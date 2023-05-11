15 эпичных историй о родственниках, с которыми хоть и сходишь с ума, но точно не скучаешь
Семья — это не только поддержка и опора. Это еще и источник комичных историй, которые откладываются в памяти на всю жизнь. Правда, не всякое слово или действие наших родственников поначалу кажется таким уж забавным. Наши герои вспомнили моменты, когда их близкие люди выдали такое, что за голову хвататься хочется. А некоторые поведали о том, как они сами отличились перед родными.
- Моя тогда еще будущая свекровь уехала на денек. Наказала тщательно кормить ее сыночка. Я примчалась к ним — холодильник забит до отказа. Кое-как откопала мясо, сварила суп. Жених доволен. Вернулась его мать и, получив отчет, вдруг яростно заявила: «Не могла другой кусок мяса взять? Этот я себе оставляла». Я даже не нашлась что ответить.
- Работаю из дома, веду уроки. Все неплохо, но есть одно но: пытаюсь организовать расписание, а моя мать этого не понимает. Между занятиями (когда я должна успеть переключиться на следующего ученика, отправить домашку и так далее) то присядет поболтать, то попросит чем-то помочь по хозяйству. А однажды я беседовала по видеосвязи с матерью ученика. Так мама заявилась с просьбой помочь в уборке зимних вещей. Все это под девизом «Ты же дома!». Пора съезжать, иначе съедет моя крыша. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Будучи подростком, я решила стать готом: красилась чуть ли не гуталином, фиолетовые тени, огромные ботинки, перекрашивала волосы через день. Смотря на все это, моя мама лишь смеялась и фотографировала всю эту «красоту». И вот я заместитель директора ресторана крупной сети. Смотрю на эти фотографии и смеюсь до слез, умоляя не шантажировать меня этим компроматом. © Подслушано / Ideer
- Приехал к своим родителям, сидим на кухне, общаемся. Спрашиваю у мамы, мол, что там новенького. Она мне рассказывает: «Да вот, твоя младшая сестра вообще с ума сошла. Решила голову налысо побрить! А мы с папой что, попытались отговорить, но она же взрослая уже, сама может решать в свои 16, что хорошо, а что плохо». Я посмеялся, через часик домой вернулась сестра с обновленным имиджем. Подхожу к ней, смотрю, красиво вроде, затем спрашиваю: «Ты под Бритни Спирс косишь?» А она мне отвечает: «Кто это такая?» Эта фраза удивила меня в 100 раз больше, чем лысая сестра. © Палата № 6 / VK
- Вез как-то маму на вокзал. Вдруг ей позвонили. Пока она разговаривала, я постепенно увеличивал громкость радио до такой степени, что мама стала кричать на человека на другом конце провода. Спустя более чем минуту она поняла, что происходит, и ударила меня по плечу со смехом. Мои дети на заднем сиденье хохотали до упаду. © Chris Feliciano / Quora
- Пару лет назад получила новую должность и очень волновалась. Я была в восторге, когда начальница, с которой я пыталась наладить взаимопонимание, пригласила меня и моего мужа к себе домой на ужин. Мы приехали вовремя, и поначалу все было очень хорошо. Я только начала расслабляться, как вдруг вижу, что мой муж приподнял стейк и швырнул его через всю комнату прямо в окно. Он ударился о стекло, издав громкий звук, и медленно сполз вниз. Вошла начальница и увидела стейк, лежащий на подоконнике. Наступила чертовски долгая неловкая пауза. Муж предпринял неудачную попытку отмыть окно и поднять стейк. Как только ужин закончился и мы сели в машину, мой супруг превратился в нервного болтуна, пытающегося объясниться. Оказывается, ему не понравилось, как был приготовлен стейк. Да к тому же ему казалось, что окно открыто. Леди и джентльмены, мой муж пытался выбросить мясо из окна 3-го этажа. Он подумал, что это разумное решение расправиться с недожаренным стейком. © mrs_defenestrator / Reddit
- Похвастался перед папой тем, что заказал в интернете самую острую жвачку в мире. Мол, хочу попробовать и не заплакать. Батя лишь посмеялся со словами: «Разве жвачка может быть острой? Да ты шутишь! Вот аджика от твоего деда — она до слез пробирает!» Поспорили с ним на тысячу. Он должен пожевать самую острую в мире жвачку и не заплакать, а я должен съесть аджику деда и не зарыдать. Спустя неделю прибыла моя доставка. Собрались на кухне, мама в качестве судьи, на одном блюдце жвачка, на другом — аджика деда. Батя пробует. 10 секунд, 20, 30... Начинает кашлять, пошли слезы, покраснел. Отпаивали кефиром его минут 15. Пришла моя очередь. Черпаю полную ложку аджики от деда, ем целиком. И 10 секунд не прошло, как я повторил весь путь бати после жвачки. Уже меня нужно было отпаивать кефиром. Ничего острее в жизни я не пробовал! Какой итог спора? Богаче мы с батей не стали, но гастрит тоже не словили — и на этом спасибо! Больше аджику деда я не трогаю. © Палата № 6 / VK
- Однажды в детстве взяла мамину помаду и намазала ей густо все лицо. Я была уверена, что это автозагар (она была коричневатого оттенка) и что с такой раскрашенной физиономией я похожа на Пэрис Хилтон. Уж и не помню, как меня потом отмывали. Но полпомады маминой я точно истратила.
