15+ человек отдали детей в детский сад и теперь собирают умопомрачительные истории
Из детского сада малыши приносят домой не только поделки из пластилина и цветной бумаги, но и увлекательные рассказы. Истории мальчишек, девчонок, а также их родителей заставили нас похохотать от души и напомнили о тех временах, когда главным блюдом на нашем столе были молочные каши и запеканки.
- Дочери года 4, прихожу в сад. Вопрос:
— А папа Ваня дома?
— Да.
— А папа Игорь?
Помню косые взгляды мамочек в мою сторону. И не будешь же объяснять, что папа Игорь — это паренек лет 15 из нашего дома, которого малышня прямо обожает. Он играет с детворой, вот они его так и прозвали. © Елена Юрина
- До детского сада я не любила сама одеваться на прогулку, а мама потакала моей лени. И вот дети собираются на прогулку, а я подхожу с рейтузами к воспитательнице, мол, одевай меня! На что воспитательница говорит, что в садике дети одеваются сами. Тут в мое поле зрения попал мальчик, еще мне не знакомый. Я подошла к нему, и далее состоялся диалог:
— Мальчик, тебя как зовут?
— Рома.
— Рома, надень мне штаны!
И Рома молча принялся натягивать на меня рейтузы. © annaryabbi / Pikabu
- Мне было года 2–3. Когда мама пришла забирать меня из детского сада, то увидела, что я просто неподвижно стою и смотрю на аквариум, который был у нас в комнате. Мама спросила меня, что случилось. А я ответил, что меня наказали за то, что я слишком много болтаю в группе, и велели поговорить с рыбками. © Nadzir Jamal / Quora
- Дело было зимой. Иду я мелкий, года 3–4, и вижу, что забор блестит от инея. Лизнул. Забор меня не отпустил. На вопли и слезы прибежала воспитательница, меня отлили теплой водой и сказали больше так не делать. Иду, а мне обидно: я к забору прилип, а остальные нет, несправедливо! Ну подхожу я к детям и говорю: «Видели, как вокруг меня воспиталка носилась? Хотите, чтобы так и с вами было?» Те кивают. И пока воспитательница была в садике, я провел группу к ограде, и на счет «три» детки лизнули забор. Крики, вопли, слезы. Прибежали сразу две воспиталки, одна — из соседней группы. Я пошел туда, расставил детей у ограды, и все по кругу... Короче, за тот вечер, по словам мамы, я обошел все группы сада. А на следующей неделе меня перевели в другой садик. © Ckpyt / Pikabu
- Около детсада были железнодорожные пути. Пришло мне как-то в голову подговорить всю группу сбежать из садика, сесть на поезд и отправиться путешествовать. Нашим планам помешала девочка, которая бежала последней и застряла в заборе. И воспитательница, увидевшая, как я пытаюсь ее тащить. © Подслушано / Ideer
- Помню, как мы делали коллажи в виде разноцветных рыбок, собирая кусочки, вырезанные из журналов. Один из моих одногруппников нашел рекламу женского бюстгальтера, вырезал бюстгальтер и использовал его как солнцезащитные очки для своей рыбки. Воспитательница пожурила его, а он так и не понял, что делал не так. © rkgk13 / Reddit
«Эти шарики с отпечатками пальчиков сделали мои детсадовцы»
- Был в группе детсада мальчик, сын богатых родителей. Ничего на обед не ел, тарелку отодвигал: «Мы такое не едим». «Причуды богачей», — вздыхая, думали воспитательницы. Однажды родители задержались, воспитательница повела мальчика к себе. Дело к вечеру, он голодный. Не надеясь на успех, спросила, мол, чем тебя покормить, а он:
— Ничем, вы такое не готовите.
— Ну что же это?
— Яичница. © Подслушано / Ideer
- Собираю 4-летнюю дочку в детский сад, а она мне: «Не хочу, не пойду. Я спать хочу». Успокаиваю, мол, в садике дневной сон будет. Она ревет и требует, чтобы я забрала ее до дневного сна. Идем в сад, всю дорогу хнычет. В раздевалке детсада рядом садятся мама с мальчиком. Тот пододвигает руку к ручонке моей девочки, едва касается мизинчиком и говорит:
— Мариам, ты очень красивая девочка.
