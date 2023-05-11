15 эпичных историй о родственниках, с которыми хоть и сходишь с ума, но точно не скучаешь

Семья — это не только поддержка и опора. Это еще и источник комичных историй, которые откладываются в памяти на всю жизнь. Правда, не всякое слово или действие наших родственников поначалу кажется таким уж забавным. Наши герои вспомнили моменты, когда их близкие люди выдали такое, что за голову хвататься хочется. А некоторые поведали о том, как они сами отличились перед родными.