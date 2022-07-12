15 находчивых детей, которые играючи обводят взрослых вокруг пальца

Чаще всего хитрость в детском возрасте — это проявление сообразительности и находчивости. И несмотря на весь наш опыт, иногда малышне с легкостью удается обвести нас вокруг пальца. Маленькие проказники мастерски придумывают отговорки, чтобы не есть суп или невкусную манку, ловко манипулируют родителями и в конце концов получают то, чего хотят.