15 человек как на духу рассказали о том, каково быть приемным родителем

Даже с родными детьми бывает непросто, а уж с чужими — тем более. К счастью, в мире есть немало людей, которые не боятся трудностей. В награду за свое терпение и любовь они получают признательность от дочерей и сыновей, пусть и не родных по крови, но близких по духу.

Когда ребенка оставляют мама или папа, ему бывает трудно раскрыть свою душу новому родителю, хотя при этом отчаянно хочется любви. И хорошо, что есть люди, которые не боятся подарить свое сердце незнакомому ребенку и принять его в свою семью. А о том, с какими трудностями и радостями столкнулись родители, воспитывая чужого ребенка, расскажут герои этой статьи.

Когда я выходила замуж, мы с моей 13-летней падчерицей настолько сблизились, что она даже спросила, как я хочу, чтобы она меня называла. Я ответила, что пусть называет так, как ей удобно. Сейчас она называет меня мамой. Теперь ее родная мама бесится. Но самое забавное, что новоиспеченная падчерица ее родной мамы — 7 летняя девочка — тоже называет меня мамой. А все потому, что я к обеим девочкам отношусь как к личностям и искренне их люблю. © leannmanderson / Reddit

Падчерица всегда обращалась ко мне по имени, и я всегда спокойно к этому относился. Когда я познакомился со своей женой, мне было 23 года, и я даже не думал о детях. Впервые я увидел малышку через 2 недели после знакомства с будущей женой, и она тогда только начинала ходить. А недавно она пошла в первый класс, и я горжусь ею, потому что она более зрелая в свои годы, чем я был в свои 23. На самом деле, она такая замечательная девочка, что стать для нее папой было естественно. Она радостно кричит и обнимает меня, когда я возвращаюсь домой. Мы вместе читаем комиксы. А недавно начали играть в ее первую видеоигру. Удивительно, я по-прежнему не хочу иметь детей, но я люблю ее, и мне нравится быть ее папой. © Unknown author / Reddit

Я всегда боялась большой семьи, так как с 8 лет следила за младшими детьми. Мокрые пеленки и истошный плач круглые сутки — вот что такое для меня дети. И тут судьба послала мне мужчину, у которого есть 16-летний сын и 2 дочери, которые живут с женой. Мы познакомились с девчонками через неделю, и у меня гора свалилась с плеч. Две милые девчушки 13 и 15 лет. Общительные, умненькие и очень доброжелательные. Теперь мы на выходных гуляем вместе по магазинам, подбираем девчонкам одежду, меряем смешные шляпы для бани, а их папа за 1,5 года привык, что я помню, кто и что из них больше любит на завтрак. Так я стала воскресной мамой, и мне это нравится. © RinaS1 / Pikabu

У моей знакомой подруга при родах не выжила. Муж подруги принес знакомой новорожденную дочь и попросил покормить, так как та уже 4 месяца кормила своего малыша. Девочка уже выросла и называет эту женщину мамой. Хотя прекрасно знает, что она ей не родная. И всем говорит, что мама не та, что родила, а та, что воспитала. © Ija Diveeva

Мой 9-месячный приемный Саша не спал. Вообще. Это длилось 1,5 года. А окружающие еще капали на нервы фразой: «Ребенок спит, и ты спи». Клала ребенка, а тот начинал укачиваться, мотая головой или всем телом из стороны в сторону, чтобы уснуть. Увидев, как он делает это в первый раз, я заплакала: в этом чувствовалось предательство родной мамы. И вот 15 минут он укачивался, 10 минут спал, просыпался, 10-15 минут орал и по новой: укачивание, сон, ор. И так практически всю ночь. Мужа из спальни я выставила быстро, хватало того, что я не высыпаюсь. А тут и старший сын стал вместо садика сидеть дома. Я разрывалась между двумя детьми. Питание разное, режим дня разный. Муж помогал с детьми, убираться и готовить, но все равно я была истощена. А потом раз в месяц стала уходить в гостиницу на сутки. Одна спокойная ночь давала новые силы. Через полгода сдалась, и стала Сашу брать спать к себе. Зато теперь Саша спит практически всю ночь. © Samarga / Pikabu

