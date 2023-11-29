14 взрослых, которые внезапно осознали, что дети как-то уж слишком быстро выросли
Дети растут умопомрачительно быстро. Вот, казалось бы, сын только ходить научился, а уже ростом с мать и выдает умные фразочки. Или младший брат, который недавно только мультики смотрел, уже начинает ухаживать за девочками. Осознание того, что ребенок перестал быть малышом и обзавелся собственным мнением, всегда приходит внезапно — вот такими моментами пользователи сети и поделились.
- Вчера в офис должен был прийти на консультацию друг сына. Заходит он, а в руках у него пять алых роз. И говорит, мол, это ваш сын вам передал. Я не понимала, что происходит, не знала, что сказать, так как сын — студент, и он далеко, за тысячу километров в другом городе, видимся всего два раза в год. А оказывается, он попросил друга купить мне розы (деньги перевел). Захотел порадовать. Я чуть не расплакалась. © Подслушано / Ideer
- Сегодня в Питере дорожки припорошены снегом. Дети, трех-четырехлетки, играют на площадке. Пацанчик сгребает сиреневой лопаткой снежок. Подходит девчушка с зеленой лопаткой и выдает, слегка картавя: «Разрешите к вам присоединиться? Вместе мы быстро решим эту проблему!» © ZlayaTyotka / Pikabu
- Нашему ребенку три года. Пользуясь советами психологов на тему того, что ребенку необходимо давать право выбора, чтобы избежать капризов, мы зачастую ему это право предоставляем. Например, не хочет идти в сад, а мы ему говорим: «В чем ты хочешь идти в сад, в футболке с акулой или с динозавром?». Или: «Какую кашу будешь кушать, рисовую или гречневую?», ну и так далее.
Сегодня, проходя мимо магазина, выдает: «А что мне купим в магазине, мороженое или мармеладки?». Переиграл и уничтожил! © avtocat / Pikabu
- Я была в офисе с клиентом, и тут мне сын позвонил — не помню, по какому поводу. Я ему ответила на вопрос и повесила трубку. Мой клиент говорил: «А я думал, у вас еще маленькие дети». Я ему, мол, да, так и есть, вот сын только что звонил. А он говорит: «Да? А по голосу будто взрослый мужчина звонил». Вот тогда я и поняла, что мой сынок растет. © Susan Long / Quora
- У меня каждый день под окном собираются дети (12-14 лет). Шумят и иногда матерятся. Моя внутренняя бабка возмущалась, конечно... Но сегодня мы вместе кормили общего дворового котика, а они сказали, что, если его кто обидит — «получит трындюлей, ой, извините». Очень хорошие дети, в общем. © svetachalova / Twitter
- А мне дочь написала: «Мам, я сегодня переночую у парня». Ей 19, она взрослая, и ей необязательно отчитываться, где она и с кем, но она всегда предупреждает, чтобы я не беспокоилась. И тем не менее, вот это сообщение помогло мне осознать, что теперь она живет своей собственной, независимой жизнью. © Dee Smith / Quora
- Сейчас увидел, как 10-летняя сестра жены смотрит «Пилу» — ну такой, не самый детский контент. Я был очень обеспокоен этим и рассказал жене. Оказалось, что повода для беспокойства нет — она не смотрит. Она пересматривает. © maskoks / Twitter
- Однажды мой ребенок схватил меня за руку, когда я собрался перейти дорогу в неположенном месте, и начал отчитывать, говоря, как быстро за такое выписывают штрафы. © Scrappy_Larue / Reddit
- Сыну было лет 6-7, когда он увлекся чипсами и сухариками, постоянно просил их. Я решила ему прочитать лекцию о вреде таких продуктов. Говорю: «Они вредные, там сплошная химия, это вообще нельзя есть» и все такое. На что мне чадо отвечает: «И это мне говорит человек, который в детстве жевал гудрон?». Короче, лекция провалилась, чипсы остались. © Zyzy42 / Pikabu
- Пашка. На глазах вырос. Друга сын. Высокий 15-летний пацан, худощавый, с молодежной прической и огромными голубыми глазами, честно смотрящими на жизнь. Таскаю их с батей в походы. Заразил «горной болезнью»: приезжают за 300 км ко мне и едем вместе к горам, встаем под рюкзак и идем, идем... Растет малец с мужиками, серьезный и обстоятельный, крепчает духом, сам мужиком становится. Без балабольства и нытья. И без мамы. Недавно возвращаемся с гор в лагерь. За пару часов до лагеря подворачиваю ногу, голеностоп опух и посинел. Бинтую ногу, иду, похрамываю, закусив губу от боли. Идем в небольшой, но очень крутой перевальчик. Пашка бежит наверх, не угонишься. Батя его со мной, замыкающим. Прошли треть подъема, присел отдохнуть. Пашка спускается, несется с перевальчика.
— Дядя Сережа, давайте рюкзак!
— Пашка, я сам.
— Дядя Сережа, я же специально быстрее наверх рванул, чтобы рюкзак наверху свой оставить, а потом спуститься и вам помочь. Я же вижу, что вам очень больно.
И смотрит на меня обиженно своими глазищами. Снял рюкзак. Отдал. Хотя и не люблю быть слабым. Пацан же на помощь пришел. Сам пришел, хотя никто не просил. Хороший мужик растет, настоящий. Приятно видеть. © cma4000 / Pikabu
Конечно, дети во все времена взрослели слишком уж быстро для нас, родителей. Но то, как воспитывали нас и то, как воспитываем детей мы — это, как говорится, «две большие разницы». Сами убедитесь.
Поделиться этой статьёй