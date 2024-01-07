15+ доказательств того, что дети порой понимают эту жизнь лучше, чем любой взрослый
Воспитание детей требует много усилий даже для тех, кто уже неоднократно становился родителем. Порой так сложно понять, что творится у ребенка в голове, но с уверенностью можно сказать, что у каждого карапуза где-то внутри просто неиссякаемый источник наивности и жизнерадостности. Зачастую это приводит к комичным ситуациям.
- Дочке 2 года. Подошла ко мне и попросила посидеть с ней на подоконнике. Он узкий, и я постаралась объяснить ей: «Подоконник маленький, а я большая — не помещусь». Она поняла. Так хорошо поняла, что потом перед гостями во весь голос выдала: «А у мамы попа большая». Все, что вы скажете ребенку, может быть использовано против вас. © Элла Алексеева / ADME
- Чищу мандаринку, говорю дочери: «Новым годом пахнет, да?» Она смотрит на меня с непониманием. Я: «Ну мандаринки и Новый год... Разве у тебя нет такой ассоциации?» Дочь: «Нет, мам. Это обычная еда, мы едим мандарины и летом». © valenayaspers / Twitter
- — Мам, а мне тетя на площадке сказала, что у меня неполная семья, раз со мной только ты гуляешь.
— Интересно. А ты чего?
— А я сказала, что мы все и правда худенькие. © valenayaspers / Twitter
- Обьясняю 2-летнему сыну разницу между понятиями «старое» и «новое». Он подумал-подумал и выдал: «Мама — старая». Ну, што ж, логично. Не новая же. © WWW.LENINGRAD / Pikabu
- Решили отправить сына в частную школу. Он сдал кучу экзаменов, в конце была встреча с директрисой. Она задала ему пару простых вопросов и в конце попросила, чтобы он написал свое имя. Сынок глянул на нее ошарашенно, встал и собрался уходить. А мне по дороге к дверям вдруг заявил: «Я не хочу ходить в эту школу: директор даже не может сама написать мое имя». © Rangestalker / Reddit
- Мой брат решил объяснить своему ребенку 2,5 лет, что у мамы и папы тоже есть свои имена. И поверьте, нет ничего смешнее, чем то, как капризный малыш поворачивается к своей маме и говорит: «Оставь меня в покое, Маргарита». © acepalindrome / Tumblr
- Научила свою дочь делать комплименты обидчикам. Идем как-то раз по торговому центру. Мама искала себе купальник и попросила помочь. И тут какая-то женщина вдруг буркнула ей что-то грубое. Моя дочка тут же заметила, что бабушку обидели, молча подошла к той хамке и как выдаст: «У вас такие красивые желтые зубы!» © berthejew / Reddit
- Прихожу с работы домой. Ко мне несется младшая дочь, которая была в квартире одна.
Глаза красные, слезы текут. Подбегает ко мне и начинает реветь: «Сюда пришли какие-то дяди-и-и...Они были в черно-о-ом...» Я в шоке, уже мысленно вызываю полицию. Думаю о том, кто это мог бы быть. Кредиторы? Кредитов не брал. Просто воры? Бред же, живем на пятом этаже, не самая аппетитная цель. Спрашиваю: «А что сделали-то?» Она: «Украли кусок твоего торта!» Ну как она додумалась-то, а? © MarkinsonNum1 / Pikabu
- Когда моему сыну было около 5 лет, мы как-то раз поехали навестить родственников. В метро он обратил внимание на очень красивую молодую женщину и выдал: «У меня много кубиков». Потом добавил: «Если вы придете в мою комнату, я вам покажу». И потом еще 10 секунд изображал звуки мотоцикла. © estrogyn / Reddit
- 2 недели назад я велел детям в школе написать эссе на тему: «Если бы я был миллионером». Когда все принялись за дело, одна девочка вдруг откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. Я спросил: «Что случилось? Почему ты не пишешь?» А она выдает: «Я жду свою секретаршу». Получила 10 баллов из 10. © KatorTarkaa / Twitter
- Я забираю у детей все сотовые телефоны и планшеты на ночь и храню их в своей комнате. Прошлой ночью эти маленькие бунтари установили на гаджетах будильники, которые срабатывали в разное время в течение ночи. Крайне впечатлена их изобретательностью и командной работой. Теперь они все наказаны. © MGigger / Twitter
- Нам с сыном как-то раз пришлось прождать целый час, чтобы поговорить с нашим педиатром. Как только он явился, мой малыш решительно взял его за руку, указал на часы на его запястье и сказал: «Это часы». Это был самый пассивно-агрессивный ход из всех, что я когда-либо видела. © cydbeer / Twitter
- Звонит 5-летняя внучка и говорит: «Деда, я так по тебе скучаю, когда ты приедешь? У нас недалеко от дома такой клен красивый, ты его обязательно должен увидеть, я тебя к нему отведу». Выдалось у меня 3 свободных дня, решил съездить проведать, да и интересно, что это за клен такой, вроде таких деревьев в районе, где дочь с ребенком живет, нет. Приехал, и повела меня внучка на клен посмотреть. И развела меня в этом «Клене» на игрушки. Не знал, что у них такой магазин в районе. © stansmith2014 / Pikabu
- Только что прошла мимо женщины с маленькой девочкой не старше 7 лет, которая плакала из-за ободранного колена. Женщина говорит: «Думаю, нам больше не стоит плакать из-за этого». А девочка, рыдая: «Это явно не та ситуация, в которой уместно говорить МЫ!» © Manda_like_*** / Twitter
- На этой неделе мой сын пошел во 2-й класс. Пару недель назад школа разослала открытки с датой и временем дня открытых дверей и именем его учительницы. Я спросила, рад ли он, что попал в класс именно к ней. Он кивнул, но сказал, что ему тревожно. Я уточнила почему, а он ответил: «Вдруг она влюбится в меня и захочет выйти за меня замуж?» Я засмеялась и заверила его, что ему не о чем беспокоиться, поскольку она уже замужем. © jeanneeebeanneee / Reddit
- Мой друг однажды пытался научить свою дочь собирать игрушки. Когда она в очередной раз не сделала этого, он наконец пригрозил, что сейчас выбросит все, что осталось на полу. Так она подняла их и сама выбросила в мусорное ведро за него. © xJeffmanx / Reddit
Каждый ребенок стремиться познать мир, и порой такое рвение приводит к непредвиденным, но уморительным казусам. А детская смекалка — это отдельная история, ведь она может уложить на лопатки даже взрослого.
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