15+ доказательств того, что дети — отражение своих родителей

Быть родителем — это призвание и еще большая ответственность. Дети очень чутко считывают и копируют поведение взрослых, об этом нужно постоянно помнить и подавать положительный пример во всем. Тогда никто не усомнится в том, что вы их научили только хорошему.

Забирали 5-летнего сына из детсада, воспитатель нам сказала, что наш Паша бегал за девочками и ругался . Она его спросила, откуда он таких слов набрался, ведь у него очень интеллигентные родители? А он ей в ответ: «Слышали бы вы, как папа маму ругает, когда она берет мебельные деньги». Муж жутко покраснел. А я на самом деле иногда брала деньги из отложенных на мебель, если до получки не хватало. Вот так сын слил папулю. © Galina Dolgikh / ADME

Она его спросила, откуда он таких слов набрался, ведь у него очень интеллигентные родители? А он ей в ответ: «Слышали бы вы, как папа маму ругает, когда она берет мебельные деньги». Муж жутко покраснел. А я на самом деле иногда брала деньги из отложенных на мебель, если до получки не хватало. Вот так сын слил папулю. © Galina Dolgikh / ADME Вижу, как мальчик лет 7 бросает бумажку от конфеты на асфальт. Мягко и вежливо прошу мальчика поднять и не сорить. Мальчик поднял, а потом за другой машиной бросил бумажку снова. Я снова попросил его поднять мусор. В этот момент из магазина выходит его отец. Я объясняю ему ситуацию, на что тот агрессивно парирует, мол, не мое это дело. Он был разъярен не на шутку. Но после того, как тот сел в машину, ребенок посмотрел мне в глаза, взял бумажку в кулачок и кивнул. Мне показалось, что он понял. © Nartan / Pikabu

Работаю учителем. Был у меня один восьмиклассник: ответственный, способный, трудолюбивый. Все бы ничего, но была у него одна странность: он всегда говорил короткими отрывистыми предложениями и выглядел каким-то напуганным. Все встало на свои места после знакомства с его родителями. Каждый раз, когда мальчуган открывал рот, мать заканчивала за него фразу. © Chanther / Reddit

«Делаю игрушки, чтобы дети, которые приходят к нам в магазин, могли поиграть. Одна мама пришла с ребенком, ребенок выдрал волосы кукле, она промолчала, и они ушли»

Одна девятиклассница постоянно спорила со мной из-за оценок. Например, она требовала поставить ей 5, даже когда ее работа не тянула и на 4. В начале учебного года я встретился с ее мамой, она была членом родительского комитета. Тогда-то я понял, откуда у девочки привычка общаться с учителями как с подчиненными. © eowowen / Reddit

Пошел я в магазин за мороженым, взял сразу на всю семью. Стою на кассе, выложил все это добро. Встает вслед за мной семья с маленькой девочкой. Девочка: «Ни фига у них сколько мороженого!» Ее папа, стоя спиной, ее одернул, мол, невежливо так говорить. После чего повернулся и сказал: «Ни фига у них сколько мороженого!» © theSuparna / Twitter

Мама говорит, что не воспитывала нас. То, какими мы получились, не ее заслуга. Да фиг там! Это я раньше не понимала, зачем она просила нас гладить рубашки, когда есть она и старшая сестра. Зачем заставляла лепить пельмени, если не получается так красиво и ловко, как у нее. Зачем мучиться, заправляя одеяло в пододеяльник. Она все сделала бы быстрее сама, но имела терпение, несмотря на мои неудачи. Но зато теперь я умею все, и за это ей благодарна. © Подслушано / Ideer

Трехлетний сын сломал атлетическое кольцо из домашнего спортзала и принес мне обломок. А я вспомнил историю, случившуюся, когда я был на пару лет старше его возраста. Копаясь в ящике инструментов отца, я обнаружил прикольную блестящую штучку, а именно победитовый пробойник для бетонных стен. Узнав от папы, что эту штуку невозможно сломать, я почувствовал интерес. Но папа, увидев загоревшийся в моих глазах огонек, тут же со вздохом отобрал пробойник, добавив: «Но ты сломаешь!» © Rufin1 / Pikabu

