. Мне было стыдно.© ToeConstant2081 / Reddit
- Родители рассуждали о том, что они изменили бы в воспитании моего брата. Он вырос злым, жестоким и асоциальным. Родители сожалеют, что не отправили его к специалистам до того, как начались проблемы. А еще, что мало ругали нас и были слишком терпимы. © Woodpe***rSignal9947 / Reddit
- Мы хотели, чтобы дети были счастливы, поэтому баловали их. Сейчас они не в состоянии самостоятельно функционировать во взрослом мире. Оглядываясь назад, я понимаю, что сложности помогают детям стать сильнее и избежать многих ошибок, став взрослыми. © albyagolfer / Reddit
- Я бы хотел, чтобы мы ужинали всей семьей. Хотел бы заниматься с детьми больше. Чаще брать их с собой в походы, чтобы знакомить с природой, научить отдыхать от мира, а еще решать проблемы без посторонней помощи. Хотел бы я быть более терпеливым и увлеченным. © ThatsMrD***faceToYou / Reddit
- Я бы хотел быть более строгим. Пытался не следовать примеру моей матери и дал дочери слишком много свободы. Закончилось все плохо. © Mythikun / Reddit
- Я долго терпела ужасные отношения ради детей. Теперь их представление о семье в корне неверное. Жаль, что у меня не хватило сил и что я не ушла раньше. Жить вместе только из-за детей — плохая идея. © PurpleNightSkies / Reddit
- У всех нас есть моменты, которые мы хотели бы изменить. Вещь, которую я считаю важной в воспитании детей, — умение попросить прощения, если вы не правы. Это учит их тому, что извиняться не значит быть слабым. © Alarming-Setting-592 / Reddit
- Очень жалею, что не читал им больше. Я часто думаю об этой глупой ошибке. Потому что дети так и не полюбили книги, а чтение могло помочь им стать сильными людьми. © Chairboy / Reddit
- Теперь я многое понимаю. А раньше не замечала очевидных вещей. В моем детстве я испытывала недостаток внимания, со многими вещами приходилось справляться самой. Затем я сама стала мамой. Поначалу все было хорошо. А потом мы с мужем развелись, и я впала в депрессию. Ситуация повторилась — дети оказались предоставлены сами себе. Я бы хотела вернуться в то время и повести себя иначе. Еще я бы выбрала другого отца для своих детей, он тоже оказался далеко не идеальным родителем. © MamaBiscuit11 / Reddit
- Я бы хотел быть более последовательным в воспитании старшей дочери. Сейчас она сильно ранит мою младшую дочь, потому что часто злится или обвиняет сестру во всем подряд. Думаю, если бы я был более уверен в себе и не стал полностью полагаться на их мать, дочка выросла бы более чутким и понимающим человеком.© jazzinmypints / Reddit
- Не знаю, правильно ли это, но я бы хотел, чтобы дети совершали больше ошибок. Я тратил много времени на то, чтобы помочь им избегать неудач, а не учиться справляться с ними. Дети ведут себя по-разному. Старший учится на ошибках, а младший лишь наблюдает со стороны. © jradio / Reddit
Звездные родители тоже всячески стараются избежать ошибок. Кейт Уинслет, мать 3 детей, запретила детям пользоваться соцсетями, чтобы не травмировать их самооценку.
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