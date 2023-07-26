15+ историй о людях, которые научились не беситься при общении с бывшими

Сохранить с бывшими доброжелательные отношения — задачка не из легких. Чаще всего люди, которые еще вчера были не разлей вода, все-таки начинают цапаться как кошка с собакой. А если в деле еще и замешаны общие дети, то и вовсе пиши пропало. Однако некоторые еще на берегу осознают важность сохранения любезного общения. И, в конце концов, им удается выработать стратегию, которая позволяет обойтись без ссор и ультиматумов.

Никогда не спорьте в присутствии ребенка, лучше ради него помириться. Отложите в сторону свои разногласия и прошлые обиды, сосредоточьтесь на том, чтобы делать то, что лучше для ребенка. Будьте добры к новой супруге вашего бывшего, ведь вам придется встречаться при разных обстоятельствах. Например, вы будете посещать школу или секции, чтобы поддержать своего ребенка. © Jae Thomas / Quora

Мы с бывшим мужем очень хорошо ладим. Обсуждаем все. Мой сын хотел, чтобы его день рождения прошел у меня дома. Пришел его папа, и мой новый муж тоже был там — и никаких проблем. У нас есть план воспитания, в котором написан график, но чаще всего мы не обращаемся к нему, в этом нет необходимости. Если бывший идет на матч, а сын тоже хочет, то нет проблем. Мы не ставим условий. Такой стиль воспитания работает на отлично. © Sarah Kay / Quora

Дела идут намного проще, если есть списки действий, которые, по вашему мнению, для детей нормальны или же неприемлемы. Например, детям запрещается смотреть определенные телешоу и фильмы, играть в какие-то видеоигры; можно проводить время вот с этими друзьями, но не стоит с этими. И не позволяйте ни одному из вас отходить от этих правил, уступать или нянчиться только для того, чтобы дети вели себя лучше и меньше ныли. Это все просто манипуляция. © Deborah Perry Fruk / Quora

Совместное воспитание идет трудно, поскольку бывшая жена только и ждет того, чтобы я потерпел неудачу, а дети решили переехать к ней и возненавидели меня. Но она их мать, и она им нужна. Есть некоторые правила совместной опеки: не унижайте своего бывшего перед детьми; не будьте мелочными; не делайте из детей «посыльных», чтобы передать какую-то информацию. И помните, что график общения предназначен для того, чтобы дети видели другого родителя, а не для того, чтобы держать их от него подальше. © Chris Johnson / Quora

Есть у меня подруга — мама двойняшек. С мужем развелись через месяц после родов: не выдержал, бедненький, детского плача. Но в отношениях остались хороших. Сейчас детям по 2 года, без повода папа их к себе не забирает. Но подруга нашла шикарный выход: сообщила бывшему, что ей необходимо каждую пятницу ходить к психологу. Мол, «сложно же с детьми самой постоянно, вот нервы и сдали». Теперь он и детей на 3 часа к себе забирает, и психолога ей оплачивает. А мы хоть видеться стали — по 2 часа в кафе сидим, кофеек попиваем, общаемся. © Палата № 6 / VK

Каждый родитель должен осознать, что «совместное воспитание» означает «равное воспитание». И дело не только во времени, проведенном с детьми, но в равных полномочиях каждого родителя воспитывать своего ребенка так, как он считает нужным. Мы развелись, когда дети были еще маленькими. Я была довольно строгой и следовала расписанию, их отец — нет. Это могло бы свести с ума, но потом я подумала, что, может, оно и к лучшему: дети просто просто расслабляются и наслаждаются временем, проведенным с папой. © Lynn Adams / Quora

воспитание». И дело не только во времени, проведенном с детьми, но в равных полномочиях каждого родителя воспитывать своего ребенка так, как он считает нужным. Мы развелись, когда дети были еще маленькими. Я была довольно строгой и следовала расписанию, их отец — нет. Это могло бы свести с ума, но потом я подумала, что, может, оно и к лучшему: дети просто просто расслабляются и наслаждаются временем, проведенным с папой. © Lynn Adams / Quora Бывший пытался доказать всему миру, что он превосходный отец, а я ужасна. Настаивал на том, что следует разрешить мне встречи с ребенком только в его присутствии. Я держалась. Единственный случай, когда я потеряла хладнокровие, произошел в школе. Тогда он заявил, что мне нельзя беседовать с нашим ребенком и узнавать о его оценках. Я выбрала такую линию поведения: контролировать свои действия и вести себя по-взрослому на благо нашего ребенка, чтобы у него была возможность вырасти счастливым, уравновешенным человеком. Ведь каждый несет ответственность за свои действия, а игра с обвинениями в конечном итоге утомляет. © J. Renee Henninger / Quora

«Я переписываюсь с бывшим мужем по 10 раз в день, но исключительно по поводу нашей дочери. Сегодня, спустя время, я вижу его насквозь, так что я научилась говорить с человеком, который раньше был любовью всей моей жизни, и ему не вывести меня из себя». © Amelie Bridgewater / Quora

