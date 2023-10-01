15 человек поработали нянями и рассказали истории, от которых волосы встают дыбом
Некоторые ошибочно полагают, что работа няней довольно проста: поиграть с ребенком, покормить его и уложить спать. Или вообще, как в некоторых фильмах, просто присутствовать в доме, в то время как чадо предоставлено само себе. Однако на самом деле нянями могут быть только люди с железным характером и стальными нервами.
- Моя свекровь трудилась домработницей в богатой семье. Там был мальчик 5–8 лет, поэтому она еще и за ним ухаживала. И ребенок к ней очень привязался. Бабушка его за это очень ругала. А что делать, если она кормит его, играет с ним, читает и так далее? Мать ребенка была в разводе и очень много работала, дома почти не появлялась. Но все изменилось, когда с ними начал жить ее новый ухажер: эта женщина за моей свекровью по пятам ходила. Не оставляла ее и того мужчину даже одних на кухне. А если такое случалось, то раздражалась. Как следствие, стала очень придираться к ней, и моя свекровь просто уволилась. © WinkingFox / ADME
- Одна знакомая работала гувернанткой у банкира. В семье пять человек: банкир, его жена, трое детей. Знакомая была гувернанткой у среднего ребенка, у маленького — няня, старший с репетиторами. Жена банкира с утра по соляриям, косметологам, тренажерам. Еще в доме домработница и повар были. Знакомая как-то сказала жене банкира: «Вот за кого надо замуж выходить, а то мы вышли, и теперь прислугой приходится работать». На что жена банкира ответила: «Да он бы на вас и не женился». Знакомая обиделась: «Я в молодости такая красавица была!» Жена банкира: «Просто у вас папа не был директором завода, как у меня». © Unknown author / Pikabu
- Знакомилась с новой семьей. Люди обеспеченные. Зашла к ним в квартиру и выпала в осадок. Обои содраны, в пятнах; детская одежда разбросана по дому вперемежку с игрушками; игрушки грязные; выданные мне тапки прилипают к полу; на кухне везде стоит грязная посуда. Пока я общалась с детьми, их мама зависала в интернете (по работе). Няня ей нужна, чтобы дети не отвлекали. Тут проснулся младший мальчик, нужно покормить. И на моих глаза мать растворила смесь горячей водой из-под крана. Работать я там не стала. © Палата № 6 / VK
- Живу в небольшом городе, где в принципе очень сложно затеряться и все друг друга знают. Недавно стали до меня доходить слухи от разных людей, что я была такой хорошей девочкой в молодости, а сейчас рожаю постоянно детей от разных отцов. Оказалось, люди в нескольких частях города видели меня гуляющей с ребенком, и каждый раз ребенок новый был. Вот и сделали вывод. А я всего лишь няня на подхвате. © Подслушано / Ideer
- Знакомая только переехала, искала нормально оплачиваемую работу, и ей предложили стать няней для 3-летнего мальчика с проживанием в небедной семье. Сказали, что люди очень культурные, интеллигентные. Было лето, семья жила в загородном доме, муж и жена уезжали на работу в город, дома оставались бабушка и ребенок. В первый же день няню попросили помыть пол, а вечером ей «забыли» предложить ужин. На второй день, когда она вышла с ребенком погулять, эта «бабка» предложила пособирать смородину, мол, чего без дела сидеть, ребенок же сам играет, и через 10 минут слиняла в дом. На этом работа няней закончилась. © Гульнара Саидова
- Работала няней в семье, где было двое близнецов. Родители уехали, а я 2 дня должна была с ними ночевать. И вот первая ночь в качестве их няни. Уложила детей и пошла в гостевую спать. Просыпаюсь ночью от голоса ребенка: «Тетя Маша, мне страшно». Начинаю вставать, вдруг слышу с другой стороны кровати: «Тетя Маша, мне тоже страшно». Сонная, я тогда не сразу поняла, что это был второй ребенок, близнец с таким же голосом. Завопила на весь дом. © Палата № 6 / VK
