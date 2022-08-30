15+ бесподобных детей, на фоне которых даже умничка Кевин Маккаллистер блекнет

Дети — кладезь мудрости. Иногда они как скажут что-то мимоходом, что даже взрослым приходится крепко призадуматься. Или проявят такие неслыханные чудеса дедукции, что порой невольно усомнишься в собственном интеллекте: вроде малышу так мало лет, а он уже раскусил эту жизнь. И конечно, важное качество, которое хочется перенять у своих детей, — они умеют радоваться мелочам.