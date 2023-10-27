15+ человек, у которых утренний подъем превращается в целое приключение

Одни из нас любят вставать с первыми лучами солнца, а другие предпочитают спать до обеда. Вот и героев этой статьи можно четко разделить на жаворонков и сов. Но еще, кажется, есть «птички», которые никогда не знают, во сколько им удастся проснуться, поэтому они ставят миллион будильников и выводят окружающих из себя.