14 звезд, которые сыграли свадьбу после 50 лет и доказали, что никогда не поздно найти свою любовь
Согласно исследованиям, наиболее частыми посетителями сайтов знакомств являются люди старше 60 лет. Это наталкивает на мысль, что встретить свою вторую половинку можно и в юности, и в старости, пока глаза горят и сердце стучит. Некоторые придерживаются мнения, что в зрелом возрасте уже не стоит поддаваться романтическим порывам. Но есть и те, кто считает, что самые здоровые отношения строятся именно в это время, поскольку накопленной мудрости, как правило, достаточно, чтобы улаживать семейные неурядицы достойнейшим образом.
ADME уверен, что верного спутника можно найти на любом этапе жизненного пути. Мы нашли фото 14 знаменитостей, которые связали себя узами брака после 50 лет и в очередной раз доказали, что любви все возрасты покорны.
Джордж Клуни женился в 53 года
Харрисон Форд женился в 67 лет
Джон Стэймос женился в 54 года
Кэти Гриффин вышла замуж в 59 лет
Николас Кейдж женился в 57 лет
Роберт Редфорд женился в 72 года
Венсан Кассель женился в 51 год
Деннис Куэйд женился в 66 лет
Кэти Курик вышла замуж в 57 лет
Ричард Гир женился в 68 лет
Альбер II (князь Монако) женился в 53 года
Уоррен Битти женился в 54 года
Джефф Голдблюм женился в 62 года
Пол Маккартни женился в 69 лет
По вашему мнению, какой возраст можно считать идеальным для вступления в брак? Вы тоже думаете, что чем старше супруги, тем крепче их семейные узы? Поделитесь своим мнением в комментариях.