15+ человек отдали детей в детский сад и теперь собирают умопомрачительные истории

Из детского сада малыши приносят домой не только поделки из пластилина и цветной бумаги, но и увлекательные рассказы. Истории мальчишек, девчонок, а также их родителей заставили нас похохотать от души и напомнили о тех временах, когда главным блюдом на нашем столе были молочные каши и запеканки.

«Эти шарики с отпечатками пальчиков сделали мои детсадовцы»

Многим из нас с малых лет втолковывали, что надо обязательно делиться своими игрушками, иначе вырастешь эгоистом и никто не будет с тобой дружить. А одна мама делает совсем наоборот, и ей мне все равно, что о ней подумают.