Вышла замуж. У меня уже был сын, в браке появилась дочь. Муж шикарный во всех смыслах, детей не разделяет, все для нас делает, люблю его безумно. Но недавно мы разговорились, и он признался, что брак с женщиной с ребенком — это риск. На мое недоумение ответил, что до меня общался с женщинами с детьми и имел определенный опыт. И я вспомнила, как в начале отношений он решил меня проверить и предложил погулять, если я отдам кому-то ребенка на выходные. Я отказалась: с чего я буду сына неизвестно куда девать ради мужика? А он оценил, что я ни своего сына, ни новых потенциальных детей не брошу ради штанов в доме, и решил, что мы сойдемся. © Подслушано / VK

Мы с женой удочерили мою племянницу Шарлотту. А недавно у нее случился конфликт с женой. Наша родная дочь Хлоя отказалась заниматься домашней работой, и Шарлотта взъелась на нее, назвав «ленивой». На это жена ляпнула, что Шарлотте «повезло», что мы заботимся о ней. Шарлотта ушла к моим родителям, и с тех пор она расстроена и замкнута. Когда я узнал об этом, то поссорился с женой. А она не хочет признавать, что ребенка нужно любить таким, какой он есть, не хочет извиняться перед Шарлоттой и в довершение всего считает, что я должен больше заботиться об интересах Хлои, словно это какое-то соревнование. © aitata8482828 / Reddit

Когда я вышла замуж, у мужа уже был свой 8-летний сын. И вот муж уехал на месяц, а мы остались вдвоем. Я решила, что сидеть с планшетом весь вечер — плохая идея. В общем, вместе мы пекли сладости, играли в настолки — шахматы, шашки, карточные игры. Также я научила его сервировать стол и показала простенькие фокусы. Следила за тем, чтобы сын делал домашнюю работу. А на выходные он поехал к свекрови и свекру, и те на меня нажаловались мужу. Оказывается, сын хотел со свекровью что-нибудь испечь и поиграть со свекром в карточные игры. Теперь все они, включая мужа, считают, что я обращаюсь с ребенком, как со взрослым, и внаглую краду его детство. © Ok_Chain_261 / Reddit

Знаю историю удочерения. Муж признался жене, что у него был роман, и в итоге родилась малышка. В браке с женой детей не было, тем не менее, он сказал, что с женой разводиться не хочет. Любовница, молодая девушка 19 лет, написала отказ от ребенка и сообщила ему. Он рассказал все жене. А та сказала: бросить своего ребенка ты не можешь. Бог весть, сколько усилий они приложили, но девочку забрали. А через несколько месяцев уехали в другую страну. И никому больше не писали, не звонили. © Галина Тищенко

У меня недавно появилась дочь, сразу 13 лет от роду. Это ребенок моего мужчины. Она задолбала маму, мама задолбала нас, в итоге девочка переехала к нам. У нее переходный возраст, учится плохо, кроме телефона, интересов никаких, но мы не сдаемся. Вчера девчонка мне заявила: «Если вдруг ты с папой жить не захочешь, то я все равно с тобой останусь». Хотя у нас даже разговоров таких не было с ее папой. А я что? Мне, конечно, приятно, но жизнь все расставит по местам. © ShoVak / Pikabu