Дочь засмущалась, на лице появился румянец, глазки игриво забегали. Ему она так ничего и не ответила, но, заходя в группу, мне тихо сказала: «Мам, оставь меня на дневной сон». © AtatoraMatushka / Pikabu
- Я влюбилась в одного мальчика. Однажды мы всей группой с родителями пошли в зоопарк. Я пристроилась с этим мальчишкой к своей маме. Мы держались за руки, и все было хорошо, пока не добрались до контактного зоопарка. Там одна из коз съела бумажку с именем, приколотую к его рубашке. А он испугался, заплакал и попытался спрятаться за мамой, крича, что коза хочет съесть его. Я отвлекла козу, дав ей бумажку со своим именем, а моя мама вывела этого мальчика из загона. И хотя я была разочарована, что он испугался какой-то козы, мы оставались друзьями в течение нескольких лет. © ditch_lily / Reddit
- У дочки в саду няня пугала детей: «Кто не доест — в карманы положу». У моей с аппетитом проблем не было. Но однажды ей не хотелось доедать запеканку. Дочка подошла к няне и как скажет: «Ольга Степановна, я сегодня запеканку не буду. Только вы мне ее в карманы не кладите — у меня платьице новое». © Такая Аля / ADME
- Пошла вчера забирать внука сразу после парикмахерской, где мне сделали короткую стрижку. Когда вошла в группу и позвала его, тот поначалу радостно кинулся мне навстречу, а потом стал как вкопанный. Подозрительно осмотрел меня, нехотя протянул руку и медленно пошел к шкафчикам. А я, пытаясь его растормошить и заодно получить комплимент насчет прически, спрашиваю: «А ты что, меня сразу не узнал?» Внук тяжело вздохнул, еще раз пробежал по мне взглядом и веско сказал: «Да, не узнал, ты в прошлый раз в других туфлях была!» © XXLitov / Pikabu
- Первый день моей дочери в саду. Я волновалась очень, что она плакать будет. Она зашла в группу, а я за стеклянной дверью еле слезы сдерживала. Вдруг она оборачивается и говорит мне спокойно: «Ты еще здесь? Иди и не надо волноваться за меня!» Думала, что все, свобода! Но не тут-то было! Целый день переживала, как она там. Пришла забрать, а дочка мне: «Что, уже домой пора?» © Ecaterina Climentovschi
«Вчера я ужинал у родителей и увидел, что они достали Санту, которого я сделал в детсаду в 6 лет»
- Звонок от воспитателя: «Заберите вашу дочь, у нее температура». На дворе зима. Мчусь в садик, привожу дочку домой. Измеряем температуру — все в порядке. Ничего не пойму! Стала расспрашивать — оказалось, мой ребенок сидел в жарко натопленной группе в теплой кофте. Все! © Strahbiblio / Pikabu
- Помню, как наша воспитательница уходила на время сна и мы все начинали болтать. А когда она возвращалась, ужасно громко храпели. В то время мы считали себя шибко умными, а воспитательница нам еще и подыгрывала, говоря: «О, я думаю, они спят», после чего уходила. А оказалось, она запоминала имена храпящих и писала записки нашим родителям. © Unknown author / Reddit
- Ходил мой младший в садик. Как-то раз он внезапно притих и погрустнел. Воспитательница насторожилась: «У тебя что-то болит?» Последовал ответ: «Все». Расспросы ни к чему не привели. Вызвали скорую. Я отпросилась с работы, мчусь в садик, меня трясет. И тут звонок: «Ложная тревога. Скорая тут бессильна. У вашего сына болит совесть». © elektri4e4ka / Pikabu
Многим из нас с малых лет втолковывали, что надо обязательно делиться своими игрушками, иначе вырастешь эгоистом и никто не будет с тобой дружить. А одна мама делает совсем наоборот, и ей мне все равно, что о ней подумают.
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