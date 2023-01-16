15 человек, которые всегда найдут способ удивить других

Некоторые люди всегда знают, как развеселить всех вокруг и стать душой любой компании. Ученые считают, что способность относиться к мелким неприятностям с юмором помогает справляться со стрессом. 15 прекрасных пользователей сети насмешили нас, и мы решили поделиться их историями с вами.

1. «И дня не прошло после того, как моей собаке сделали операцию, и тут мне удалили аппендикс. Теперь жена заботится о нас обоих»

2. «На секунду отвернулась, а мой сын уже превратил свои штаны в комбинезон»

3. «Предлагаю выбрать: картошка или сладости»

4. «Вырезал себе индейку»

5. «Мой костюм на Хеллоуин»

6. «Фото моего сына, которое сделали для поздравительных открыток, меня очень веселит»

7. «Она любит ежей, поэтому мы сделали ей вот такой торт на день рождения»

8. «Моей дочери пришлось надеть костюм на занятие гимнастикой, и вот какой она выбрала»

9. «Мой коллега после того, как дважды за неделю получил удар погрузчиком, стал носить „защитный костюм“»

10. Муж сказал, что у него аллергия на пчел, и жена приготовила вот такой ужин

«Никаких пчел».

11. «Дочка приготовила угощение из мясного фарша»

12. «Вот что делает мой 2-летний ребенок, когда я говорю, что сегодня больше не дам ему сладостей»

13. «Когда был ребенком, я правда считал, что земля из цветочной клумбы полезна для кожи»

14. Ну и куда этот указатель ведет? В Министерство магии?

15. «Жена просила Pot Filler — специальный кран для наполнения кастрюль. Я сделал вот это, и теперь она со мной не разговаривает»