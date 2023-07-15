15 историй о людях, которые преподнесли своей родне тот еще нежданчик

Сегодня мужчина — любящий и щедрый муж, а завтра решил развестись и делит с женой 3 рулона туалетной бумаги. Еще недавно вы отлично ладили с сестрой, но поругались из-за конфликта интересов, и теперь родственники наперебой судачат, кто же прав. Следующие истории в очередной раз подтверждают, что даже с родней стоит держать ухо востро.

Я безумно влюбилась в одного парня, но была слишком застенчивой, чтобы самой заговорить с ним. А сестра предложила мне стать его тайной поклонницей. Целый месяц я подкладывала ему в машину записочки и открытки. И вот как-то мы с сестрой вместе увидели его в ресторане. Сестра сказала, что устроит нам свидание, велела мне подождать и пошла к нему. Я ждала полчаса под рестораном, она все не выходила. Тогда я сама зашла внутрь и увидела, что она с ним целуется. Я уверена, что сестра сказала этому парню, что она и есть его тайная поклонница, и начала встречаться с ним только потому, что я на него запала. © TishraDR / Reddit

Когда мне исполнилось 14, мама, чтобы не возиться со мной, спихнула меня бабушке с дедушкой. У них был великолепный домик в горах с потрясающим видом. Несколько лет назад их не стало. Они оставили мне в наследство этот дом, а мама и сестра получили деньги — куда большую сумму, чем стоил дом. И я стал сдавать свой участок для проведения свадеб. Место стало пользоваться популярностью: 8 месяцев в году оно у меня забронировано. И вот 1,5 года назад сестра обручилась и заявила, что хочет сыграть свадьбу в моем домике. Я согласился, но попросил указать точную дату торжества, чтобы закрепить за ней. Спрашивал несколько раз, а сестра все отмахивалась. И вот 2 недели назад получил от нее приглашение на свадьбу у меня дома в сентябре этого года. Я позвонил ей, чтобы сообщить, что в этот день мы не сможем провести ее торжество, так как дату забронировала другая пара (а она ждала своей очереди год). Теперь сестра, мама и все родственники обвиняют меня во всех грехах и пишут негативные отзывы о моем бизнесе. © Throwrasistaplz / Reddit

Родственница-швея подарила блузку на день рождения. Она мне не подошла. Родственница ее забрала, перешила и на следующий год ее же подарила опять. © Ольгица Ольгица

8 лет коллега прожила в браке, родилось 2 сына. И тут муж сказал, что полюбил другую, подал на развод и раздел квартиры. И со своим куском от продажи к своей даме слинял. А моей коллеге некуда было идти, в ипотеку ввязалась, на первый взнос хватило. В квартире голые стены, коллега по ночам ремонт делает, работу на дом из ателье берет, так как сыновья маленькие и вечно болеют. А дети еще и ноют, что мама плохая, кашу есть заставляет, мол, хотим к папе. Папа же появился раз в неделю, шоколадку принес — и хороший. Вымотавшись вконец, коллега сгребла детские вещички в чемодан, взяла детей — и к мужу. Привезла, чемодан поставила — вот, мол, дорогой, твои сыновья. У тебя полная семья, просторная квартира, да и садик рядом. А я буду по выходным шоколадки привозить! В итоге новая пассия выгнала мужа через 2 месяца, а тот обратно к жене хотел припереться. Она детей забрала, а его выставила. © qugieboogie / Pikabu

Знакомая привыкла без спросу прибирать в комнате дочери-подростка. Девочке надоело, что трогают ее вещи, и после очередной пропажи она скинула стеллаж на пол, а потом подняла его как ни в чем не бывало. Следующими были шкаф, стол и тумбочка. Через пару минут в комнате был полный кавардак. Когда мать пришла на шум, дочь на ее немой вопрос ответила лишь: «Если тебе так нравится убирать в моей комнате — убирай». Понятное дело, прибрала это все она, но больше мама в ее комнату не лезла. © Подслушано / Ideer

«Попросила падчерицу сложить ее постиранную одежду. А она просто выбросила ее в мусорное ведро».

