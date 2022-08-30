15+ бесподобных детей, на фоне которых даже умничка Кевин Маккаллистер блекнет
Дети — кладезь мудрости. Иногда они как скажут что-то мимоходом, что даже взрослым приходится крепко призадуматься. Или проявят такие неслыханные чудеса дедукции, что порой невольно усомнишься в собственном интеллекте: вроде малышу так мало лет, а он уже раскусил эту жизнь. И конечно, важное качество, которое хочется перенять у своих детей, — они умеют радоваться мелочам.
Мы в ADME послушали истории про девчонок и мальчишек, которые лишний раз доказывают, что дети — самые искренние, простые и при этом мудрые существа на планете.
- Однажды были на семейном празднике с мужем и 4-летней дочкой. К мужу начала подкатывать одна из дальних родственниц — молоденькая деваха. Он старался быть вежливым, явно не велся на ее заигрывания, но дочери показалось, что папа неправ. И прямо при всех звонким голоском она как выпалит: «Папа, зачем ты с этой тетей разговариваешь? Она же тебя у мамы увести хочет!» Тете пришлось оправдываться и быстро уходить с празднества, а с отцом дочь еще 3 дня не разговаривала. © Палата № 6 / VK
- Сыну 6 лет, ходит в садик. В группе понравилась ему девочка — игрушки ей носит, заступается за нее, дома о ней рассказывает. И вот прихожу забрать его из садика, день погожий, хотя до этого были затяжные дожди. Группа на прогулке, сын видит меня, бежит. Спрашиваю: «Ну где твоя подружка Лиза?» А он в ответ: «Я не знаю, сегодня же нет дождика, на всех другие куртки. Она раньше в куртке с котятами была, а сегодня непонятно в чем». © FrontS / Pikabu
- Работаю в детском саду. Укладываю 5-летнего мальчика. Он говорит, что собирается жениться на девочке Ане. Я знаю, что ему всегда нравилась другая девочка, поэтому спросила, почему же так. На что он мне ответил: «Понимаете, лучше быть с девочкой, которая играет со мной в одни игры, отдает свои конфеты, нравится моей маме (их мамы дружат), чем с той, которая нравится. Она красивая, да, но никогда не будет играть со мной в „Роботов“ и сама съест все мои конфеты». И тут я осознала, что некоторые дети умнее меня. © oseledich / Pikabu
- 6-летняя дочь тащит кота из одной комнаты, где гости собрались, в другую, дальнюю. Проходит мимо меня, спрашивает:
— Я правильно его несу? (Кот большой, и я ее учила, как его держать и носить, чтобы коту было комфортно.)
— Да, правильно.
Дочь доносит кота до дивана, но кладет его на пол. Кот медленно идет обратно в комнату к гостям.
— А зачем ты его вообще несла?
— Ну чтобы походил, а то что он все лежит.
Теперь уж даже не знаю, правильно она его несла или нет. © CassiopeiaM / Pikabu
- Купили сад, а там в числе прочего много клубники. Правда, малость заросшей. Ну ничего, думаю, за пару сезонов обновлю, выбрав самую-самую. К тому же 6-летний сын очень ее полюбил. Собирать муторно, да и не везде крупная, но заметила: если сына отправить, то он возвращается быстро и с самой крупной и сладкой клубникой. Чудеса, да и только.
