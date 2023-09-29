15+ человек рассказали, как их нелепое знакомство переросло в крепкий брак
Никогда не знаешь, где встретишь свою вторую половинку. Многие из нас знакомятся в компаниях друзей или выбирают в спутники жизни бывших одноклассников или однокурсников. Но в некоторых случаях все складывается гораздо занимательнее. К примеру, герои этой статьи до сих пор расплываются в улыбке, вспоминая, в каких оригинальных обстоятельствах они столкнулись со своим нынешним супругом.
- Подруга рассказала, что ее мама в юности с подругами баловалась звонками на случайные номера. Однажды так дозвонилась к парню, который, как оказалось, живет в доме напротив. «Я давно за вами наблюдал из окна», — сказал он, а потом пришел к ней с цветами. В общем, так они познакомились, поженились и дочек завели. © Подслушано / Ideer
- Мой будущий муж остановил меня на улице и спросил, как пройти в такое-то место. Я подсказала ему дорогу. На следующий день ситуация повторилась. Я рассмеялась, но все равно дала ему нужные указания. И тут он спросил, можно ли пригласить меня на ужин, а я согласилась. Во время свиданий он вел себя как джентльмен, и я поняла, что этот мужчина мне подходит. © Fiorella De Jesus / Quora
- Перепутала дату и взяла билет на поезд на день позже. Зашла в вагон злая-презлая, а тут еще мужик какой-то на моей нижней полке улегся и спит. Только хотела разбудить, смотрю, а у него нога в гипсе. Пожалела, легла на верхнюю. Потом попили вместе чаю. Сегодня старшему сыну исполнилось 17 лет. Двоим младшим — 10 и 9. © Volneva79 / Pikabu
- Я подрабатывал суши-поваром в ночном клубе и приготовил заказ своей будущей жене. Она попробовала его и сказала, что хочет лично пообщаться с поваром. Я вышел весь в слезах, потому что как раз замешивал васаби, а она сказала: «Не надо плакать, я же хотела поблагодарить». Я ответил: «Это я от счастья». А потом закрутилось-завертелось. Уже 6 лет вместе. © PanYurjik / Pikabu
- Моей лучшей подруге приснился сон, что мы с ней занимаемся фехтованием. На следующий день мы решили, что это судьба, надо попробовать, и пошли в клуб. Мой будущий муж сидел среди парней, которые уже занимались какое-то время. Все они горячо обсуждали новичков. Один даже попытался ко мне подкатить. Но мой тогда еще не муж подумал: «Так не сработает», — и нашел повод позаниматься со мной один на один. Это было 14 лет назад, 8 из которых мы счастливы в браке. © KegelFairy / Reddit
- Так получилось, что моя подруга жила в коммунальной квартире с соседом. Он решил выкупить ее часть квартиры, а она собиралась внести эти деньги в качестве первого взноса за ипотеку на покупку нового жилья. И вот сделка в разгаре, деньги и документы заложены в ячейку (сделка оформлялась в банке, где мы с подругой тогда работали). Тут она попадает в больницу с аппендицитом и перитонитом. Просит меня завершить сделку и проследить, чтобы сосед ее не кинул. Я с ним знакома не была на тот момент и шла на встречу мыслью, что он может лишить мою подругу жилья и оставить без денег. Он до сих пор припоминает мне мое каменное лицо, резкие фразы и то, что я могла подумать, что он может смошенничать. И да, мы женаты 5 лет, у нас двое детей. © Екатерина / ADME
- У моей коллеги очень красивый муж: высокий, широкоплечий, жгучий брюнет, с правильными чертами лица. Очень хорошо зарабатывает и сильно ее любит. Я как-то спросила, где они познакомились, и она сказала, что в филармонии. Она купила последнюю программку, ему не хватило, а он хотел автограф от солиста оркестра. Моя коллега отдала ему программку просто так, и он позвал ее выпить кофе после выступления. Я до сих пор в шоке, всегда уверена была, что филармония — развлечение для бабушек. Мой мир никогда не будет прежним. Купить билет, что ли? © Подслушано / Ideer
