14 СМС-переписок с родителями, которые точно знают как остроумно подшутить над детьми. Даже если те уже давно выросли

Некоторые родители — настоящие юмористы, и они не против выплеснуть все свое остроумие в переписки с детьми. Герои нашей подборки поделились самыми крутыми примерами диалогов, где мамы и папы проявили все свое мастерство иронии.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: mems.baker / Pikabu

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Tia Savva

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