15 историй о людях, которые шли тернистой дорогой к своему счастью

Лишь прожив в браке 5 лет, можно считать свой брак крепким. Согласно исследованию, риск развода у пар постепенно растет в течение первых 3 лет, потом за 2 года доходит до максимума и только после 5 лет притирок начинает постепенно снижаться.

ADME подготовил подборку историй о людях, которые в разные периоды жизни пережили разрыв отношений, в том числе и супружеских, но нашли в себе силы вновь обрести счастье. А в качестве бонуса мы добавили рассказ о паре, которая была на грани развода, но сумела вернуть любовь и укрепить отношения.

Я переживала тяжелейший разрыв. Похудела до 49 кг при росте 170 см, постоянно рыдала и лежала в ванне. А потом установила на телефон Tinder и познакомилась с парнем из-за границы. Меня даже радовало, что он далеко: я рассчитывала только початиться онлайн и вновь почувствовать себя живой и веселой. Так мы общались на разные темы, дружили, пока он не сказал, что будет неподалеку зимой, и я позвала его в гости. Мы провели 11 дней вместе, отпраздновали Новый год, и я поняла, что влюблена давно и крепко. А перед его отъездом сказала, что мне больно расставаться. И он... остался. Просто забил на билеты. © uchilka_nastya / Twitter

я рассчитывала только початиться онлайн и вновь почувствовать себя живой и веселой. Так мы общались на разные темы, дружили, пока он не сказал, что будет неподалеку зимой, и я позвала его в гости. Мы провели 11 дней вместе, отпраздновали Новый год, и я поняла, что влюблена давно и крепко. А перед его отъездом сказала, что мне больно расставаться. И он... остался. Просто забил на билеты. © uchilka_nastya / Twitter Муж сказал, что я безумно себя запустила после родов, и бросил меня одну с годовалой дочкой. Благо квартира была моя. Вскоре мне начал оказывать знаки внимания сосед снизу. Он был младше меня на 5 лет, но как же с ним было хорошо! Он помогал по дому, с продуктами, с ремонтом, стал важен не только мне, но и дочке. У меня появилось время на себя, и я начала приводить себя в форму. Как итог спустя 1,5 года я вновь была красоткой и рядом с лучшим мужчиной в моей жизни. © Палата № 6 / VK

«После 18 лет дружбы, брачных отношений с другими партнерами, разводов мой лучший друг сделал мне предложение. Никогда не была так счастлива, как сейчас!»

Раннее утро, я чищу зубы и смотрю видосики. Приходит СМС от мужа: «Я больше домой не вернусь, разлюбил». Ни звонки, ни слезы ясности в историю не внесли. Проревев почти сутки, а потом еще и за 2 недели скинув 12 кг, я нашла в себе силы передать через его брата все вещи. Брат рассказал, что мой бывший муж живет с девушкой, которую где-то подцепил. Я осталась одна, гордая, но не сломленная. Так прошло 4 месяца. Вдруг поступает звонок на телефон, а потом и атака СМС, мол, прости, я все понял. Дала ему понять, что все кончено навсегда. А я через 2 года после этого СМС вышла замуж. © Unknown author / Pikabu

Знакомая вышла замуж за начинающего бизнесмена. Упахиваясь на пару, они за 7 лет довели бизнес до ума. Появилось 2 детей-погодков. Она занималась и ими, и помогала с бизнесом. И тут ее муж решил, что заслуживает лучшего, в том числе молодую симпатичную девицу. Тогда знакомая потребовала раздел имущества. И оказалось, что все, включая бизнес, записано на свекровь, а у мужа только старая дача. Пошла она к свекрови, и выяснилось, что муж сказал той, что жена ему изменяла, а дети вообще не его. В общем, сделали тест на отцовство, и по его итогу свекровь распродала бизнес и имущество, треть выручки забрала себе, а остальное отдала бывшей невестке и внукам. И тот мужик теперь реально владеет только дачей. © Палата № 6 / VK

«Я развелась и теперь свободна от отношений, ставших мучительными. Сейчас борюсь с вредными привычками и чувствую, что мое пошатнувшееся здоровье восстанавливается».

