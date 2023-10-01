15 человек поработали нянями и рассказали истории, от которых волосы встают дыбом

Некоторые ошибочно полагают, что работа няней довольно проста: поиграть с ребенком, покормить его и уложить спать. Или вообще, как в некоторых фильмах, просто присутствовать в доме, в то время как чадо предоставлено само себе. Однако на самом деле нянями могут быть только люди с железным характером и стальными нервами.