Однажды увидела, как муж тоже с куста захотел, но искать самую крупную влом. И тут слышу, сын с ним делится: «Пап, хочешь, лайфхак расскажу? Видишь — колышки вбиты? Это мама самую лучшую помечала, чтобы ее пересадить. Я только там собираю, остальная мелкая». © Черная Жемчужина / ADME
- Моя младшая племянница Вита часто радует нас своими высказываниями. К примеру, года в 4 огребла за какую-то провинность, порыдала, а потом со слезами и надрывом в голосе обращается к матери: «Вот тебе не стыдно?! Обидела маленького ребенка, настроение испортила! Не стыдно тебе?!» Или мама ее порезала на кухне палец, ойкает. Вита: «Ничего, до пенсии заживет!» На вопрос мамы, почему до пенсии, а не до свадьбы, Вита логично возмутилась: «Мама, ты, вообще-то, замужем за папой! Какая тебе еще свадьба?!» © Svetlana Ofitserova / ADME
- Подрабатывала няней, и дети всегда просили у меня «клевую кружку». Я в непонятках, что это, а мои подопечные были слишком малы, чтобы внятно объяснить. Однажды упомянула об этом их маме, а та как захохочет! Затем просто берет пару болгарских перцев, срезает у них верхушки, вынимает семена и наполняет обычной водой. Дети сходили с ума от них как от настоящих угощений. © Kikabennet / Reddit
- Когда я была маленькой, у нас был допотопный компьютер. Я его очень любила и думала, что он такой же, как и мы все, только другого биологического вида. Как-то я нарезала вареной колбасы и положила в дисковод — мол, угощайся. © Подслушано / VK
- Сын и дочь, видя, что я в плохом настроении (особенно когда косячат), сразу делают мне чай. Типа успокойся, мама. Ввел традицию сын, дочь подхватила. Однажды обнаружила аж 2 кружки чая перед собой — перестарались. © Luluka0803 / Pikabu
- Когда я был ребенком, у нас был свой участок и несколько коз. Как-то брат решил сходить на аукцион по продаже домашнего скота и увидел, что там продают на мясо теленка. Он просто не мог вынести мысли о том, что эту бедную маленькую корову съедят, поэтому предложил за нее деньги. До дома как-то дотащил буренку, но оставил не на пастбище и не на заднем дворе, а прямо в комнате. Мама возвращается с работы и такая: «Простите, но почему в коридоре корова?» У брата было так много неприятностей из-за этого. © bunnykitten94 / Reddit
- Мои дети насчитали в своем аквариуме на одну улитку меньше. И теперь они косо на меня посматривают, потому что как-то я рассказала им, что однажды пробовала улиток в модном ресторане лет 20 назад. © MissHavisham / Twitter
- Подходит тут к супруге 6-летняя дочка и говорит:
— Мамочка, я все понимаю, вам с папой тяжеловато, денежек на Новый год уйдет много, поэтому дорогой подарок я попрошу у Деда Мороза.
Спасибо, доченька. Хорошо, что Дед не дурак и заранее со смартфоном подсуетился. © Psyho****** / Pikabu
- Сел за компьютер после сестры, которой 7 лет. Вкладки остались незакрытыми. Запросы следующие: «как отрастить крылья», «как научиться летать», «почему у людей нет крыльев». Эх! Так захотелось вернуться в ту беззаботную пору, когда я мог так же мечтать! © Подслушано / Ideer
- Пришла в гости к родителям, посидели на кухне, пообщались. Иду к младшему брату в комнату поздороваться, а там праздничная атмосфера! Разноцветный дождик на стенах, подарки стоят, играет «Jingle Bells», а сам брат вокруг елки ходит, украшает ее. Спрашиваю, мол, что происходит? А брат отвечает: «Почему я должен ждать декабрь? Хочу Новый год в августе, значит, Новый год будет в августе!» Пацану всего 8 лет, но мне уже кажется, что он многого добьется в жизни. © Палата № 6 / VK
- На выпускном раздали нам наши сочинения за 4-й класс. Тема: «Кем я хочу стать, когда вырасту». Я совсем не помнила, что там писала, но у меня были предположения: ветеринар (потому что родители — ветеринары), парикмахер, врач. Прочитала и обомлела. В сочинении было написано, что моя мечта — стать дизайнером обоев. © Палата № 6 / VK
А какие поступки или перлы своих детей вы до сих пор вспоминаете с удовольствием?
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