Муж регулярно покупал себе дорогие инструменты: бетономешалку, лазерный уровень, какой-то навороченный шуруповерт, хотя часто мало зарабатывал. Я старалась его поддерживать, а сама влезла в долги, чтобы дома были продукты и бытовые мелочи. А потом внезапно он ушел. И я узнала, что он живет с другой и даже с размахом отметил это событие в ресторане с гостями. А для того чтобы закатить праздник, все инструменты продал. Мне же он оставил долги. Чтобы с ними рассчитаться, я продала его уникальную коллекцию монет. Боже, как он орал и топал ногами, брызгал слюной и чуть не плакал! Я была довольна. © SuperPilyulya / Pikabu

Я была довольна. © SuperPilyulya / Pikabu Я выхожу замуж. Брат попросил включить в число моих подружек невесты и его девушку Сару, которой он вот-вот собирается сделать предложение. Она довольно заносчивая, но ради брата я согласилась. И вот мы собрались в дорогом ресторане, чтобы устроить девичник. Сарочка явилась в белом платье с юбкой из тюля — по сути, в свадебном наряде. Меня это так неприятно поразило, что я решила, что ее вообще не должно быть на наших фотках. Все подружки меня поддержали, а брат на меня зол из-за того, что я, видите ли, расстроила его девушку и не дала ей развлечься. © StrangeAir9373 / Reddit

В детстве родители часто отчитывали меня за какие-то проступки, а за собой ничего не замечали. Надоело, решила все записывать. Завела тетрадку и стала заносить туда все родительские прегрешения с указанием даты и подробностями — исключительно ради справедливости. И так хорошо стало. Мне предъявляют, что я по дороге из школы забыла хлеб купить, а я им: «Такого-то числа просила купить мне колготки, а их до сих пор нет». Родители удивлялись такой хорошей памяти, а потом я уехала на каникулы и мама нашла тетрадь, когда делала уборку. Решила, что это бабушка меня подучила — та никогда ничего не забывала. © Татьяна Лобанова / ADME

Мне предъявляют, что я по дороге из школы забыла хлеб купить, а я им: «Такого-то числа просила купить мне колготки, а их до сих пор нет». Родители удивлялись такой хорошей памяти, а потом я уехала на каникулы и мама нашла тетрадь, когда делала уборку. Решила, что это бабушка меня подучила — та никогда ничего не забывала. © Татьяна Лобанова / ADME Cемья мужа настаивала на том, что нужно провести гендер-пати (вечеринку, на которой рассекречивают пол будущего ребенка. — Прим. ADME), и я согласилась. Свекровь почему-то решила, что я уже знаю пол малыша, и упрашивала рассказать ей. А я реально не знала. Чтобы отвязаться от нее, ляпнула, что будет девочка, но взяла слово никому не говорить. И вот гендер-пати. На глазах у гостей мы разрезали торт — внутри он оказался голубого цвета (то есть мы ждем мальчика). Повисла неловкая тишина. Как выяснилось, свекровь уже всем гостям со стороны мужа растрепала, что будет девочка, и те купили соответствующие подарки. После того как меня поздравили мои родные и друзья, подлетела свекровь с претензиями, что я, мол, ее дурочкой выставила. В ответ я просто показала нашу переписку, в которой она обещала никому ничего не рассказывать. © Fit_Tough1697 / Reddit

Бывший муж был из многодетной семьи. И свекровь все наседала: «Когда внуки?» А мы вообще не собирались детей заводить. Спустя 2 года после свадьбы мама мужа объявила меня бесплодной и постоянно причитала, что мне нужно лечиться. Достала так, что я пошла к гинекологу, сдала анализы и ей показала. Она их изучила, поняла, что у меня все в порядке, и выдала: «Так, кроме мужа, другие мужики есть! Что же тебе мешает забеременеть?» © 11ore11 / Pikabu

