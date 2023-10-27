15+ человек, у которых утренний подъем превращается в целое приключение
Одни из нас любят вставать с первыми лучами солнца, а другие предпочитают спать до обеда. Вот и героев этой статьи можно четко разделить на жаворонков и сов. Но еще, кажется, есть «птички», которые никогда не знают, во сколько им удастся проснуться, поэтому они ставят миллион будильников и выводят окружающих из себя.
- Снится сон: сижу я в зрительном зале, на сцене выступают артисты. А я, вся такая расслабленная, наслаждаюсь. Так продолжалось, пока посреди всего голосом мужа не прозвучало: «Вставай!» Оказалось, артисты в моей голове выступали под не особо мелодичный будильник, а я настолько устала, что мой мозг попытался выдать эти звуки за часть сновидения. © Подслушано / Ideer
- Я вообще пытаюсь избавиться от привычки держать телефон у постели. Где-то в шкафу у меня есть старый будильник 80-х годов. © therenextside / Reddit
- Мой будильник:
— Вставай.
— Вставай сейчас же!
— Бегом пить кофе! Ты же опоздаешь.
— Ты официально опоздал. © username156 / Reddit
- Муж в сфере строительства работает, ему на работу к 7 утра надо. Как-то просыпается, а на часах 7:20. Он в панике начинает собираться, звонит начальнику, говорит, что сейчас приедет, благо работа рядом с домом. Я тоже встаю собираться, подхожу к зеркалу и думаю: «Я мыла голову в субботу, сегодня понедельник, а волосы чистые. А что я делала в воскресенье? Вообще не помню... Елки, так воскресенье же сегодня!» © Lakris1 / Pikabu
- Я могу не обращать внимания на будильники, но как только кто-то откроет дверь и войдет в мою комнату, я тут же проснусь. Не на 100 %, но достаточно, чтобы понять, что я просыпаюсь и в моей комнате кто-то есть. © Lindsey H / Quora
- На утро была назначена стерилизация кошки. Я переживала и отвлекала себя сериалами до 4:00. Потом провал, полчаса опоздания, кошка куда-то делась, а муж укоризненно смотрит на меня. Расстроенная, звоню в клинику: «Извините, не смогла подъехать вовремя. Можно перезаписаться?» Обидно жуть. И вот тут уже по-настоящему звонит будильник и я еле разлепляю глаза. © Лживый Кусь / ADME
- Однажды у жены сработал будильник. Она его выключила и продолжила спать. А я на автомате встал, сходил в туалет, помылся, поел, оделся и пошел на работу. Только на улице я увидел, что никого вокруг нет. Посмотрел на часы — половина третьего ночи. Пошел домой. Оказывается, жена неправильно будильник поставила. © KrohaRu1973 / Pikabu
- Я не уверена, что у меня когда-либо был будильник. Мы с сестрой всегда просыпались задолго до рассвета. Мы любим бодрствовать и даже работать глубокой ночью. А еще я всегда уверена, что один из наших котят «позаботится» о том, чтобы я вытащила свою тушку из постели с восходом солнца. Когда котенок нежно толкает меня головой или касается моего лица лапой — это отличное начало дня. © Elsa Kristian / Quora
- Лично я пользуюсь будильником на часах. Таким образом, я могу оставить свой телефон в другой комнате и не испытывать соблазна сидеть в интернете ночью. © CincinnatiLight / Reddit
- Все спят по-разному. Я легко отключаю будильники, даже не просыпаясь. Поэтому их так много, и каждая фраза, написанная на экране к моменту, когда я наконец-то открыл глаза, имеет свой определенный смысл. © DaemonesIntra / Pikabu
- Месяц назад у меня появился сосед с самым громким будильником во вселенной, который звонит в 4:30. Затем он продолжает звонить с интервалом в 10 минут примерно до 6:30. В результате весь последний месяц я не мог нормально спать. © lisalisasensei / Reddit
- В детстве у нас была кошка, которая, когда мама была на работе в ночь, сама меня укладывала спать в 21:00, покусывая меня. Потом ложилась со мной и утром будила ровно в 7:00, чтобы я не опоздала в школу. Сказочная она была. © Подслушано / Ideer
- Я всегда поздно просыпалась в рабочие дни, несмотря на то что накануне вечером ставила будильник. Моя проблема заключалась в том, что он был в пределах досягаемости и я выключала его, даже не проснувшись полностью. Тогда я стала заранее отодвигать будильник подальше. Достаточно близко, чтобы я могла слышать звонок, но так, чтобы мне пришлось встать и подойти, чтобы выключить его. © Pamela Scott / Quora
- У меня стоят будильники, в которых нужно выполнять какое-то действие: трясти телефон продолжительное время, решать арифметические примеры, вставать и идти фотографировать что-то. Раньше я ставила режим, при котором нужно было сфотографировать кофемашину. Но потом один раз я забыла отключить этот будильник на время отпуска и он орал в аэропорту. А кофемашины-то рядом и не было. В итоге сейчас перешла на арифметические задачки. Правда, после того как я стала решать примеры на сложение практически во сне, пришлось повышать уровень сложности. © Julialust / Pikabu
- Мама специально могла сказать, что 5 минут осталось, хотя на самом деле там еще полчаса было. Шоковый подъем. © Рыжесть / ADME
- Я включил в качестве сигнала будильника в 6:00 песню, от которой первые 3–4 дня у меня болели уши. Теперь у меня появилась привычка просыпаться пораньше. Из-за страха перед этой песней я начал сам вставать в 5:45 безо всякого будильника. © Niraj Joshi / Quora
- Жена почему-то злится, когда я ставлю будильник на странное время, например на 6:19. Раньше я менял время каждый день, подшучивая над ней: 6:18, 6:21... В итоге я перестал это делать, потому что она уж слишком раздражалась. © MrNewReno / Reddit
- Муж заводит себе 10 будильников, в том числе световой. И каждое утро начинается цирк: загорается свет, звонит первый будильник, потом второй. И так целый час. А на мое требование остановить эту шарманку, муж сразу сообщает, что обиделся. Уже миллион раз разговаривала с ним, и все равно каждое утро одно и то же. При этом ему никуда не надо — он таким образом тренирует ранние подъемы. Хотя мне кажется, он тренирует мои последние нервные клетки! © Подслушано / Ideer
У каждого из нас свои биоритмы: одним удобно вставать пораньше, а другие еле-еле продирают глаза со звуком третьего по счету будильника. Мы собрали результаты разных исследований и постарались выделить основные отличия между совами и жаворонками.
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