- Просыпаюсь на днях из-за того, что меня жена будит. Стучит ногой по голове и говорит: «Не храпи, Саша! Ты достал уже!» Я лишь угукнул, но затем до меня сонного дошло, что мне только что в ухо пяткой заехали. Поворачиваюсь, а жена лежит валетом, накрылась 3 подушками и дополнительным покрывалом, пытается уснуть. Оказывается, что она до последнего терпела мой храп, пока не сорвалась. Бедная женщина, а ведь она уже 7 лет со мной в браке. © Палата № 6 / VK
- Никогда не встречал более суеверного человека, чем моя теща. Перестала говорить «на здоровье» в ответ на благодарность за обед, заменив на «пожалуйста». Кто-то ей сказал, что так она «не будет делиться» своим здоровьем с другими. Типа «на» значит «забирай». © Подслушано / Ideer
- Помню, как в детстве батя меня подкалывал, мол, я уже такой взрослый (на тот момент 3-й класс), а до сих пор не могу ни разу подтянуться на турнике. Он мне даже шведскую стенку в комнате поставил, чтобы я тренировался. Наблюдал вечером, как я дергаюсь, словно сосиска, на том турнике, пока сам не решил продемонстрировать «класс». Залез на эту детскую шведскую стенку, подтянулся разочек и упал оттуда, вырвав с грохотом то, что сам прикрутил. Тогда я понял, что, может, спортсмен из бати и хороший, но вот мастер — такой себе. © Палата № 6 / VK
- Семейное торжество. Толпа родственников. Отец задерживается на работе (ненормированный день). Мама купила «небьющийся» чудо-сервиз. И конечно же, всем захотелось опробовать его «небьющесть». Взяли салатник, и началось тестирование. Били его обо все. Участвовали все! Но он выдерживал испытания. И тут заходит папа, в это же время мама кидает салатник на пол, и по закону подлости тот разбивается. Фраза папы: «Больше задерживаться на работе не буду, а то без посуды останемся». © Подслушано / Ideer
- У моего друга дома живут 8 змей, 5 пауков, хамелеон и игуана. Однажды он подошел к маме и говорит: «Давай, что ли, котика заведем? А то наших питомцев ни обнять, ни погладить». На что мама очень эмоционально выдала: «Никаких зверей в моем доме!» © Подслушано / Ideer
- Теща сказала: «Давай устроим ужин в честь твоего дня рождения!» Потом она заявилась с пакетом продуктов и села потягивать напиток, пока я стал готовить себе праздничный ужин и все убирал. Жена в тот день была на работе. © AdmiralBofa / Reddit
- Муж вдруг возмутился. Мол, негоже мужчине вечером постель стелить, жена должна. Я решила схитрить. Просто не стала застилать кровать с утра: авось не заметит. Приехал муж с работы. Зашел в спальню. Нахмурился, губы надул и заявил: «А что так неровно простыня лежит? Смотри, как надо». И стал показывать. Я только посмеялась: в прошлый-то вечер муж и стелил, это после него осталось. Получается, сам себя учил.
Многие из нас любят своих родственников, но как же порой они могут взбесить. Ведь вряд ли кому-то понравится, если, к примеру, родители начнут называть вашего новорожденного ребенка совсем другим именем, потому что ваша задумка им, видите ли, не люба. Или представьте, что вдруг заявилась свекровь с требованием заплатить за все ее подарки, — вот это поворот.
AdMe/Семья/15 эпичных историй о родственниках, с которыми хоть и сходишь с ума, но точно не скучаешь
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