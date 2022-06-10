14 звезд, которые сыграли свадьбу после 50 лет и доказали, что никогда не поздно найти свою любовь

Согласно исследованиям, наиболее частыми посетителями сайтов знакомств являются люди старше 60 лет. Это наталкивает на мысль, что встретить свою вторую половинку можно и в юности, и в старости, пока глаза горят и сердце стучит. Некоторые придерживаются мнения, что в зрелом возрасте уже не стоит поддаваться романтическим порывам. Но есть и те, кто считает, что самые здоровые отношения строятся именно в это время, поскольку накопленной мудрости, как правило, достаточно, чтобы улаживать семейные неурядицы достойнейшим образом.