- Попросили меня посидеть часа 4 с девочкой 9 месяцев. Мама ее уложила и быстренько слиняла. Ребенок почти мгновенно проснулся и начал истошно орать. Опыт у меня большой, я понимаю, почему ребенок орет: капризничает, голодный или же болит что-то. А тут вижу, что девочка в панике, боится меня до истерики просто. Укачивала я ее, укачивала, она же спать должна по режиму. Пока качаешь, та начинает дремать и замолкает, перестаешь — снова орет. Пришлось срочно звонить маме девочки, чтобы возвращалась. Потом мама призналась, что ребенок так реагирует на всех, кроме нее. Даже на папу и бабушку. А не я такая страшная. © Элина Сысой / ADME
- Это был мой первый вечер с семьей. Все шло гладко. Прежде чем отправиться на ужин, родители объяснили мне правила, дали номера телефонов и так далее. Дети (7 лет и 4 года) вели себя очень хорошо. Но не прошло и минуты после ухода родителей, как старшая девочка сказала: «Я буду кричать во все горло». Я спросила зачем. Та в ответ хихикнула: «Чтобы соседи услышали и вызвали полицию». Слава богу, она не осуществила свои дьявольские планы. © Kraitlyn / Reddit
- Работала несколько месяцев няней 6-месячной девочки. Поначалу от меня требовался только уход за ребенком: покормить, погулять, присмотреть. Потом пошли новые требования: подмести, помыть пол в квартире (ребенок же ползает), постирать. Ладно, я это делала, не тяжело. Но расстались мы после того, как в какой-то праздник я должна была выйти на работу, несмотря на то что они сами сидели в этот день дома. И мне было запрещено открывать рот и разговаривать с ними. Дикость какая-то, словно я прислуга бессловесная. © Людмила Стягайло
- Работала у очень богатых людей, и там девочка выдала перл. Как-то мы с ней рассуждали о справедливости, и она в сердцах воскликнула: «Ну как же так, почему все так несправедливо? Я считаю, что у всех людей на Земле должен быть доступ к бесплатной воде, еде и маникюру!» © MariaMika / Pikabu
- Я няня, и у меня был такой случай. Пришла на пробный день няней для ребенка лет 5. Пока он спал, мама попросила помыть окна с двух сторон, сама ушла. А окна огромные, и с улицы вместо балкона сантиметров 40 карниз вдоль всего дома. Я помыла одну сторону, просто так (уже решила для себя, что мне тут не место). Мама вернулась и стала кричать, обзывать меня. Я ей ответила, мол, вы не волнуйтесь, я работать у вас не собираюсь, вам нужно альпиниста в няни брать. Вишенка на торте: она взяла и вывернула наизнанку мой рюкзак перед выходом. © Ирина Полицкая
- Я профессиональная няня, и в одной из семей было строгое правило: никаких игр, в которых могут быть и победитель, и проигравший. Ни настольных игр, ни пятнашек — ничего вообще. «Победа и поражение могут ранить чувства», — так объяснили мне родители. Мне приходилось останавливать девочек каждый раз, когда они говорили что-то вроде «Держу пари, я быстрее доберусь до конца подъездной дорожки», и напоминать им: «Мама и папа не разрешают соревноваться, помните?» Вскоре после этого я вычеркнула их из списка своих клиентов. © undeadgorgeous / Reddit
- Одно время довольно часто оставалась с сыном приятельницы. Гуляем мы как-то в парке, все нормально, бегает, играет. И вдруг падает на землю возле лужи, собираясь попить оттуда... Хватаю его и спрашиваю, мол, ты чего? А он обиженно так: «Ничего, я просто козленочком хочу стать!» © Ксени Котс / ADME
Все мы учились в школе, поэтому отлично помним, какое это беззаботное время. Однако учителям было совсем не до смеха, ведь для того, чтобы совладать со всеми учениками, требуется немало терпения. Особенно если в классе учатся дети, за которыми нужен глаз да глаз.
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