Попробуйте рассматривать отношения с бывшим как деловые. Будто вы вместе — небольшая корпорация, целью которой является успешное развитие детей. Не допускайте ничего личного, все должно быть строго профессионально. Пусть это будет история не о прошлых ошибках, не о приятных воспоминаниях, а о ребенке. Только совместными усилиями вы сможете создать годный итоговый «продукт» — хорошего ребенка. © Derek Wittman / Quora

Я никогда не обижала бывшего и его семью, которая любила очернять меня. И я не поддавалась на провокации, не позволяла им использовать меня в качестве эмоционального оружия. Никогда не использовала детей, чтобы отомстить их отцу. Дети выросли, им по 30 лет, и мы испытываем большое уважение друг к другу. Кстати, у меня были потом отношения, но я никогда не приводила новых мужчин домой, если там находились дети. В итоге у них появился отчим, которого они очень любили. © Sylvia Clare / Quora

У нас определенно были разные стили воспитания. Он старался быть другом, а не родителем. Дети возвращались после выходных, проведенных с отцом, и говорили, что он ушел и оставил их одних, потому что не мог справиться. Им на тот момент было 7 и 10 лет. Я преодолела ситуацию так: обучила детей тому, что делать в случае чрезвычайной ситуации. Они знали, что я всегда нахожусь на расстоянии телефонного звонка. © Linda Atkinson / Quora

Я знаю, что она никогда не примет опасные для жизни решения и не станет нарочно расстраивать детей. Я уже примирился с собой и с бывшей. И каждый раз, когда у нас возникают разногласия, я просто честно говорю ей, что думаю об этом и какое влияние это может иметь на детей. А потом просто позволяю ей самой решать. Как бы то ни было, я считаю, что мы оба стараемся изо всех сил, и я надеюсь, что наши малыши будут добрыми словами вспоминать свое детство. © Arnaud Huet / Quora

Мои дети 50 % своего времени проводят со мной, 50 % — с мамой. Мы постоянно общаемся с бывшей супругой, и в одностороннем порядке важные решения не принимаются. Если это ее неделя, то я, например, звоню ей и спрашиваю, могут ли дети поужинать со мной в пятницу, потому что у моего отца день рождения. Обычно никаких проблем. У нас есть доступ к электронным расписаниям друг друга, и это очень помогает. © Dan Pres / Quora

Моя самая большая проблема — новая жена бывшего. Она хотела вычеркнуть меня не только из его жизни, но и из жизни нашей общей дочки. Спустя годы нашей очень ожесточенной борьбы все немного улеглось. И мой вам совет: отложите в сторону любую враждебность и поймите, что здесь замешана детская жизнь. Мы встречаемся на мероприятиях, но не хотим общаться больше, чем это требуется, а дочка думает, что мы друзья. Неважно, сколько гадостей вы думаете о муже, ребенок безоговорочно любит этого человека. И да, все это тяжело, поэтому удачи всем, у кого похожая ситуация. © ***************** / Reddit

/ Reddit Бывшая свалила в поисках лучшей жизни. Ребенку на тот момент было 6. К счастью, уехала недалеко и общаться не запрещает. Сложно находиться вдали от человека, которого любишь, но согревает то, что у нас с ребенком это взаимно и она тоже скучает и ждет момента, когда я ее заберу. Любить можно и на расстоянии, главное — не забывать о том, что где-то растет частичка тебя, по возможности видеться с ребенком, а когда подрастет — общаться по телефону. Ребенок должен знать, что у него есть папа, которого он любит и который любит его. © aljuriy / Pikabu

«Купил ящик для инструментов. В разгар развода у меня появилось немного свободы, времени и денег, чтобы хоть раз инвестировать в себя самого. Однажды мои дочери будут мной гордиться». © gottap***regularly / Reddit

Бывший буквально на улице забирал из рук ребенка. Бежала за ним, умоляла вернуть малыша, унижалась. А ему нравилось, похоже, это чувство власти: часто практиковал. В очередной раз я поплакала, собралась и... просто затаилась. Не писала и не звонила вообще. Его хватило на 8 дней. Привел обратно, молча «вручил» и ушел. Уже прошло несколько лет, сейчас установился мир, отец забирает ребенка на выходные с ночевкой, а в воскресенье возвращает. Живем рядом. © Sweetlullaby / Pikabu

/ Pikabu Мы разведены, но все еще живем вместе, воспитывая 8-летнюю дочь. И наши отношения более гармоничные, чем в то время, когда мы были парой. Дело не только в том, что у нас разные графики и мы редко видимся, но и в финансах: больше нет того стресса, расходов, и я могу откладывать деньги, в том числе на обучение дочки. Я уверен, что когда-нибудь съеду, просто жду удобного случая. © Gary Gurney / Quora

/ Quora Мне, наверное, повезло: мы с бывшим мужем остались друзьями. На алименты не подавала, потому что деньги он и так дает; с малой постоянно куда-то ездит, на выходных ходят в развлекательные центры, кинотеатры. У него есть новая жена, у меня второй муж и еще одна дочка. Никаких претензий у меня к бывшему нет. Я думаю, что если его новая жена будет в чем-то против, например скажет, что он много денег дает или много дочке внимания уделяет, то он встанет на защиту дочери. Тут все от человека зависит. © OskarKorolyov / Pikabu

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