15+ человек, которые поделились историями из серии «Офигеть, это реально сработало!»
Иногда кажется, будто для решения какой-либо проблемы нужно приложить немало усилий. Однако бывает и так, что сложная, казалось бы, ситуация, может благополучно разрешиться благодаря элементарному действию: например, упавший и из-за этого не работающий ноутбук можно вернуть к жизни, уронив другой стороной, а получить прибавку к зарплате — просто попросив о ней.
- В старших классах я подошел к девушке, которая была явно не из «моей лиги» и сказал: «Ты должна дать мне номер своего телефона». «С чего бы это?» — спросила она. «Если я буду звонить на случайные номера, уйдет куча времени, пока я дозвонюсь именно до тебя». Я думал, что она просто меня пошлет. Но она засмеялась и дала свой номер! Мы вместе уже 7 лет. © relativex / Reddit
- Когда-то я работал в супермаркете и внезапно меня уволили. Так как деньги мне были очень нужны, я пытался найти работу, но у меня ничего не получалось. Поэтому неделю спустя я просто пришел на прежнее место и стал делать то же, что и всегда. Никто из сотрудников ничего мне не сказал, и неделю спустя я как обычно получил зарплату. Я проработал в том магазине еще год, пока не уволился. Но уже по собственному желанию. © Octofriend / Reddit
- Попросил свою жену выйти за меня. © tazzy531 / Reddit
- Однажды я опоздал на работу на 8 часов. В нашей компании тогда пробовали ввести новое расписание, которое менялось ежедневно, но совершенно хаотично, и никто не знал заранее, нужно ли ему будет выходить на следующий день. Однажды после тяжелого рабочего дня я забыл проверить график и пришел уже после окончания своей смены. Все сидели за своими столами и работали, и один из коллег спросил: «Эй, тебя перевели в эту смену?» «Нет, — сказал я, взяв блокнот, — я просто пришел проверить, все ли в порядке». Следующие 10 минут я ходил по офису, кивая коллегам и делая заметки, а потом ушел домой. Мало того что у меня получился незапланированный выходной, так еще и наш менеджер решил, что это круто, когда кто-то так переживает за проект. © saltnotsugar / Reddit
- Я работаю костюмером в одном из театров Нью-Йорка. 2 года назад я сидела на одном из бродвейских шоу в первом ряду. Вдруг у одного актера оторвалась пуговица и покатилась ко мне. Я подняла, а на следующий день отнесла ее вместе с запиской и моим резюме к служебному входу. В записке говорилось: «Эта пуговица вчера оторвалась от костюма, и вы наверняка хотите ее вернуть. И раз уж я привлекла ваше внимание, вот мое резюме». Так я получила свою первую работу на Бродвее. © Unknown author / Reddit
- Когда я получил повышение на работе, зарплату мне тоже немного прибавили. Я попросил о еще более значительной прибавке, и в итоге мне дали даже больше, чем я просил. © djw319 / Reddit
- Ноутбук упал с моих коленей на пол и вырубился. При включении показывал «синий экран смерти» и отказывался работать. Я решил уронить его еще раз, но другой стороной (какая разница, если он уже сломан?). На удивление после этого он снова заработал. © waterboatman / Reddit
- Как-то раз мы гуляли с другом и вдруг заметили примерно в 30 метрах от себя пуму. Друг испугался и начал убегать, а зверь вдруг стал на большой скорости приближаться ко мне. Я поднял руки вверх и зарычал как дикое животное, и тут хищник развернулся и побежал в обратную сторону. © casually_tremendous / Reddit
- Устраивался на работу на фабрику, где делают картофель фри. Менеджер по персоналу спросил, почему я хочу работать именно у них. «Картошка — моя любимая еда», — ответил я. Ему понравился мой ответ, и вот уже 10 месяцев, как я там работаю. © TractorHead346 / Reddit
- Если выключить и снова включить любой электрический прибор, то это магическим образом устранит все проблемы в его работе. © thegibsongirl03 / Reddit
- Подойдите к зеркалу и скажите себе, что хорошо выглядите. И вы действительно будете думать, что это так и есть. © frejsinatorn / Reddit
- Чтобы кто-то согласился принять вашу идею, убедите его, что это придумал именно он. Удивительно, насколько хорошо это работает © Faythezeal / Reddit
- История из школьных времен. В один из вечеров я внезапно осознал, что назавтра мне нужно сдать сочинение, а написать его я точно не успею. Времени хватило на то, чтобы написать чуть больше одного листа. Я его распечатал и положил в пластиковую папочку, наутро сдал учителю, а вечером закончил сочинение. На следующий день преподаватель поймал меня в коридоре и спросил, знаю ли я, что сдал только одну страницу. Я сделал вид, будто удивлен, и сказал, что остальные листы, видимо, выпали. И тут же пообещал распечатать «утерянные» листы и принести их ему в кабинет. © batty3108 / Reddit
- Моющее средство для посуды и уксус в соотношении 1 к 1 — лучшее средство от потеков на дверцах душевых кабин. © geministarz6 / Reddit
- Если я не просто ставлю перед собой цель, а еще и записываю на бумаге, то действительно чаще добиваюсь своего. © samtheslouch / Reddit
- Я составляю список того, что мне нужно сделать, и добавляю к нему 3–4 простые задачи и начинаю осуществлять задуманное именно с них. Их выполнение придает мне мотивации для достижения более сложных целей. © boyvsfood2 / Reddit
- Когда вы играете в игру «Найди отличия», сведите глаза к переносице, чтобы картинки слились в одну. Удивительно, но отличия тут же «вспыхнут» у вас перед глазами. © Unknown author / Reddit
- Если вы долго не можете найти вашего кота в квартире, просто откройте дверцу шкафчика, где хранится его корм, и пушистый хитрец тут же появится откуда ни возьмись. Даже если обычно в это время вы его не кормите. © Back2Bach / Reddit
А у вас бывали случаи, когда проблемы решались благодаря смекалке?
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