15 находчивых детей, которые играючи обводят взрослых вокруг пальца
Чаще всего хитрость в детском возрасте — это проявление сообразительности и находчивости. И несмотря на весь наш опыт, иногда малышне с легкостью удается обвести нас вокруг пальца. Маленькие проказники мастерски придумывают отговорки, чтобы не есть суп или невкусную манку, ловко манипулируют родителями и в конце концов получают то, чего хотят.
Мы в ADME прочитали истории про изобретательных детей, которые без труда переиграли взрослых на их же поле. Или оставили с носом братьев и сестер.
- Наблюдала на улице папу с ребенком лет 5:
— Пап, я хочу остаться в садике на ночь.
— Зачем?
— Чтобы, когда воспитатели уйдут, можно было ведра уволочь.
— Но зачем?
— Чтобы они не могли нам суп приносить. Не люблю суп.
— А как же котлетки? Ты же их любишь.
— (тяжело вздыхая) Котлетки можно и в пакете принести. © nzvyga / Pikabu
- У меня двойняшки, мальчик и девочка. Когда им было около 1,5 лет, они научились открывать ворота безопасности — это такая железная перегородка, чтобы не пускать детей в потенциально опасные места. Там хитрость в том, что надо открыть 2 замка одновременно. Ребенок этого сделать не может, но только если он один! Эти хитрюги как-то быстро поняли, что надо делать, и открывали замочек вместе! Таким же образом они снимали резинки с дверок шкафчиков: сын оттягивал дверки, а дочка снимала резинки. Никакого спасения не было от этой «банды». © Ирина / ADME
- В поликлинике врач долго пытался успокоить моего 8-летнего сына, чтобы сделать ему ЭКГ. Но все уговоры заходили в тупик, пока наконец доктор не посулил леденец. Сын ответил, что все равно ничего делать не станет, но леденец хочет. Доктор: «Но это нечестная сделка! Что ты дашь мне в обмен на леденец?» И мой сын с серьезным лицом выдает: «Я получаю леденец, а ты получаешь мое уважение». © Unknown author / Reddit
- Я вырос в многодетной семье и точно понял одно: если вы не хотите, чтобы ваши старшие братья или сестры съели угощение, которое вы отложили на потом, убедитесь, что они видят, как вы облизываете еду, прежде чем положить ее в холодильник. © 0nmute / Reddit
- В детстве папа заставлял есть борщ, а я его никогда не любила. Обычно папа оставлял меня на кухне с тарелкой, а сам шел в другую комнату. Поэтому я действовала так: выливала борщ обратно в кастрюлю и говорила, что съела его (всегда без сметаны просила, чтобы по цвету не отличался). Папа проверял мою миску, проверял раковину — вдруг вылила: все было чисто. Я ему свой секрет только в 25 раскрыла. © Wave / ADME
- Как-то раз моей маме и ее брату в детстве подарили по коробке конфет «Помадка». Мама, будучи жуткой сладкоежкой, съела свои конфеты в тот же день. Ее брат ничего не ел, но и ей запретил подходить к коробке. Тогда мама пошла на хитрость: периодически она откусывала низ конфеты, оставляя шляпку. Каково же было удивление брата, когда спустя время он предложил эти конфеты гостям. © Подслушано / Ideer
- Мой 7-летний сын спит на верхнем ярусе двухъярусной кровати. Как-то вечером он попросил меня уложить его спать. Тогда он, на минуточку, весил уже около 28 кг. Я ему говорю: «Приятель, ты становишься очень тяжелым, я не уверен, что смогу поднять тебя так высоко!» В ответ он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Папа, тебе просто нужно поверить в себя». © cmdwedge / Reddit
- У первоклашек в дневнике наблюдений было задание «Нарисуйте ваше любимое дерево в разные времена года». И моя дочь нарисовала сосну. © CatKate / ADME
- Старший у меня стратег по натуре. Будучи совсем маленьким, он вычислил, что при правильном подходе мы разрешим все. Суббота, 7 утра. Просыпаюсь от странного звука, смотрю — мой 4-летний орудует веником на кухне, я в легком недоумении, мол, ты что? Ответ удивил: «Я тебе помогаю». Окей. Позавтракали, начинаю загружать посудомойку, он мне: «Я сам». И вот так весь день. Позже поехали в магазин за продуктами. Он сидит на тележке и держит мой список покупок. Когда уже двинули в сторону касс, сынуля спрашивает, все ли я купила, я ему: «Да, все по списку». А он в ответ: «А в списке машинки нету?» И тут до меня дошло. Молча свернули в отдел игрушек и выбрали аж 3 штуки. С тех пор я уже четко видела, когда он на что-то намекает, и практически не было случаев, когда сын напрямую просил, и никогда не было требований типа «вынь да положь». © barakuda1984 / Pikabu
- Моему племяннику проверяли зрение, и доктор попросил его прочитать верхнюю строчку. Племянник сказал, что не может. Окулист уточнил, не расплываются ли у него буквы перед глазами. На что племянник ответил: «Буквы не расплываются, но я не могу прочитать это, потому что это не слово». © josullivan58 / Twitter
- Недалеко от нашего города протекает речка. Берега очень высокие, к воде не подойти. Но есть тайное место с небольшим пляжем. Уже лет 20 ездим туда. В последнее время часто мимо проплывают люди на байдарках, катамаранах. И вот плещутся сыновья в реке, мы с мужем готовим. Проплывают очередные лодочники:
— Как водичка?
— Тепленькая, — вежливо отвечают дети.
— Красиво как тут, удобно! А что за место?
— Не знаем.
Те уплыли.
Я обращаюсь к сыну:
— Ну как же не знаешь, как место называется, мы же с тобой только что по карте смотрели!
— А зачем им об этом знать? — отвечает младший. — Понаедут сюда потом, а мы куда ездить будем? © Jasmyne75 / Pikabu
- Моя сестра раньше меняла парней, как перчатки, на тот момент мне было лет 7. У нас с ней была маленькая хитрость. Когда ее звали куда-нибудь на свидание, она говорила, что у меня сегодня день рождения и она хочет провести этот день со мной. Каждый, кому она так говорила, предлагал ей взять меня с собой. В итоге и мне халявные игрушки, и она отдыхает. В году дней рождения у меня штук 5 выходило. © Подслушано / Ideer
- Я научила своего 6-летнего племянника фразе «Что ж, иногда такое случается». И теперь каждый раз, когда моя сестра делает ему замечания за то, что он не прибрался или делает что-то не так, он пожимает плечами и говорит: «Что ж, иногда такое случается», а я тихонечко давлюсь от смеха. © kokorashell / Twitter
- Брат всегда съедал весь шоколад, который я прятала в своей комнате. Меня это очень возмущало, и однажды я купила мятный шоколад, аккуратно соскребла всю мятную начинку, наполнила его васаби. Затем я положила плитку в свою комнату. Реакция брата была бесценна! © Meriliel / Reddit
- Впервые вел сына в садик вместо жены. Ему было 2 с небольшим. Сын идти желанием не горел. Так что заложил я на это аж 1,5 часа, притом что садик рядом с домом. Одежда была приготовлена с вечера: план надежен, как швейцарские часы. Но пока я был в туалете, эта козявка просто взяла и спрятала всю свою одежду. © Dr.Bender53 / Pikabu
А на какие уловки идут ваши дети, чтобы получить желаемое?
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