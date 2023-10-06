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14 СМС-переписок с родителями, которые точно знают как остроумно подшутить над детьми. Даже если те уже давно выросли

Семья
315-7

Некоторые родители — настоящие юмористы, и они не против выплеснуть все свое остроумие в переписки с детьми. Герои нашей подборки поделились самыми крутыми примерами диалогов, где мамы и папы проявили все свое мастерство иронии.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: mems.baker / Pikabu

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Tia Savva

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Переписки действительно бывают очень забавными. И еще круче, когда люди в смс-сообщениях могут ответить так метко, что подобный диалог сразу хочется показать всем и выложить в сеть.

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315-7
AdMe/Семья/14 СМС-переписок с родителями, которые точно знают как остроумно подшутить над детьми. Даже если те уже давно выросли
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