В последнее время я стал часто разбрасывать свои вещи по дому. И недавно маме надоело все это убирать и она взъелась: «Что ты за человек?! Как таким можно быть?! Весь в отца пошел». На что я ей ответил: «Ну, раз я пошел в отца, значит, у меня будет лучшая девушка на свете». Мама улыбнулась, поцеловала, и мы помирились. © Палата № 6 / VK



В 12 лет я впервые попробовал приготовить яичницу и сжег ее. Я решил, что папа разозлится, когда увидит, что я перевел продукты. Однако, он просто выбросил ее и сказал: «Все нормально, попробуй еще разок». Тогда я понял, что иногда можно совершать ошибки, чтобы добиться желаемого результата. © Unknown author / Reddit

Одна первокурсница все время опаздывала, не могла никак сдать работу вовремя. И постоянно придумывала какие-то оправдания. Когда она с большой натяжкой получила свою тройку, внезапно мне позвонила ее мать. Она выдала мне длинную череду оправданий за свою дочь. Тут я сразу понял, откуда ноги растут. © nickiter / Reddit

«Ждал своей очереди сдать плазму крови. И тут появилась мамаша с неуправляемыми детьми. Один из них подошел ко мне и сорвал с меня наушники. Все, они теперь не работают»

Зашла к сыну в комнату, наорала за разбросанную одежду, прочитала лекцию, как надо бережно относиться к вещам и как нелегко зарабатываются деньги. Психанула, пришла к себе в комнату, увидела свою разбросанную одежду. Позвала сына, говорю: «Теперь ты на меня ори». © Fhnsirf74 / Pikabu

У мамы всегда были проблемы с отцом. Ей не нравилось, что он за собой не убирает, не готовит, не знает, как включить стиральную машинку. На протяжении многих лет она возмущалась: «Да кто его таким воспитал». Забавно то, что у меня есть младший брат, которого родители не заставляют убирать — «он жe мальчик», — готовить, делать домашку, и вообще контроля за ним намного меньше, чем было за мной в детстве. © Подслушано / Ideer

Бабушка преподавала в начальных классах. Как-то у нее появился неопрятный ребенок, от которого всегда дурно пахло. Другие дети его сторонились. Бабуля отправила его родителям записку, в которой посоветовала его почаще мыть. На другой день ученик пришел в школу с запиской от папы: «Мой сын вам не роза. Учите его, а не нюхайте». © Instakilla8 / Reddit

«В детстве я притворялся, что моюсь, просто включая в душе воду. Однажды мама поймала меня за этой уловкой. Больше я такой фигней не страдал»

В молодости был у меня товарищ, Генка. Общались, часто бывал у него в гостях. У Генки дочка Кристинка есть. Малая подходила к нему, что-то спрашивала. Генка сажал ее на диван и объяснял ей все, словно раскладывая по пунктам: сжимал кулак и поочередно разжимал пальцы. Раз — разжал большой палец, два — указательный и так далее. Это была Генкина фишка. Годы пролетели, Генка уехал. Но вот недавно встретил Кристю. Узнала меня. Поболтали. Кристя работает юристом. Пока болтали, решил проконсультироваться. Кристинка начала объяснять, при этом так забавно сжала кулак и разгибала пальцы. Как когда-то в детстве учил ее отец, отвечая на ее вопросы. © cma4000 / Pikabu

Я потерял все вещи в пожаре. Коллега решила мне помочь и подарила карту, на которую положила $ 102. Я ее искренне поблагодарил и спросил, а почему именно 102? Она ответила, что ее сынишка тоже решил поучаствовать и добавил свои $ 2 из карманных денег. © John Ruzicka / Quora

Купили участок, дом давно уже должны были достроить, но строители без конца задерживали. Пока общалась с главным, моя четырехлетняя дочь слонялась рядом. Потом не выдержала, подошла к этому товарищу и выпалила: «Извините, а вы не знаете, когда эти паразиты нам домик достроят?» Не могу сказать, что очень горда этим, и, признаюсь, мы с мужем именно так наших нерадивых застройщиков и называем, но мы, честно говоря, посмеялись. © Екатерина / ADME