Знакомая, когда была в первом браке, хотела ребенка, но не получалось. Муж и свекровь твердили в унисон, что дети в семье очень нужны, и настаивали, что жена явно «бракованная». А гинекологи утверждали, что с ней все хорошо. В итоге один гинеколог посоветовала ей поискать дома детскую медкарту мужа. Она нашла ее и узнала, что муж в детстве переболел паротитом, а это приводит к мужскому бесплодию. Расстроенная, она отпросилась с работы и поехала домой, а там картина маслом: муж с любовницей. Скандал, развод. От следующего парня знакомая забеременела сразу, свадьбу играли уже во время беременности. © Kat34ka / Pikabu

Я был в первом браке 27 лет. Бывшая жена трынькала деньги с кредитки, пока не опустошала ее. Если у нас возникали какие-либо разногласия, она днями, а то и неделями молчала, а во всех проблемах в браке был виноват я. Во второй раз я женился на милой таиландке и очень счастлив с ней. Она разумно ведет себя в денежных вопросах, а когда у нас возникают споры, мы сразу решаем возникшие проблемы. © Travis Low / Quora

Утром, когда муж уезжал на работу, я с балкона смотрела, как парочка на 1-м этаже счастливо болтает. Я думала, что наступит день, когда я буду чувствовать себя так же легко с мужем. Но этот день не наступил. В других аспектах брака дела обстояли не лучше. Я была разбита, когда решилась разорвать отношения. Чтобы восстановить внутренние силы, занялась йогой, гуляла. Завела новых друзей. И внезапно жизнь стала проще: не приходилось слушать колкости моей свекрови, не нужно было никому угождать или притворяться, что я счастлива в браке. Я просто могла быть собой. © Karuna Manke / Quora

«Прохожу через бракоразводный процесс, спим теперь в разных комнатах. Мои песики никогда не прижимались ко мне раньше, а теперь я каждую ночь сплю рядом с ними».

Подруга с мужем поженились сразу после окончания вуза. Муж ее поступил в аспирантуру, и она брала все домашние дела на себя, работала на 2 работах, лишь бы он стал кандидатом наук и защитился. А тот лишь валял дурака и играл в танчики. Потом появился ребенок, и она поняла, что тянуть это все больше не хочет. Муж ее не сильно расстроился. Но ничего, спустя пару лет она вышла замуж, появился второй ребенок, дочь от первого брака зовет отчима папой, а бывший и не появляется. © Жаннета Василькова / ADME

Я был в своем первом браке 10 лет. Какая любовь была! 2 сына родились. Но к концу 10-го года мы были готовы разорвать друг друга на части. Так что я собрал свою ветошь и свалил, оставив благоверной 2-комнатную квартиру и сыновей. 10 лет после этого просто гулял. А потом встретил ее . Уже на 2-й день привел домой. Живем вместе уже 17 лет — ни одного скандала. Сразу и вопросы карьеры стали решаться, и хобби появилось — горные лыжи, — и со здоровьем все хорошо. © Trianguljator / Pikabu

2 сына родились. Но к концу 10-го года мы были готовы разорвать друг друга на части. Так что я собрал свою ветошь и свалил, оставив благоверной 2-комнатную квартиру и сыновей. 10 лет после этого просто гулял. А потом встретил . Уже на 2-й день привел домой. Живем вместе уже 17 лет — ни одного скандала. Сразу и вопросы карьеры стали решаться, и хобби появилось — горные лыжи, — и со здоровьем все хорошо. © Trianguljator / Pikabu 30 лет назад я развелась с мужем-агрессором. У меня осталась только одежда и личные вещи. А я хотела из всего имущества через суд получить $ 5 000, чтобы купить дом на колесах для нас с дочкой. Муж боролся с разводом 2 года, фабрикуя поводы для отсрочки. Преследовал и угрожал. Он даже проник в дом, где я жила, и забрал некоторые мои вещи. А когда мы все-таки дошли до суда, судья... не присудил мне ничего. Лишь потом я поняла, что судья оказал мне услугу: даже если бывшему пришлось бы дать мне хоть $ 100, он не оставил бы меня в покое. А так он чувствовал, что «победил», и больше меня не беспокоил. А деньги на дом мне одолжили родители. © Terry / Quora

