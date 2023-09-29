15+ человек рассказали, как их нелепое знакомство переросло в крепкий брак

Никогда не знаешь, где встретишь свою вторую половинку. Многие из нас знакомятся в компаниях друзей или выбирают в спутники жизни бывших одноклассников или однокурсников. Но в некоторых случаях все складывается гораздо занимательнее. К примеру, герои этой статьи до сих пор расплываются в улыбке, вспоминая, в каких оригинальных обстоятельствах они столкнулись со своим нынешним супругом.