Идет третья неделя, как у нас дочка в семье. Когда мы забирали нашу кроху из детского дома, то она почти не разговаривала и была забитым ребенком. Прошло 2 недели, мы едем с дачи, и она напевает песни с радиостанции. Я рулю, слушаю, а моя душа поет вместе с ней. Она до сих пор не понимает, почему вызывает восторг гамбургер, ведь макароны с молоком — это вкусно. Ест горстью свежий укроп, кусок лука или отварную картошку. Она оценила вкус мороженого, ведь ела его в первый раз. Вот такая наша дочка, у которой кусочек детства просто украли взрослые. А на вопрос, что подарить ей на 7 лет, она вначале интересуется, что такое день рождения, а потом отвечает: «Папа, купи мне синий воздушный шарик...» © Zelenyi36 / Pikabu

Я сошелся с женщиной с 7-летней дочкой, Катей. В браке родилась общая дочь. Вся жизнь жены крутилась вокруг Кати. Повсюду висели ее фото, по всем углам были распиханы фантики, игрушки и мусор. Жена делала с ребенком уроки, хотя та училась на одни пятерки, и орала на нее по каждому пустяку: не то надела, не то съела, не так уроки делаешь. Что сделал я? Договорился с женой, чтобы ребенок делал уроки сам. В итоге смогли погасить один конфликт. Катя стала ходить в школу одна, без присмотра. Может сама выйти во двор и погулять с друзьями. Ушли с нелюбимых занятий и записались на бесплатный кружок хорового пения. Ребенку нравится и ходит туда самостоятельно. Вот только 2 момента все омрачают: даже спустя 3 года наводит порядок Катя только в приказном порядке, а обнять, поцеловать, поговорить со мной может только за чипсы или подарки. © Grosso2020 / Pikabu

Золовка утром шла с ночного дежурства и нашла новорожденную девочку в пакете, прямо на дороге. Принесла домой. Стали решать, что делать, и папа золовки сказал, пусть, мол, у нас остается. Короче, этой девочке сейчас 5 лет. Очень умная, хорошая, спокойная и по дому помогает. Сердце разрывается от мысли, что родная мать так могла поступить. Правда, недавно «добрые люди» рассказали малышке, что она приемная. Она вначале ушла в себя, стала говорить, что мама ей — не мама, но потом успокоилась. Семья у нее замечательная, ей ни в чем не отказывают, но и она их радует своим присутствием. Мамой считает не золовку, а ее мать. У той уже все дети выросли, разъехались по разным странам, а тут такое бесценное счастье. © Lesya Mohamud

У нас с женой 4 ребенка, 2 из которых мы взяли напрямую у их биологических родителей и усыновили. Я вначале жутко переживал, что мой приемный сын увидит папу в другом мужчине, а не во мне. Но теперь осознал, что сын может любить нас обоих. Так что сегодня я взял своего 7-летнего сына, купил билеты на футбольный матч, и мы с его родным отцом идем на стадион, а потом все вместе поужинаем. Сын сгорает от нетерпения, но я теперь понимаю, что это нормально. © Unknown author / Reddit

Я для себя решила сразу: я люблю яблоко, я люблю и пол-яблока. Яблоко — муж, а пол-яблока — каждый его сын. Помню, как укачивала младшего и заметила, что на его детском подбородке уже заложилась волевая складка, как у мужа. Обревелась от умиления. Cо старшим было сложнее. Там и характер дерзкий, и возраст 7 лет, и помнит, как мама с папой жили, а тут я: «Кашу доедай, уроки учи, в телефоне не сиди больше часа». Он на все хмурил брови. А у меня родных детей нет, муж все выходные на работе, ребятня между собой что-то поделить не может — разбирайся, как знаешь. Ох, я и наревелась в бессильной злобе. И тут случились соревнования по дзюдо. И вот я в пуховике, в зимней обуви, а мой ребенок босой и в форме дзюдо, грудь нараспашку. И до следующего спарринга минут 20. Я его хватаю, засовываю под пуховик, ноги на свои ставлю. В тот день он оттаял. Нет, характер не стал ангельским. Но он стал прибегать ко мне, обниматься. А когда спрашивает, поделиться ли со мной яблоком, я изнутри слезами от счастья захлебываюсь. © Arctia.Flavia / Pikabu