Тетя работала поваром в одном из дорогих ресторанов нашего города. Двоюродная сестра позвала ее приготовить банкет на свадьбу (человек на 30, бесплатно). Когда тетя наготовила еды, выяснилось, что для нее на торжестве места нет. Ее просто выпроводили. Потом всем родственникам это еще и объясняли тем, что тетка могла опозорить невесту своим поведением на свадьбе. © 19011 / Pikabu

Пришла я в гости к будущей свекрови. Захожу в квартиру, а посреди коридора мусор насыпан. Я аккуратно мимо прошла. Свекровь тут же за столом заявила, что я белоручка, да и хозяйка из меня фиговая. И вообще в жены не гожусь, раз, как нормальная женщина, не спросила, где веник и совок, чтобы мусор прибрать. Ну я не смолчала и ответила ей, что не в моих правилах тыкать хозяйке дома на ее огрехи: «Я, конечно, могу вымыть вашу грязную плиту, собрать вон ту паутину в углу под потолком и почистить кресла от кошачьей шерсти. Но считаю это признаком неуважения к хозяйке, которая так старалась приготовить вкусный обед, что забегалась и про уборку забыла». Ее сестра в этот момент в голос заржала. Не дружим мы со свекровью, в общем. © vasisyana / Pikabu

«Когда я ушел, сестра зашла в мою комнату, чтобы найти свои спортивные штаны. Вот что она оставила после себя».

Все детство прожил в деревне. Денег в семье всегда не хватало. Помогал родителям торговать на рынке клубникой с огорода, яйцами — чем придется. За все детство я мечтал только об одной вещи — о роликах. Однажды весной у меня созрел бизнес-план. Я купил семена редиски, вырастил ее и продал на рынке. Состояние я, конечно, не сколотил, но кое-что удалось заработать. Деньги надо было пускать в оборот, и я решил принять долевое участие в новом семейном бизнесе. Папа поехал на птицефабрику и купил там цыплят, чтобы осенью, когда они вырастут, продать их гораздо дороже. Все лето я возился с птенцами, которые только и делали, что ели и гадили, да и умирали довольно часто.

Осенью их продали. Я хотел получить свои дивиденды, а родители заявили, что не выжили именно мои цыплята. © Leprechaunlucky / Pikabu

Осенью их продали. Я хотел получить свои дивиденды, а родители заявили, что не выжили именно мои цыплята. © Leprechaunlucky / Pikabu Подруга дважды разводилась. Оба мужа приходили жить в ее квартиру. Первый при разводе скрутил все оконные ручки, мол, это ж я их покупал. Второй делил с ней туалетную бумагу — себе забрал три рулона, ей оставил один. Оба на момент развода были вполне финансово благополучны. Мы смеялись, что если будет третий развод, то начнут делить ее трусы и прокладки. © Елена Столярова

Сестра выходит замуж. Она попросила моего 17-летнего сына, который увлекается шитьем и модой, сшить ей свадебное платье. Сынок согласился. Он нарисовал около 50 фасонов, она выбрала один. Я купил дорогую ткань, сын сшил платье. С учетом ее постоянных придирок на все про все ушло 5 месяцев. Но результат того стоил. Моя мама плакала, увидев сестру в платье, да я и сам чуть не расчувствовался. А на прошлой неделе пришли приглашения — для всех, кроме моего сына. Оказалось, сестра не хочет видеть несовершеннолетних на свадьбе и исключений делать не собирается. Сын, понятное дело, ужасно расстроился. Тогда я позвонил сестричке и предложил ей поискать другое платье, потому что это она теперь не наденет. Одна половина семьи поддерживает меня, а другая, включая сестру и маму, считает врагом номер один. © ThrowAway5291926 / Reddit