- Мы отмечали посвящение в студенты. Этот парень появился на тусе около 3 часов ночи. Я вроде бы видела его раньше, но даже не разговаривала с ним. Но тут разозлилась: я пытаюсь расслабиться, а он весь такой громкий и противный. Короче, я — метр с кепкой — начинаю кричать на этого здоровенного парня: «Хватит, замолчи!» Так и познакомились. © ScoliOsys / Reddit
- Нас моя маман свести пыталась. И я, и он были против, вечно ругались. Я говорила, что он мне вообще не нравится, он говорил, что с моим характером, мне к двум котам надо завести еще 38. В итоге оказалось, что характеры у нас одинаковые. Мама была в шоке, когда мы сказали, что собираемся пожениться. Полет пока нормальный. © ovalovaloi / Pikabu
- Со своим будущим мужем я познакомилась в отеле, где мы оба работали. Он и его друзья пришли в отдел кадров выяснять отношения из-за поступившей на них несправедливой жалобы. Один из этой компании заявил, что лучше уволится, чем будет такое терпеть. Парень, который потом стал моим мужем, поддержал коллегу и сказал, что тоже напишет заявление об уходе. Не помню, чем там дело закончилось, но я заинтересовалась, что это за молодой человек. Нас познакомили, и мы начали встречаться сначала в общей компании с друзьями, а в конечном итоге — сами по себе. © Wandering Soul / Quora
- Она играла на фортепиано на музыкальном концерте. Я встретился с ней после выступления. Думал, что окажется заносчивой девицей из высшего общества. А она считала меня каким-то злыднем. В конце концов, мы еще раз пересеклись через общих друзей. Сначала пошли кататься на коньках, а потом я пригласил ее на свидание. И вот мы уже два года как женаты. © Blu_spark / Reddit
- Моя тетя встретила своего мужа после того, как впечаталась в его машину сзади в подземном туннеле. Он шутит об этом без остановки. © Pisano87 / Reddit
- В ноябре 2013 года я второй раз в жизни поехала на собеседование. Предыдущее я с перепугу провалила. Сижу в автобусе, потею, проговариваю ответ на вопрос «почему мы должны вас нанять?» И тут мужчина рядом со мной начинает расспрашивать, из-за чего я волнуюсь и не на собеседование ли еду. Я коротко кивнула, а он засмеялся: «Не волнуйся, ты получишь работу. Только не трясись так во время собеседования». Я решила, что мне надо поговорить с ним, чтобы отвлечься. Чем все закончилось? Скоро мы будем праздновать шестилетие нашего союза. © Meera Khanna / Quora
- На посвящении первокурсников я свалилась с дерева ему под ноги. Он так надменно посмотрел, что я подумала: «Фу, какой заносчивый». Потом он вечно ходил и доставал меня, ухмылялся на общих лекциях, а я ненавидела его. Зато когда он перестал обращать на меня внимание, я подумала, что это уже совсем наглость, и позвала его на свидание. Он меня отшил. А через полгода начал ухаживать. В этом году поженились. © PaniDi / Pikabu
- Мы с супругом познакомились очень прозаично — на дискотеке. Ему приглянулось, как я отплясывала. Он записал мой номер на салфетке. Я думала, что он и не позвонит сроду, ибо я гордо отказалась от подвоза до дому. Мол, с подружками на автобусе приехали, с ними же будем и обратно добираться. А он решил, что я наверняка ему какой-то выдуманный номер дала, чтоб отвязался. Каково же было наше обоюдное удивление, когда он на следующий день позвонил, и на другом конце провода оказалась действительно я. Начали вместе тусить по дискотекам, а потом и другие общие интересы нашлись. Женаты уже 15 лет. © Alo / ADME
- Иду с работы, вижу — улитка по асфальту ползет. Недолго думая, взяла ее и посадила на листочек, чтобы не раздавили. Вдруг голос: «О, тебе тоже жаль улиточек? Я тут каждый день их переношу». Голову поднимаю, а там парень молодой. Разговорились, познакомились, сходили на несколько свиданий. Вот, женаты теперь. © Подслушано / Ideer
Мы искренне рады за героев нашей статьи и желаем им, чтобы эти браки сохранились на долгие годы. Но, увы, в жизни бывает всякое. К примеру, одна женщина подала на развод наутро после свадьбы. И зная, что натворил ее муж, так поступили бы многие
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