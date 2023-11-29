14 взрослых, которые внезапно осознали, что дети как-то уж слишком быстро выросли

Дети растут умопомрачительно быстро. Вот, казалось бы, сын только ходить научился, а уже ростом с мать и выдает умные фразочки. Или младший брат, который недавно только мультики смотрел, уже начинает ухаживать за девочками. Осознание того, что ребенок перестал быть малышом и обзавелся собственным мнением, всегда приходит внезапно — вот такими моментами пользователи сети и поделились.