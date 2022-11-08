15+ человек, которые поделились историями из серии «Офигеть, это реально сработало!»

Иногда кажется, будто для решения какой-либо проблемы нужно приложить немало усилий. Однако бывает и так, что сложная, казалось бы, ситуация, может благополучно разрешиться благодаря элементарному действию: например, упавший и из-за этого не работающий ноутбук можно вернуть к жизни, уронив другой стороной, а получить прибавку к зарплате — просто попросив о ней.