«7 лет назад, когда я выходила замуж, мама посадила эти плетистые розы во дворе, где проходила церемония. И пусть мой брак распался, зато кусты роз разрослись на диво».

Жена ушла от меня после 8 лет брака, потому что я был слишком зациклен на карьере и мало внимания уделял отношениям. После этого я 2 года ходил на консультации к психологам и горевал, но все же смог снова начать встречаться. В результате я женился на женщине, которая была столь же умной и любящей, как первая жена. Бывшая, увидев, что я снова настроен на серьезные отношения, захотела меня вернуть и даже вломилась ко мне домой перед самой свадьбой, но я решил, что должен двигаться дальше. И не пожалел об этом. © Todd Mccallister / Quora

Бывший муж ушел, когда ребенку чуть больше года было. Роды были адские, восстанавливалась долго. Сил следить за собой не было. В это время муж начал гулять с коллегой на 8 лет моложе и через полгода измен сбежал от меня. Следующие 2 года были тяжелейшими, а потом мама вышла на пенсию и стала помогать с сыном. У меня вырос доход, и я постепенно привела себя в порядок. Появились ухажеры. А недавно бывший муж стал подбивать клинья ко мне. Тихо посмеиваюсь, принимаю любую помощь и жду не дождусь удачного момента указать ему на дверь . © Подслушано / Ideer

. © Подслушано / Ideer Брак «лишь бы был» для меня кошмар. Я поняла, что одна с детьми я живу лучше и спокойнее, чем с ними же и еще с мужчиной. Ну не умею я подстраиваться и тянуть скучные семейные отношения. Дети выросли, я повзрослела, мне не нужно надежное плечо, я сама себе опора и партнер. © Elena Kulagin / ADME

«После развода с мужем я наконец-то чувствую, что могу вздохнуть полной грудью: новая прическа, новая уверенная в себе я».

За 18 лет брак исчерпал себя, хотя не был плохим. Но одной с ребенком стало легче морально. Думала, больше замуж не пойду: мол, бывали, знаем... Но среди геймеров встретила моего теперешнего мужа. Состою в браке 8 лет и не жалею. © Tanya Gorbachev / ADME

15 лет назад развелся с женой. Долго просто гулял, делал ремонт, отдыхал от скандалов. Незаметно подкрался Новый год. Друзья, коллеги и родители приглашали к себе в гости, но никуда не хотелось. Купил себе 31 декабря курицу, пару салатов. Не торопясь, накрыл на журнальный столик у дивана. Начал отмечать Новый год. Посмотрел телевизор, вкусно поел. Лег спать. А когда проснулся утром, мне позвонила знакомая девушка, поздравила с Новым годом. Спросила, когда новогодний подарок завезти. Сейчас это моя жена, с которой мы с тех пор вместе. © Sibirskix / Pikabu



Бонус: когда брак удалось спасти вовремя

С мужем 5 лет женаты, 7 лет вместе. В прошлом году я сказала, что все надоело и хочу развод. Даже заявление написала, но он со своей стороны подписывать не спешил. Был в лютом замешательстве. Спасло то, что параллельно я ходила к психологу и внезапно выкопала вот что: я до жути боюсь забеременеть, а муж как раз начал заводить разговор о детях. Вот на этой ноте я и решила сматывать удочки, сама того не осознавая. Как только это выяснилось, пришла c повинной к мужу, поговорили, остались вместе. После терапии разговоры о детях воспринимаю позитивно и от любимого мужа сбежать не хочется. © helelindi / Pikabu